Vasco x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e situação das oitavas de final da Copa do Brasil

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Após empate sem gols no primeiro clássico, Vasco e Fluminense voltam a se enfrentar no Maracanã em busca de uma vaga nas quartas de final

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Vasco e Fluminense fazem nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A partida será disputada no Maracanã, com mando de campo do Tricolor.

Como o primeiro confronto terminou empatado por 0 a 0, a situação é simples: quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

Além da classificação, o vencedor do clássico assegura uma premiação de R$ 4 milhões oferecida pela CBF pela vaga na próxima fase.

Imagem do confronto entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil - Matheus Lima/ Vasco

Como chegam as equipes

O Fluminense vive um momento de instabilidade, acumulando cinco empates consecutivos em partidas oficiais. A equipe das Laranjeiras chegou às oitavas após eliminar o Operário e busca encerrar a sequência sem vitórias justamente em um clássico decisivo.

No primeiro jogo, o Tricolor criou as principais oportunidades, mas parou nas boas intervenções do goleiro Léo Jardim. John Kennedy e Canobbio desperdiçaram as melhores chances da equipe.

O Vasco, que eliminou o Paysandu na fase anterior, aposta novamente na consistência defensiva apresentada na ida. O goleiro Léo Jardim foi um dos destaques do clássico, enquanto o volante Jair retorna totalmente recuperado e deve seguir entre os titulares.

O primeiro confronto foi marcado pelo equilíbrio, com muitas faltas e poucas oportunidades claras. Ao todo, foram 36 infrações e 150 passes errados durante os 90 minutos.

Onde assistir Vasco x Fluminense ao vivo

O clássico terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em sinal aberto, pelo sportv, na TV fechada, pelo Premiere, no pay-per-view, além de Amazon Prime Video e ge TV, via streaming.

Quem vai pra jogo?

Fluminense

A equipe ainda tem desfalques importantes no setor defensivo. Thiago Silva, Millán e Freytes seguem fora, enquanto Jemmes pode retornar para reforçar a zaga. Paulo Henrique Ganso continua como dúvida e não deve ser utilizado.

Vasco

Pedro Emanuel deve manter a base utilizada no primeiro jogo, com Jair recuperado e formando o meio-campo ao lado de Tchê Tchê. A equipe também pode repetir a linha defensiva com cinco jogadores em determinados momentos da partida.

Como foi o jogo de ida

O primeiro clássico terminou empatado sem gols em um confronto bastante disputado e de poucas oportunidades. O Fluminense criou mais chances ofensivas, mas esbarrou em uma grande atuação de Léo Jardim, principal destaque vascaíno.

Do outro lado, a melhor oportunidade do Vasco caiu nos pés de Tchê Tchê, que desperdiçou uma cabeçada livre dentro da pequena área. O zagueiro Ignácio foi um dos destaques defensivos do Tricolor.

Ficha técnica