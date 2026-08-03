Remo x Santos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

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Após o primeiro confronto das oitavas de final, Remo e Santos voltam a se enfrentar em duelo decisivo por uma vaga nas quartas da Copa do Brasil

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Remo e Santos se enfrentam nesta terça-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026.

Após o duelo de ida, as equipes voltam a medir forças em busca da classificação às quartas de final da competição. Quem avançar segue na disputa por uma vaga entre os quatro melhores do torneio nacional.

Momento das equipes

Remo

O Remo encara a decisão tentando transformar a Copa do Brasil em um ponto de virada na temporada. A equipe vive um momento delicado na Série A do Campeonato Brasileiro, ocupando a 19ª colocação, com 21 pontos, e chega após derrota por 2 a 1 para o Mirassol.

Apesar da campanha irregular no Brasileirão, o Leão Azul aposta no fator casa para surpreender o Santos e conquistar a classificação às quartas de final.

Santos

O Santos busca retornar às quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez desde 2021. Nas últimas edições, o Peixe foi eliminado nas oitavas por Corinthians e Bahia, ficou fora da competição em 2024 e caiu para o CRB na terceira fase em 2025.

Além da campanha na Copa do Brasil, o clube vive um processo de reformulação do elenco e tenta equilibrar as finanças utilizando as premiações conquistadas nas competições nacionais e internacionais. Recentemente, o Alvinegro também garantiu classificação sobre a Universidad Central pela Copa Sul-Americana.

Onde assistir Remo x Santos ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV por assinatura: SporTV

SporTV Pay-per-view: Premiere

Prováveis escalações

Remo (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Leonel Picco, Zé Welison, Zé Ricardo, Jajá e Yago Pikachu; Alef Manga.

Desfalques: Tchamba, Patrick e Zé Ivaldo

Santos (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser, Barreal e Neymar; Gabigol.

Desfalques: Gustavinho, Moisés e Lucas Veríssimo

Arbitragem



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Anderson Daronco (RS) Assistente 1: Maira Mastella Moreira (RS)



Maira Mastella Moreira (RS) Assistente 2: Michael Stanislau (RS)



Michael Stanislau (RS) Quarto árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN)



Tarcísio Flores da Silva (RN) VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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