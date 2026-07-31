Real Madrid x Fiorentina ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada
Equipe de José Mourinho disputa mais um teste antes da estreia em La Liga, enquanto a Fiorentina tenta emplacar a quarta vitória na preparação
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Real Madrid e Fiorentina se enfrentam neste sábado (1º de agosto), às 13h (horário de Brasília), no Wörthersee Stadion, também conhecido como Hypo Arena, em Klagenfurt, na Áustria, em amistoso preparatório para a temporada 2026/27.
O confronto marca mais um teste importante para o time comandado por José Mourinho, que segue utilizando a pré-temporada para dar minutos aos reforços e observar jovens promessas do elenco. Do outro lado, a Fiorentina busca manter a boa sequência apresentada nos primeiros compromissos da preparação.
Momento das equipes
O Real Madrid chega embalado após duas vitórias na pré-temporada. Na estreia, os merengues venceram o Alcorcón por 1 a 0, com gol de Daniel Yáñez. Já no segundo compromisso, a equipe goleou o Leganés por 4 a 1, com gols de Valverde, Gonzalo García, Mastantuono e Pulido (contra), enquanto Naim García descontou para os adversários.
A partida também será mais uma oportunidade para José Mourinho observar nomes que podem ganhar espaço ao longo da temporada. O clube já anunciou reforços como Konaté, Dumfries, Cucurella e Bernardo Silva, além de estar próximo de confirmar as chegadas de Yan Diomandé e Rodri.
Após enfrentar a Fiorentina, o Real Madrid ainda terá amistosos contra Ferencváros (8 de agosto) e Deportivo (12 de agosto) antes da estreia em La Liga, marcada para o dia 22 de agosto, diante do Espanyol.
Já a Fiorentina disputou quatro partidas nesta pré-temporada. A equipe italiana goleou a Fiorentina Sub-20 por 8 a 1, venceu o Gubbio por 1 a 0, foi derrotada pelo Queens Park Rangers por 3 a 2 e superou o Watford por 1 a 0.
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Sob o comando de Fabio Grosso, os italianos chegam confiantes para enfrentar o maior campeão da Champions League em um dos principais amistosos do calendário de preparação.
Onde assistir Real Madrid x Fiorentina ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Youtube: SportyNet (clique para assistir)
Prováveis escalações
Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Lunin; Trent Alexander-Arnold (Dumfries), Lamini Fati, Mario Rivas e Álvaro Carreras; Camavinga, Cestero, Valverde e Arda Güler; Endrick e Daniel Yáñez (Carlos Espí).
Relacionados do Real Madrid: Lunin, Sergio Mestre, Javi Navarro; Dumfries, Trent Alexander-Arnold, Fortea, Álvaro Carreras; Lamini Fati, Joan Martínez, Mario Rivas e Aimar García; Camavinga, Valverde, Arda Güler, Cestero, Lacosta e Alexis Ciria; Endrick, Carlos Espí, Daniel Yáñez e Jacobo.
Fiorentina (Técnico: Fabio Grosso)
De Gea; Dodô, Radu Drguin, Viery e Luca Ranieri; Mandragora, Brescianini e Ndour; Gudmundsson, Moise Kean (Roberto Piccoli) e Arthur Atta.