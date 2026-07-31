Manchester City x Inter de Milão ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada
Equipe inglesa faz a estreia na pré-temporada sob o comando de Enzo Maresca, enquanto a Inter busca manter os 100% de aproveitamento na preparação
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Manchester City e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (1º de agosto), às 8h30 (horário de Brasília), no Kai Tak Sports Park, em Kai Tak, Hong Kong, em amistoso internacional de pré-temporada.
O confronto marca a estreia do City na preparação para a temporada 2026/27, agora sob o comando de Enzo Maresca, após a saída de Pep Guardiola. Do outro lado, a Inter de Milão entra em campo para o segundo compromisso da pré-temporada, buscando manter o bom início de preparação.
Momento das equipes
O Manchester City inicia oficialmente sua pré-temporada com um elenco reformulado e um novo treinador. Enzo Maresca comandará a equipe pela primeira vez em um amistoso, utilizando a excursão pela Ásia para dar ritmo aos jogadores e avaliar o grupo antes do início da temporada.
Após enfrentar a Inter de Milão, os Citizens ainda disputarão mais dois amistosos no continente asiático: contra a seleção de estrelas da liga sul-coreana, no dia 5 de agosto, e diante do Atlético de Madrid, no dia 9.
A Inter de Milão já realizou sua estreia na pré-temporada e venceu o Karlsruhe por 2 a 1. O amistoso diante do Manchester City será mais um teste de alto nível para a equipe italiana antes dos clássicos contra Milan, no dia 5 de agosto, e Juventus, no dia 8.
Onde assistir Manchester City x Inter de Milão ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Youtube: SportyNet (clique para assistir)
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Prováveis escalações
Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Rico Lewis, Vitor Reis, Khusanov e Aït-Nouri (Gvardiol); Kovacic, Tijjani Reijnders e Claudio Echeverri; Phil Foden, Savinho e Semenyo.
Relacionados do Manchester City
- Goleiros: Marcus Bettinelli, Gianluigi Donnarumma, Max Chabot e Jack Wint.
- Defensores: Rayan Aït-Nouri, Max Allegre, Kaden Braithwaite, Joko Gvardiol, Matty Henderson-Hall, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis, Stephen Mfuni e Vitor Reis.
- Meio-campistas: Claudio Echeverri, Phil Foden, Jaden Heskey, Mateo Kovacic, Jeremy Monga, Divine Mukasa, Nico, Xavier Parker, Tijjani Reijnders, Floyd Samba, Antoine Semenyo e Savinho.
- Atacantes: Ryan McAidoo, Divin Mubama e Mamad Sangare.
Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Josep Martínez; Yann Bisseck, John Stones (Leonardo Bovio) e Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski e Federico Dimarco; Pio Esposito e Idrissou.