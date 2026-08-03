fechar
Onde assistir |

Chelsea x Juventus ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso

Gigantes do futebol europeu se enfrentam em Hong Kong durante a pré-temporada 2026/27; confira onde assistir e os principais detalhes do amistoso

Por Thiago Seabra Publicado em 03/08/2026 às 11:25
Estêvão atento em jogo do Chelsea
Estêvão atento em jogo do Chelsea - Instagram/Chelsea

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Chelsea e Juventus entram em campo nesta quarta-feira (5), às 8h30 (horário de Brasília), no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong, para um amistoso internacional de preparação visando a temporada 2026/27.

O confronto faz parte da excursão asiática das duas equipes e será mais um teste para os técnicos Xabi Alonso, que inicia seu trabalho à frente dos Blues, e Luciano Spalletti, novo comandante da Velha Senhora.

Leia Também

Como chegam as equipes

O Chelsea inicia uma nova fase sob o comando de Xabi Alonso. Na última temporada, os Blues terminaram apenas na décima colocação da Premier League e foram eliminados nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Na pré-temporada, o clube inglês goleou o Western Sydney Wanderers por 6 a 4, mas acabou derrotado pelo Tottenham por 2 a 1. Um dos desafios do novo treinador é administrar um elenco numeroso, formado por 41 jogadores.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Juventus também vive um novo ciclo com Luciano Spalletti. A equipe encerrou a última Serie A na sexta colocação e teve como principal destaque o desempenho defensivo, sofrendo apenas 34 gols em 38 partidas do campeonato italiano.

Antes da viagem para Hong Kong, a equipe italiana venceu o Nice por 2 a 0 em amistoso, buscando consolidar a nova proposta de jogo baseada na posse de bola e na construção desde o campo defensivo.

Onde assistir Chelsea x Juventus ao vivo

O amistoso terá transmissão gratuita pelo canal SportyNet no YouTube.

Prováveis escalações

Chelsea (Técnico: Xabi Alonso)

Sanchez; Palestra, Fofana, Colwill, Hato; Caicedo, Lavia; Estevão, Palmer, Gittens; João Pedro.

Desfalques: Enzo Fernández, Marc Cucurella e Pedro Neto não viajaram com a delegação.

Juventus (Técnico: Luciano Spalletti)

Di Gregorio; Bremer, Kalulu, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Cabal; Conceição, David e Yildiz.

Desfalques: Dusan Vlahovic, Khephren Thuram e Lois Openda ficaram fora da lista de relacionados.

Retrospecto do confronto

Chelsea e Juventus já se enfrentaram seis vezes em competições oficiais da UEFA. O retrospecto é equilibrado, com duas vitórias para cada equipe e dois empates.

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 2021, quando o Chelsea venceu por 4 a 0 em duelo válido pela Liga dos Campeões.

Ficha técnica

  • Competição: Amistoso internacional de pré-temporada 2026/27
  • Jogo: Chelsea x Juventus
  • Data: 05/08/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 8h30 (de Brasília)
  • Local: Kai Tak Sports Park, Hong Kong
  • Transmissão: SportyNet (YouTube)

Leia também

Cruzeiro x Chapecoense ao vivo pelo jogo da volta da Copa do Brasil: onde assistir, horário e situação das oitavas de final
ONDE ASSISTIR

Cruzeiro x Chapecoense ao vivo pelo jogo da volta da Copa do Brasil: onde assistir, horário e situação das oitavas de final
Grêmio x Mirassol ao vivo: onde assistir, horário e situação das oitavas de final da Copa do Brasil
COPA DO BRASIL

Grêmio x Mirassol ao vivo: onde assistir, horário e situação das oitavas de final da Copa do Brasil

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.