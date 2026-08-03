Jogo da volta de Fortaleza x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e situação das oitavas de final da Copa do Brasil
Após construir ampla vantagem no jogo de ida, Verdão decide vaga nas quartas diante do Leão em Cuiabá; confira todos os detalhes da partida
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Fortaleza e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.
O Verdão chega em situação confortável após vencer o primeiro confronto por 3 a 0, no Nubank Parque. Com isso, pode perder por até dois gols de diferença para garantir a classificação às quartas de final.
Já o Fortaleza precisa de uma vitória por quatro gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso devolva o placar de 3 a 0, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.
Como chegam as equipes
O Palmeiras vive um bom momento e administra uma vantagem expressiva construída na partida de ida. Com uma sequência de compromissos pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores, o técnico Abel Ferreira avalia preservar alguns titulares e promover um rodízio no elenco.
Na vitória por 3 a 0, o Verdão construiu o resultado no segundo tempo, com gols de Maurício, Jhon Arias e Flaco López. O terceiro gol chegou a ser anulado em campo por impedimento, mas foi confirmado após revisão do VAR.
O Fortaleza aposta em uma atuação consistente para tentar reverter a desvantagem. Além da disputa pela Copa do Brasil, a equipe também mantém o foco na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.
O duelo será realizado na Arena Pantanal após o clube cearense negociar o mando de campo. A operação rendeu aproximadamente R$ 2,5 milhões aos cofres do Leão.
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Onde assistir Fortaleza x Palmeiras ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em sinal aberto, pelo sportv, na TV fechada, pelo Premiere, no pay-per-view, e pelo Amazon Prime Video, via streaming.
Possíveis escalações
Fortaleza
João Ricardo; Mailton, Neris, Lucas Gazal e Fuentes; Lucas Sasha, Ronald e Pierre; Paulo Baya, Luiz Fernando e Vitinho.
Palmeiras
Carlos Miguel; Barboza, Murilo e Emiliano Martínez; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Maurício, Jhon Arias e Sosa.
Dúvida: Paulinho, que apresentou dores no músculo adutor durante a preparação para a partida.
Como foi o jogo de ida
O Palmeiras dominou o segundo tempo do primeiro confronto e abriu boa vantagem na eliminatória ao vencer por 3 a 0. Maurício inaugurou o placar, Jhon Arias ampliou e Flaco López fechou a vitória alviverde.
O duelo também ficou marcado por um lance polêmico envolvendo Murilo, que recebeu apenas cartão amarelo após falta em Emiliano Martínez, e pela revisão do VAR que confirmou o terceiro gol palmeirense.
Ficha técnica
- Competição: Copa do Brasil 2026 – Oitavas de final (jogo de volta)
- Jogo: Fortaleza x Palmeiras
- Data: 05/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
- Transmissão: TV Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming)