Juventude x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Copa do Brasil

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Após empate sem gols no jogo de ida, Juventude e Atlético-MG voltam a se enfrentar com vaga nas quartas de final da Copa do Brasil em aberto

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Juventude e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026.

Após o empate por 0 a 0 na Arena MRV, a decisão segue completamente aberta. Quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de nova igualdade no placar, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis.

Momento das equipes

Juventude

O Juventude volta a atuar diante da sua torcida após segurar o empate sem gols no duelo de ida. A equipe de Maurício Barbieri fez um segundo tempo equilibrado na Arena MRV e chega confiante para buscar a classificação.

Vice-líder da Série B, o Verdão vive uma boa temporada e aposta na força do Alfredo Jaconi para eliminar um dos favoritos ao título da Copa do Brasil.

Atlético-MG

O Atlético-MG dominou grande parte do primeiro tempo no confronto de ida, criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gols. Na etapa final, o jogo ficou mais equilibrado e terminou sem alterações no placar.

A equipe comandada por Eduardo Domínguez tenta aproveitar o bom momento vivido nas últimas semanas para buscar a classificação fora de casa e seguir na disputa pelo título da competição.

Onde assistir Juventude x Atlético-MG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Amazon Prime Video

Prováveis escalações

Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)

Jandrei; Gabriel, Titi e Marcos Paulo; Nathan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza; Fábio Lima, Marcos Paulo e Alisson Safira.

Desfalques: Allanzinho, Messias e Pablo (lesionados).

Dúvida: Luis Mandaca e Aderlan (saíram lesionados do jogo de ida)

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Preciado (Natanael) Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon, Bernard, Victor Hugo e Tomás Cuello (Dudu); Cassierra.

Desfalques: Léo Duarte (lesão muscular na coxa direita), Patrick (lesão ligamentar no joelho direito) e Índio (lesão no joelho direito).

Arbitragem



Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)



Flávio Rodrigues de Souza (SP) Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)



Alex Ang Ribeiro (SP) Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa (TO)



Cipriano da Silva Sousa (TO) Quarto árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)



Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE) VAR: Rafael Traci (SC)

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