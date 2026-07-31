Jogos de hoje (03/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
A programação da segunda-feira tem como principal destaque o duelo entre Athletico-PR e Vitória, pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Sem rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda-feira (3) terá uma programação mais enxuta, mas ainda reserva atrações para os fãs de futebol. O principal destaque do dia é o encerramento dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, com o confronto entre Athletico-PR e Vitória, na Ligga Arena.
Além da competição nacional, a agenda também conta com partidas do Campeonato Escocês, da Liga Profissional da Argentina, da Copa Africana Feminina, da Primera División do Paraguai, da LigaPro do Equador e um amistoso internacional envolvendo Al-Hilal.
Jogos desta segunda-feira (03/08)
Copa do Brasil
- 21h - Athletico-PR x Vitória - Premiere, SporTV e GE TV
Campeonato Escocês
- 15h30 - Celtic x Dundee - Canal GOAT Brazil
Liga Profissional da Argentina
- 19h - Vélez Sarsfield x Independiente - Sem transmissão para o Brasil
- 21h15 - Central Córdoba x San Lorenzo - Sem transmissão para o Brasil
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Copa Africana Feminina
- 17h - Quênia x Argélia - Sem transmissão para o Brasil
- 17h - Senegal x Marrocos - Sem transmissão para o Brasil
Primera División (Paraguai)
- 16h - Trinidense x San Lorenzo - Sem transmissão para o Brasil
- 18h30 - Recoleta x Nacional - Sem transmissão para o Brasil
LigaPro Serie A (Equador)
- 21h - LDU x Delfín - Sem transmissão para o Brasil
Amistoso internacional
- 12h - Al-Hilal x Al-Ahli Doha - Sem transmissão para o Brasil
Onde assistir aos jogos de hoje?
As partidas desta segunda-feira (3) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:
- Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo, disponível mediante assinatura.
- SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura.
- GE TV – Canal oficial do ge no YouTube, com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.
- Canal GOAT Brazil – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de competições internacionais.