Flamengo x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão Feminino

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Flamengo busca se manter no G-8, enquanto o Corinthians entra em campo de olho na liderança do Campeonato Brasileiro Feminino

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Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

O confronto reúne duas equipes que vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Flamengo tenta se manter na zona de classificação para a próxima fase, o Corinthians entra em campo buscando assumir a liderança do Brasileirão Feminino.

Momento das equipes

O Flamengo ocupa a 8ª colocação, com 23 pontos conquistados em 13 partidas, e tenta voltar ao caminhos das vitórias para seguir no G-8 da competição. Nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, as Meninas da Gávea venceram duas partidas, empataram duas e perderam uma.

O Corinthians vive situação oposta e entra em campo brigando pela liderança do Brasileirão Feminino. As Brabas somam 31 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, e estão apenas um ponto atrás do líder São Paulo.

O retrospecto do confronto é favorável para o Corinthians: em 16 confrontos contra o Flamengo pelo futebol feminino, o Timão venceu 13, empatou um e perdeu apenas dois.

Onde assistir Flamengo e Corinthians ao vivo

A partida entre Flamengo e Corinthians terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: SporTV

SporTV YouTube: geTV

Prováveis escalações



Flamengo (Técnico: Celso Silva)

Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Flávia Mota e Jucinara; Djeni e Ju Ferreira; Kaylane, Fabi Simões e Mariana; Fernanda.

Corinthians (Técnica: Emily Lima)

Nicole; Gi Fernandes (ou Jaqueline), Thaís Regina, Thais Ferreira e Tamires; Day Rodríguez, Ana Vitória e Vic Albuquerque; Belén Aquino, Jhonson e Gabi Zanotti (ou Ariel Godoi).

Arbitragem

Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)



Deborah Cecilia Cruz Correia (PE) Assistente 1: Thayse Marques Fonseca (RJ)



Thayse Marques Fonseca (RJ) Assistente 2: Nayra da Cunha Nunes (RJ)



Nayra da Cunha Nunes (RJ) Quarto árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)

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