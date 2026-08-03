Cruzeiro x Chapecoense ao vivo pelo jogo da volta da Copa do Brasil: onde assistir, horário e situação das oitavas de final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após empate sem gols no duelo de ida, Raposa e Verdão do Oeste decidem a classificação às quartas de final no Mineirão; confira os detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

O primeiro confronto terminou empatado por 0 a 0, na Arena Condá. Com isso, a disputa segue completamente aberta: quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

Além da classificação, o confronto vale uma importante premiação financeira para o clube que avançar à próxima fase da competição.

Como chegam as equipes

O Cruzeiro tenta recuperar o desempenho apresentado nas últimas semanas. No duelo de ida, a equipe comandada por Artur Jorge teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e finalizou apenas uma vez na direção do gol. Um gol marcado por Keiji acabou anulado após revisão do VAR por impedimento.

A Raposa também chega após uma sequência intensa de compromissos, com quatro partidas em apenas dez dias. O treinador admitiu que o desgaste físico influenciou o rendimento da equipe, enquanto jogadores como Lucas Romero e Fabrício Bruno destacaram a importância de decidir a vaga diante da torcida no Mineirão.

A Chapecoense, por sua vez, apostou na organização defensiva no jogo de ida e saiu de campo com a eliminatória em igualdade. O goleiro Anderson foi um dos destaques da partida ao impedir um gol de Arroyo nos minutos finais.

O Verdão do Oeste ainda monitora a situação do atacante Bolasie, que deixou o primeiro confronto com dores na costela e segue como dúvida para a decisão.

Onde assistir Cruzeiro x Chapecoense ao vivo

O duelo terá transmissão ao vivo pelo sportv, na TV fechada, pelo Premiere, no pay-per-view, e também estará disponível no Globoplay, via streaming.

Onde está a vantagem?

Como o primeiro jogo terminou empatado sem gols, nenhuma das equipes possui vantagem no confronto.

Qualquer vitória garante a classificação às quartas de final. Se houver nova igualdade no placar agregado, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

Ficha técnica