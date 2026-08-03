Chelsea x Juventus ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso
Gigantes do futebol europeu se enfrentam em Hong Kong durante a pré-temporada 2026/27; confira onde assistir e os principais detalhes do amistoso
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Chelsea e Juventus entram em campo nesta quarta-feira (5), às 8h30 (horário de Brasília), no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong, para um amistoso internacional de preparação visando a temporada 2026/27.
O confronto faz parte da excursão asiática das duas equipes e será mais um teste para os técnicos Xabi Alonso, que inicia seu trabalho à frente dos Blues, e Luciano Spalletti, novo comandante da Velha Senhora.
Como chegam as equipes
O Chelsea inicia uma nova fase sob o comando de Xabi Alonso. Na última temporada, os Blues terminaram apenas na décima colocação da Premier League e foram eliminados nas oitavas de final da Liga dos Campeões.
Na pré-temporada, o clube inglês goleou o Western Sydney Wanderers por 6 a 4, mas acabou derrotado pelo Tottenham por 2 a 1. Um dos desafios do novo treinador é administrar um elenco numeroso, formado por 41 jogadores.
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A Juventus também vive um novo ciclo com Luciano Spalletti. A equipe encerrou a última Serie A na sexta colocação e teve como principal destaque o desempenho defensivo, sofrendo apenas 34 gols em 38 partidas do campeonato italiano.
Antes da viagem para Hong Kong, a equipe italiana venceu o Nice por 2 a 0 em amistoso, buscando consolidar a nova proposta de jogo baseada na posse de bola e na construção desde o campo defensivo.
Onde assistir Chelsea x Juventus ao vivo
O amistoso terá transmissão gratuita pelo canal SportyNet no YouTube.
Prováveis escalações
Chelsea (Técnico: Xabi Alonso)
Sanchez; Palestra, Fofana, Colwill, Hato; Caicedo, Lavia; Estevão, Palmer, Gittens; João Pedro.
Desfalques: Enzo Fernández, Marc Cucurella e Pedro Neto não viajaram com a delegação.
Juventus (Técnico: Luciano Spalletti)
Di Gregorio; Bremer, Kalulu, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Cabal; Conceição, David e Yildiz.
Desfalques: Dusan Vlahovic, Khephren Thuram e Lois Openda ficaram fora da lista de relacionados.
Retrospecto do confronto
Chelsea e Juventus já se enfrentaram seis vezes em competições oficiais da UEFA. O retrospecto é equilibrado, com duas vitórias para cada equipe e dois empates.
O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 2021, quando o Chelsea venceu por 4 a 0 em duelo válido pela Liga dos Campeões.
Ficha técnica
- Competição: Amistoso internacional de pré-temporada 2026/27
- Jogo: Chelsea x Juventus
- Data: 05/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 8h30 (de Brasília)
- Local: Kai Tak Sports Park, Hong Kong
- Transmissão: SportyNet (YouTube)