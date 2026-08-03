fechar
Onde assistir |

Vasco x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e situação das oitavas de final da Copa do Brasil

Após empate sem gols no primeiro clássico, Vasco e Fluminense voltam a se enfrentar no Maracanã em busca de uma vaga nas quartas de final

Por Thiago Seabra Publicado em 03/08/2026 às 9:46
Imagem do confronto entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil
Imagem do confronto entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil - Matheus Lima/ Vasco

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Vasco e Fluminense fazem nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A partida será disputada no Maracanã, com mando de campo do Tricolor.

Como o primeiro confronto terminou empatado por 0 a 0, a situação é simples: quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

Além da classificação, o vencedor do clássico assegura uma premiação de R$ 4 milhões oferecida pela CBF pela vaga na próxima fase.

Matheus Lima/ Vasco
Imagem do confronto entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil - Matheus Lima/ Vasco

Como chegam as equipes

O Fluminense vive um momento de instabilidade, acumulando cinco empates consecutivos em partidas oficiais. A equipe das Laranjeiras chegou às oitavas após eliminar o Operário e busca encerrar a sequência sem vitórias justamente em um clássico decisivo.

No primeiro jogo, o Tricolor criou as principais oportunidades, mas parou nas boas intervenções do goleiro Léo Jardim. John Kennedy e Canobbio desperdiçaram as melhores chances da equipe.

O Vasco, que eliminou o Paysandu na fase anterior, aposta novamente na consistência defensiva apresentada na ida. O goleiro Léo Jardim foi um dos destaques do clássico, enquanto o volante Jair retorna totalmente recuperado e deve seguir entre os titulares.

O primeiro confronto foi marcado pelo equilíbrio, com muitas faltas e poucas oportunidades claras. Ao todo, foram 36 infrações e 150 passes errados durante os 90 minutos.

Onde assistir Vasco x Fluminense ao vivo

O clássico terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em sinal aberto, pelo sportv, na TV fechada, pelo Premiere, no pay-per-view, além de Amazon Prime Video e ge TV, via streaming.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Quem vai pra jogo?

Fluminense

A equipe ainda tem desfalques importantes no setor defensivo. Thiago Silva, Millán e Freytes seguem fora, enquanto Jemmes pode retornar para reforçar a zaga. Paulo Henrique Ganso continua como dúvida e não deve ser utilizado.

Vasco

Pedro Emanuel deve manter a base utilizada no primeiro jogo, com Jair recuperado e formando o meio-campo ao lado de Tchê Tchê. A equipe também pode repetir a linha defensiva com cinco jogadores em determinados momentos da partida.

Como foi o jogo de ida

O primeiro clássico terminou empatado sem gols em um confronto bastante disputado e de poucas oportunidades. O Fluminense criou mais chances ofensivas, mas esbarrou em uma grande atuação de Léo Jardim, principal destaque vascaíno.

Do outro lado, a melhor oportunidade do Vasco caiu nos pés de Tchê Tchê, que desperdiçou uma cabeçada livre dentro da pequena área. O zagueiro Ignácio foi um dos destaques defensivos do Tricolor.

Ficha técnica

  • Competição: Copa do Brasil 2026 – Oitavas de final (jogo de volta)
  • Jogo: Vasco x Fluminense
  • Data: 05/08/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view), Amazon Prime Video (streaming) e ge TV (streaming)

Leia também

Cruzeiro x Chapecoense ao vivo pelo jogo da volta da Copa do Brasil: onde assistir, horário e situação das oitavas de final
ONDE ASSISTIR

Cruzeiro x Chapecoense ao vivo pelo jogo da volta da Copa do Brasil: onde assistir, horário e situação das oitavas de final
Grêmio x Mirassol ao vivo: onde assistir, horário e situação das oitavas de final da Copa do Brasil
COPA DO BRASIL

Grêmio x Mirassol ao vivo: onde assistir, horário e situação das oitavas de final da Copa do Brasil

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.