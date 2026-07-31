Birmingham City x Barcelona ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada

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Barcelona faz o primeiro amistoso na Inglaterra, enquanto o Birmingham tenta manter os 100% de aproveitamento na pré-temporada

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Birmingham City e Barcelona se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 15h45 (horário de Brasília), no St. Andrew's Knighthead Park, em Birmingham, na Inglaterra, em amistoso preparatório para a temporada 2026/27.

O confronto será o segundo compromisso do Barcelona na pré-temporada e o primeiro durante o período de treinamentos na Inglaterra. Do outro lado, o Birmingham City chega embalado após cinco vitórias consecutivas nos amistosos disputados até aqui.

Momento das equipes

Birmingham City

O Birmingham City chega embalado para o amistoso após vencer os cinco jogos disputados na pré-temporada. A equipe superou Huddersfield Town, Solihull Moors, Burton Albion, Northampton Town e Crewe Alexandra, mostrando evolução antes do início da temporada da Championship.

Depois de terminar a última edição da segunda divisão inglesa na 10ª colocação, o clube busca utilizar os amistosos para consolidar o trabalho do técnico Chris Davies e ganhar confiança na briga pelo acesso à Premier League.

Barcelona

O Barcelona iniciou a preparação com vitória por 4 a 1 sobre o CE Europa, em um jogo-treino com portões fechados. Agora, faz seu primeiro amistoso durante o período de treinamentos na Inglaterra.

Hansi Flick utiliza a pré-temporada para observar jovens das categorias de base e dar ritmo ao elenco. O reforço Karim Adeyemi pode fazer sua estreia, enquanto nomes como Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Raphinha e Pau Cubarsí seguem de férias após a Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir Birmingham City x Barcelona ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Prováveis escalações



Birmingham City (Técnico: Chris Davies)

James Beadle; Bright Osayi-Samuel, Christoph Klarer, Dael Fry e Alex Cochrane; Tomoki Iwata e Jhon Solís; Carlos Vicente, Kanya Fujimoto e Demarai Gray; August Priske.

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczesny; Héctor Fort, Andreas Christensen, Gerard Martín e Alejandro Balde; Marc Casadó, Marc Bernal e Guille Fernández; Roony Bardghji, Òscar Gistau e Karim Adeyemi.