Cruzeiro x Chapecoense ao vivo pelo jogo da volta da Copa do Brasil: onde assistir, horário e situação das oitavas de final
Após empate sem gols no duelo de ida, Raposa e Verdão do Oeste decidem a classificação às quartas de final no Mineirão; confira os detalhes
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Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.
O primeiro confronto terminou empatado por 0 a 0, na Arena Condá. Com isso, a disputa segue completamente aberta: quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis.
Além da classificação, o confronto vale uma importante premiação financeira para o clube que avançar à próxima fase da competição.
Como chegam as equipes
O Cruzeiro tenta recuperar o desempenho apresentado nas últimas semanas. No duelo de ida, a equipe comandada por Artur Jorge teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e finalizou apenas uma vez na direção do gol. Um gol marcado por Keiji acabou anulado após revisão do VAR por impedimento.
A Raposa também chega após uma sequência intensa de compromissos, com quatro partidas em apenas dez dias. O treinador admitiu que o desgaste físico influenciou o rendimento da equipe, enquanto jogadores como Lucas Romero e Fabrício Bruno destacaram a importância de decidir a vaga diante da torcida no Mineirão.
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A Chapecoense, por sua vez, apostou na organização defensiva no jogo de ida e saiu de campo com a eliminatória em igualdade. O goleiro Anderson foi um dos destaques da partida ao impedir um gol de Arroyo nos minutos finais.
O Verdão do Oeste ainda monitora a situação do atacante Bolasie, que deixou o primeiro confronto com dores na costela e segue como dúvida para a decisão.
Onde assistir Cruzeiro x Chapecoense ao vivo
O duelo terá transmissão ao vivo pelo sportv, na TV fechada, pelo Premiere, no pay-per-view, e também estará disponível no Globoplay, via streaming.
Onde está a vantagem?
Como o primeiro jogo terminou empatado sem gols, nenhuma das equipes possui vantagem no confronto.
Qualquer vitória garante a classificação às quartas de final. Se houver nova igualdade no placar agregado, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.
Ficha técnica
- Competição: Copa do Brasil 2026 – Oitavas de final (jogo de volta)
- Jogo: Cruzeiro x Chapecoense
- Data: 05/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)