Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Clássico carioca entre Gigante da Colina e Tricolor das Laranjeiras abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil de 2026
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Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (1º), às 17h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026.
O clássico coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na temporada. O Vasco tenta usar o mata-mata para reencontrar o caminho das vitórias, enquanto o Fluminense aposta na regularidade da campanha para largar em vantagem na briga por uma vaga nas quartas de final.
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Momento das equipes
Vasco
O Cruz-Maltino chega pressionado para o clássico. A equipe comandada por Pedro Emanuel ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, e venceu apenas duas das últimas dez partidas, acumulando ainda três empates e cinco derrotas.
Na Copa do Brasil, o Vasco garantiu classificação às oitavas de final após eliminar o Paysandu. Agora, tenta aproveitar o fator casa para abrir vantagem antes da partida de volta.
Para o duelo, o técnico português não contará com o volante Thiago Mendes, suspenso após receber cartão vermelho, além de Mateus Carvalho, que segue em recuperação de lesão.
Fluminense
O Tricolor Carioca vive momento mais consistente na temporada, embora venha de três empates consecutivos. Nos últimos dez compromissos, a equipe soma cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.
No Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupa a 4ª colocação, com 34 pontos, e chega embalado pela boa campanha. Na Copa do Brasil, a equipe avançou às oitavas após eliminar o Operário-PR.
O técnico ainda aguarda a definição sobre as condições de Thiago Silva, Freytes e Rodrigo Castillo, que são dúvidas para o clássico. Já Millán, Jemmes e Guilherme Arana seguem fora por lesão.
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Onde assistir Vasco x Fluminense ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: Globo
- TV fechada: SporTV
- Streaming: Amazon Prime Video e ge TV (YouTube)
- Pay-per-view: Premiere
Prováveis escalações
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros e Tchê Tchê; Rayan, Nuno Moreira, Andrés Gómez; Brenner (Claudio Spinelli).
Desfalques: Mateus Carvalho (lesionado) e Thiago Mendes (suspenso).
Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Guga, Ignácio (Thiago Silva), Igor Rabello (Freytes) e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino (Soteldo), Canobbio e Hulk.
- Desfalques: Millán, Jemmes e Guilherme Arana (lesionados).
- Dúvidas: Thiago Silva, Freytes e Rodrigo Castillo.
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
- Assistente 2: Rafael da Silva Alves (RS)
- Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)
- VAR: Wagner Reway (SC)
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