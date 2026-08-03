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Milan x Inter de Milão tem transmissão ao vivo para o Brasil? Veja horário e prováveis escalações do amistoso internacional

Clássico italiano será disputado na Austrália e faz parte da preparação das duas equipes para a temporada europeia 2026/27

Por Lucas Valle Publicado em 03/08/2026 às 14:17
Milan e Inter de Milão se enfrentam em amistoso internacional
Milan e Inter de Milão se enfrentam em amistoso internacional - Arte/Blog do Torcedor

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O Milan e a Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 8h (horário de Brasília), no Optus Stadium, em Perth, na Austrália, em mais um amistoso de preparação para a temporada 2026/27.

O clássico de Milão coloca frente a frente duas equipes em momentos diferentes da pré-temporada. Enquanto o Rossonero disputa apenas seu segundo amistoso, a Inter entra em campo pela terceira vez e tenta manter a sequência positiva antes do início das competições oficiais.

Momento das equipes

Milan

O Milan realizou apenas um amistoso até o momento. A equipe comandada por Massimiliano Allegri empatou por 2 a 2 com o Celtic e agora terá seu primeiro grande teste da preparação diante da rival Inter de Milão.

Após o clássico, o clube italiano ainda enfrentará o Chelsea, no dia 8 de agosto, às 9h, e encerrará a pré-temporada contra o Manchester United, no dia 15, às 11h45.

Inter de Milão

A Inter chega mais rodada para o clássico. O time de Cristian Chivu venceu o Karlsruhe por 2 a 1 na estreia da pré-temporada e, na sequência, empatou por 1 a 1 com o Manchester City, garantindo a vitória por 3 a 1 na disputa por pênaltis.

Depois do duelo diante do Milan, os nerazzurri ainda terão mais um compromisso antes do início da temporada, contra a Juventus, no dia 8 de agosto, às 8h.

Retrospecto do clássico

O Derby italiano tem uma grande história e trazendo uma vantagem para a Inter. Em confrontos pela Serie A, os nerazzurri somam 70 vitórias, contra 55 triunfos do Milan, além de 57 empates.

Apesar disso, o retrospecto mais recente favorece o Rossonero. Na temporada 2025/26, o Milan venceu os dois clássicos do Campeonato Italiano por 1 a 0, repetindo uma dobradinha sobre a rival na Serie A pela primeira vez desde 2010/11.

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O duelo em Perth também será histórico. Será o primeiro Derby della Madonnina disputado no Hemisfério Sul. Antes disso, o clássico já havia sido realizado fora da Itália em cidades como Nova York, Foxborough e Shenzhen, mas nunca em solo australiano.

Milan x Inter de Milão terá transmissão ao vivo?

A partida ainda não tem transmissão confirmada para o Brasil. 

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Prováveis escalações

Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)

Lorenzo Torriani; Strahinja Pavlovi, Fikayo Tomori e Mario Gila; Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Samuele Ricci e Davide Bartesaghi; Samuel Chukwueze, Gonçalo Ramos e Rafael Leão.

  • Desfalques: Mike Maignan, Adrien Rabiot (férias após a Copa do Mundo), Christian Pulisic e Santiago Giménez (lesionados). Christopher Nkunku é dúvida por conta de uma lesão muscular.

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Josep Martínez; Yann Bisseck, Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni; Davide Frattesi, Nicolò Barella, Hakan Çalhanolu, Piotr Zieliski e Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny.

  • Desfalques: Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Manuel Akanji (fora da turnê).

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.