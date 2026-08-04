Benfica x Hearts ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Liga Europa
Benfica recebe o Hearts no Estádio da Luz pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Liga Europa; confira onde assistir e como chegam as equipes
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Benfica e Hearts se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da UEFA Europa League 2026/27.
O confronto abre a disputa por uma vaga na fase seguinte da competição continental. A partida de volta está marcada para o dia 13 de agosto, na Escócia, quando será definido o classificado.
Entre os dois compromissos europeus, o Benfica ainda fará sua estreia no Campeonato Português diante do Académico de Viseu.
Como chegam as equipes
O Benfica inicia mais uma etapa da caminhada rumo à fase de liga da Liga Europa após eliminar o St. Gallen na fase anterior. Depois da derrota por 2 a 1 na Suíça, os Encarnados reagiram com uma goleada por 5 a 0 no Estádio da Luz para avançar na competição.
Na temporada 2026/27, o clube português soma 34 vitórias, 12 empates e nove derrotas, chegando embalado para o primeiro duelo diante dos escoceses.
O Hearts inicia sua participação nesta fase com campanha de 24 vitórias, nove empates e nove derrotas na temporada. O clube reforçou o elenco recentemente e aposta na chegada de nomes como Laurent Mendy para tentar surpreender fora de casa.
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Onde assistir Benfica x Hearts ao vivo
No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo pela Band, na TV aberta, e pela CazéTV, nas plataformas digitais.
Em Portugal, os adeptos poderão acompanhar o confronto pela SIC (TV aberta), BTV e pela plataforma LiveMode TV.
Retrospecto do confronto
Benfica e Hearts se enfrentam pela primeira vez na história em uma competição oficial. O duelo no Estádio da Luz marca um confronto inédito entre portugueses e escoceses.
Ficha técnica
- Competição: UEFA Europa League 2026/27 – Terceira fase preliminar (jogo de ida)
- Jogo: Benfica x Hearts
- Data: 06/08/2026 (quinta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília) / 20h (de Lisboa)
- Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)
- Transmissão no Brasil: Band (TV aberta) e CazéTV (plataformas digitais)
- Transmissão em Portugal: SIC (TV aberta), BTV e LiveMode TV