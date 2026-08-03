Grêmio x Mirassol ao vivo: onde assistir, horário e situação das oitavas de final da Copa do Brasil
Após empate no jogo de ida, gaúchos e paulistas disputam a vaga nas quartas de final em Porto Alegre; confira os detalhes da decisão
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Grêmio e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.
O confronto está completamente aberto após o empate por 1 a 1 na partida de ida, disputada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nas cobranças de pênaltis.
O classificado seguirá vivo na briga pelo título da competição nacional, que nesta fase segue sendo disputada em confrontos de ida e volta.
Como chegam as equipes
O Grêmio entra pressionado pela sequência de sete partidas sem vitória na temporada. O duelo também ganha importância para o técnico Luís Castro, que busca uma classificação para aliviar a pressão nos bastidores antes de uma sequência complicada de compromissos pelo Campeonato Brasileiro.
No jogo de ida, o Tricolor saiu atrás no placar, mas reagiu logo no início da segunda etapa com gol de Amuzu, aproveitando uma falha da defesa adversária.
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O Mirassol chega embalado pela boa atuação no primeiro confronto e tenta manter sua invencibilidade histórica diante do clube gaúcho. A equipe comandada por Rafael Guanaes abriu o placar com Bruno Santos e controlou boa parte do primeiro tempo.
A principal dúvida do time paulista está no gol. O goleiro Walter sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda durante o jogo de ida e pode dar lugar a Alex Muralha.
Onde assistir Grêmio x Mirassol ao vivo
A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video, por meio da plataforma de streaming.
Possíveis escalações
Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Nardoni, Noriega e Villasanti; Tetê, Carlos Vinícius e Amuzu.
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter (ou Alex Muralha); Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Denilson, Neto Moura e Eduardo; Fernandinho, Edson Carioca e Bruno Santos.
Como foi o jogo de ida
O Mirassol abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Igor Formiga cruzou para Bruno Santos finalizar de primeira.
O empate gremista veio logo aos cinco minutos da etapa final. Amuzu aproveitou um erro na saída de bola da equipe paulista e deixou tudo igual, resultado que manteve a disputa completamente aberta para o duelo em Porto Alegre.
Ficha técnica
- Competição: Copa do Brasil 2026 – Oitavas de final (jogo de volta)
- Jogo: Grêmio x Mirassol
- Data: 05/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
- Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)