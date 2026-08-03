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Cruzeiro x Chapecoense ao vivo pelo jogo da volta da Copa do Brasil: onde assistir, horário e situação das oitavas de final

Após empate sem gols no duelo de ida, Raposa e Verdão do Oeste decidem a classificação às quartas de final no Mineirão; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 03/08/2026 às 9:05
Imagem dos jogadores do Cruzeiro
Imagem dos jogadores do Cruzeiro - Marco GalvÃ£o/ Cruzeiro

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Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

O primeiro confronto terminou empatado por 0 a 0, na Arena Condá. Com isso, a disputa segue completamente aberta: quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

Além da classificação, o confronto vale uma importante premiação financeira para o clube que avançar à próxima fase da competição.

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Como chegam as equipes

O Cruzeiro tenta recuperar o desempenho apresentado nas últimas semanas. No duelo de ida, a equipe comandada por Artur Jorge teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e finalizou apenas uma vez na direção do gol. Um gol marcado por Keiji acabou anulado após revisão do VAR por impedimento.

A Raposa também chega após uma sequência intensa de compromissos, com quatro partidas em apenas dez dias. O treinador admitiu que o desgaste físico influenciou o rendimento da equipe, enquanto jogadores como Lucas Romero e Fabrício Bruno destacaram a importância de decidir a vaga diante da torcida no Mineirão.

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A Chapecoense, por sua vez, apostou na organização defensiva no jogo de ida e saiu de campo com a eliminatória em igualdade. O goleiro Anderson foi um dos destaques da partida ao impedir um gol de Arroyo nos minutos finais.

O Verdão do Oeste ainda monitora a situação do atacante Bolasie, que deixou o primeiro confronto com dores na costela e segue como dúvida para a decisão.

Onde assistir Cruzeiro x Chapecoense ao vivo

O duelo terá transmissão ao vivo pelo sportv, na TV fechada, pelo Premiere, no pay-per-view, e também estará disponível no Globoplay, via streaming.

 

Onde está a vantagem?

Como o primeiro jogo terminou empatado sem gols, nenhuma das equipes possui vantagem no confronto.

Qualquer vitória garante a classificação às quartas de final. Se houver nova igualdade no placar agregado, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

Ficha técnica

  • Competição: Copa do Brasil 2026 – Oitavas de final (jogo de volta)
  • Jogo: Cruzeiro x Chapecoense
  • Data: 05/08/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.