Jogo da volta de Fortaleza x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e situação das oitavas de final da Copa do Brasil

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Após construir ampla vantagem no jogo de ida, Verdão decide vaga nas quartas diante do Leão em Cuiabá; confira todos os detalhes da partida

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Fortaleza e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

O Verdão chega em situação confortável após vencer o primeiro confronto por 3 a 0, no Nubank Parque. Com isso, pode perder por até dois gols de diferença para garantir a classificação às quartas de final.

Já o Fortaleza precisa de uma vitória por quatro gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso devolva o placar de 3 a 0, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

Imagem do confronto entre Palmeiras e Fortaleza pela Copa do Brasil 2026 - Cesar Greco/Palmeiras

Como chegam as equipes

O Palmeiras vive um bom momento e administra uma vantagem expressiva construída na partida de ida. Com uma sequência de compromissos pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores, o técnico Abel Ferreira avalia preservar alguns titulares e promover um rodízio no elenco.

Na vitória por 3 a 0, o Verdão construiu o resultado no segundo tempo, com gols de Maurício, Jhon Arias e Flaco López. O terceiro gol chegou a ser anulado em campo por impedimento, mas foi confirmado após revisão do VAR.

O Fortaleza aposta em uma atuação consistente para tentar reverter a desvantagem. Além da disputa pela Copa do Brasil, a equipe também mantém o foco na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

O duelo será realizado na Arena Pantanal após o clube cearense negociar o mando de campo. A operação rendeu aproximadamente R$ 2,5 milhões aos cofres do Leão.

Onde assistir Fortaleza x Palmeiras ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em sinal aberto, pelo sportv, na TV fechada, pelo Premiere, no pay-per-view, e pelo Amazon Prime Video, via streaming.

Possíveis escalações

Fortaleza

João Ricardo; Mailton, Neris, Lucas Gazal e Fuentes; Lucas Sasha, Ronald e Pierre; Paulo Baya, Luiz Fernando e Vitinho.

Palmeiras

Carlos Miguel; Barboza, Murilo e Emiliano Martínez; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Maurício, Jhon Arias e Sosa.

Dúvida: Paulinho, que apresentou dores no músculo adutor durante a preparação para a partida.

Como foi o jogo de ida

O Palmeiras dominou o segundo tempo do primeiro confronto e abriu boa vantagem na eliminatória ao vencer por 3 a 0. Maurício inaugurou o placar, Jhon Arias ampliou e Flaco López fechou a vitória alviverde.

O duelo também ficou marcado por um lance polêmico envolvendo Murilo, que recebeu apenas cartão amarelo após falta em Emiliano Martínez, e pela revisão do VAR que confirmou o terceiro gol palmeirense.

Ficha técnica