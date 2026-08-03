Athletico-PR x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Copa do Brasil

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Furacão chega embalado por seis jogos de invencibilidade no Brasileirão, enquanto o Vitória tenta reagir após goleada sofrida diante do Palmeiras

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Athletico-PR e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 21h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026.

O confronto abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da competição nacional. A partida de volta será disputada na próxima quinta-feira, às 20h, no Barradão, em Salvador. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

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Momento das equipes

Athletico-PR

O Athletico chega em alta para o duelo. O Furacão eliminou o Atlético-GO na quinta fase da Copa do Brasil após dois empates sem gols e garantiu a classificação nos pênaltis, vencendo por 4 a 1, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.



Desde então, a equipe comandada por Odair Hellmann cresceu de rendimento no Campeonato Brasileiro e acumula seis partidas de invencibilidade. O time ocupa atualmente a 3ª colocação da Série A, com 37 pontos, e vive um de seus melhores momentos na temporada.

Vitória

O Vitória atravessa um momento mais complicado. O Rubro-Negro baiano não vence há três jogos e chega pressionado após a goleada por 4 a 0 para o Palmeiras, em partida marcada por muitas reclamações da equipe em relação à arbitragem.

Na Copa do Brasil, o time de Jair Ventura mostrou força e raça ao eliminar o Flamengo na quinta fase, aumentando a confiança do elenco para a disputa mata-mata. Agora, o objetivo é conquistar um resultado positivo fora de casa para decidir a vaga diante da torcida no Barradão.

Onde assistir Athletico-PR x Vitória ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV por assinatura: SporTV

Pay-per-view: Premiere

Streaming: GE TV (YouTube)

Prováveis escalações

Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Terán (Arthur Dias), Aguirre e Arthur Dias (Esquivel); Benavídez, Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho; Leozinho, Mendoza e Viveros.

Desfalques: Mycael (Recuperação de lesão)

Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Fabiano Souza, Brítez (Erick ou Diego Tarzia), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Matheuzinho e Renê.

Desfalques: Pochettino (não inscrito), Rúben Ismael (transição física), Camutanga, Edu, Dudu, Nathan Mendes e Anderson Pato (lesionados).

Pochettino (não inscrito), Rúben Ismael (transição física), Camutanga, Edu, Dudu, Nathan Mendes e Anderson Pato (lesionados). Pendurados: Diego Tarzia.

Arbitragem



Árbitro: Edina Alves Batista (SP)



Edina Alves Batista (SP) Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)



Neuza Ines Back (SP) Assistente 2: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (SP)



Fernanda Nandrea Gomes Antunes (SP) Quarto árbitro: Leo Simão Holanda (CE)



Leo Simão Holanda (CE) VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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