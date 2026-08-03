Juventude x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Após empate sem gols no jogo de ida, Juventude e Atlético-MG voltam a se enfrentar com vaga nas quartas de final da Copa do Brasil em aberto
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Juventude e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026.
Após o empate por 0 a 0 na Arena MRV, a decisão segue completamente aberta. Quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de nova igualdade no placar, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis.
Momento das equipes
Juventude
O Juventude volta a atuar diante da sua torcida após segurar o empate sem gols no duelo de ida. A equipe de Maurício Barbieri fez um segundo tempo equilibrado na Arena MRV e chega confiante para buscar a classificação.
Vice-líder da Série B, o Verdão vive uma boa temporada e aposta na força do Alfredo Jaconi para eliminar um dos favoritos ao título da Copa do Brasil.
Atlético-MG
O Atlético-MG dominou grande parte do primeiro tempo no confronto de ida, criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gols. Na etapa final, o jogo ficou mais equilibrado e terminou sem alterações no placar.
A equipe comandada por Eduardo Domínguez tenta aproveitar o bom momento vivido nas últimas semanas para buscar a classificação fora de casa e seguir na disputa pelo título da competição.
Onde assistir Juventude x Atlético-MG ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Streaming: Amazon Prime Video
- Vasco x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e situação das oitavas de final da Copa do Brasil
- Grêmio x Mirassol ao vivo: onde assistir, horário e situação das oitavas de final da Copa do Brasil
- Cruzeiro x Chapecoense ao vivo pelo jogo da volta da Copa do Brasil: onde assistir, horário e situação das oitavas de final
Prováveis escalações
Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)
Jandrei; Gabriel, Titi e Marcos Paulo; Nathan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza; Fábio Lima, Marcos Paulo e Alisson Safira.
Desfalques: Allanzinho, Messias e Pablo (lesionados).
Dúvida: Luis Mandaca e Aderlan (saíram lesionados do jogo de ida)
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Preciado (Natanael) Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon, Bernard, Victor Hugo e Tomás Cuello (Dudu); Cassierra.
Desfalques: Léo Duarte (lesão muscular na coxa direita), Patrick (lesão ligamentar no joelho direito) e Índio (lesão no joelho direito).
Arbitragem
- Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)
- Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa (TO)
- Quarto árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)
- VAR: Rafael Traci (SC)
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!