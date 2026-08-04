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Onde assistir |

Benfica x Hearts ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Liga Europa

Benfica recebe o Hearts no Estádio da Luz pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Liga Europa; confira onde assistir e como chegam as equipes

Por Thiago Seabra Publicado em 04/08/2026 às 9:39
Imagem dos jogadores do Benfica
Imagem dos jogadores do Benfica - Cátia Luís e Isabel Cutileiro / SL Benfica

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Benfica e Hearts se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da UEFA Europa League 2026/27.

O confronto abre a disputa por uma vaga na fase seguinte da competição continental. A partida de volta está marcada para o dia 13 de agosto, na Escócia, quando será definido o classificado.

Entre os dois compromissos europeus, o Benfica ainda fará sua estreia no Campeonato Português diante do Académico de Viseu.

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Como chegam as equipes

O Benfica inicia mais uma etapa da caminhada rumo à fase de liga da Liga Europa após eliminar o St. Gallen na fase anterior. Depois da derrota por 2 a 1 na Suíça, os Encarnados reagiram com uma goleada por 5 a 0 no Estádio da Luz para avançar na competição.

Na temporada 2026/27, o clube português soma 34 vitórias, 12 empates e nove derrotas, chegando embalado para o primeiro duelo diante dos escoceses.

O Hearts inicia sua participação nesta fase com campanha de 24 vitórias, nove empates e nove derrotas na temporada. O clube reforçou o elenco recentemente e aposta na chegada de nomes como Laurent Mendy para tentar surpreender fora de casa.

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Onde assistir Benfica x Hearts ao vivo

No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo pela Band, na TV aberta, e pela CazéTV, nas plataformas digitais.

Em Portugal, os adeptos poderão acompanhar o confronto pela SIC (TV aberta), BTV e pela plataforma LiveMode TV.

Retrospecto do confronto

Benfica e Hearts se enfrentam pela primeira vez na história em uma competição oficial. O duelo no Estádio da Luz marca um confronto inédito entre portugueses e escoceses.

Ficha técnica

  • Competição: UEFA Europa League 2026/27 – Terceira fase preliminar (jogo de ida)
  • Jogo: Benfica x Hearts
  • Data: 06/08/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília) / 20h (de Lisboa)
  • Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)
  • Transmissão no Brasil: Band (TV aberta) e CazéTV (plataformas digitais)
  • Transmissão em Portugal: SIC (TV aberta), BTV e LiveMode TV

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.