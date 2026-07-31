Jogos de hoje (03/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

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A programação da segunda-feira tem como principal destaque o duelo entre Athletico-PR e Vitória, pelas oitavas de final da Copa do Brasil

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Sem rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda-feira (3) terá uma programação mais enxuta, mas ainda reserva atrações para os fãs de futebol. O principal destaque do dia é o encerramento dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, com o confronto entre Athletico-PR e Vitória, na Ligga Arena.

Além da competição nacional, a agenda também conta com partidas do Campeonato Escocês, da Liga Profissional da Argentina, da Copa Africana Feminina, da Primera División do Paraguai, da LigaPro do Equador e um amistoso internacional envolvendo Al-Hilal.

Jogos desta segunda-feira (03/08)

Copa do Brasil

21h - Athletico-PR x Vitória - Premiere, SporTV e GE TV

Campeonato Escocês

15h30 - Celtic x Dundee - Canal GOAT Brazil

Liga Profissional da Argentina

19h - Vélez Sarsfield x Independiente - Sem transmissão para o Brasil

21h15 - Central Córdoba x San Lorenzo - Sem transmissão para o Brasil

Copa Africana Feminina



17h - Quênia x Argélia - Sem transmissão para o Brasil

17h - Senegal x Marrocos - Sem transmissão para o Brasil

Primera División (Paraguai)

16h - Trinidense x San Lorenzo - Sem transmissão para o Brasil

18h30 - Recoleta x Nacional - Sem transmissão para o Brasil

LigaPro Serie A (Equador)



21h - LDU x Delfín - Sem transmissão para o Brasil

Amistoso internacional



12h - Al-Hilal x Al-Ahli Doha - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta segunda-feira (3) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo, disponível mediante assinatura.



Serviço de pay-per-view do Grupo Globo, disponível mediante assinatura. SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura.

Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura. GE TV – Canal oficial do ge no YouTube, com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.

– Canal oficial do ge no YouTube, com transmissões gratuitas de partidas selecionadas. Canal GOAT Brazil – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de competições internacionais.

