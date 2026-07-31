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Jogos de hoje (03/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

A programação da segunda-feira tem como principal destaque o duelo entre Athletico-PR e Vitória, pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Por Lucas Valle Publicado em 03/08/2026 às 9:39 | Atualizado em 03/08/2026 às 9:40
Viveros, atacante do Athletico-PR
Viveros, atacante do Athletico-PR - Reprodução/ Athletico-PR

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Sem rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda-feira (3) terá uma programação mais enxuta, mas ainda reserva atrações para os fãs de futebol. O principal destaque do dia é o encerramento dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, com o confronto entre Athletico-PR e Vitória, na Ligga Arena.

Além da competição nacional, a agenda também conta com partidas do Campeonato Escocês, da Liga Profissional da Argentina, da Copa Africana Feminina, da Primera División do Paraguai, da LigaPro do Equador e um amistoso internacional envolvendo Al-Hilal.

Jogos desta segunda-feira (03/08)

Copa do Brasil

  • 21h - Athletico-PR x Vitória - Premiere, SporTV e GE TV

Campeonato Escocês

  • 15h30 - Celtic x Dundee - Canal GOAT Brazil

Liga Profissional da Argentina

  • 19h - Vélez Sarsfield x Independiente - Sem transmissão para o Brasil
  • 21h15 - Central Córdoba x San Lorenzo - Sem transmissão para o Brasil

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Copa Africana Feminina

  • 17h - Quênia x Argélia - Sem transmissão para o Brasil
  • 17h - Senegal x Marrocos - Sem transmissão para o Brasil

Primera División (Paraguai)

  • 16h - Trinidense x San Lorenzo - Sem transmissão para o Brasil
  • 18h30 - Recoleta x Nacional - Sem transmissão para o Brasil

LigaPro Serie A (Equador)

  • 21h - LDU x Delfín - Sem transmissão para o Brasil

Amistoso internacional

  • 12h - Al-Hilal x Al-Ahli Doha - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta segunda-feira (3) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

  • Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo, disponível mediante assinatura.
  • SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura.
  • GE TV – Canal oficial do ge no YouTube, com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.
  • Canal GOAT Brazil – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de competições internacionais.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.