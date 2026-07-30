Santos x Remo ao vivo: onde assistir, horário e informações das oitavas de final da Copa do Brasil
Peixe recebe o Remo na Vila Belmiro pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil em busca de vantagem; confira os detalhes
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Santos e Remo se enfrentam neste sábado (1º), às 21h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.
O confronto abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da competição nacional. A decisão será em dois jogos e, em caso de igualdade no placar agregado, o classificado será definido nas cobranças de pênaltis.
Além da busca pelo título, a Copa do Brasil garante ao campeão uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. O vice-campeão disputará a fase preliminar do torneio continental.
Como chegam as equipes
O Santos tenta voltar às quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez desde 2021. Nas temporadas seguintes, o Peixe foi eliminado nas oitavas por Corinthians e Bahia, não disputou a competição em 2024 e caiu para o CRB na terceira fase da edição de 2025.
Nos bastidores, o clube vive um período de reformulação do elenco e busca utilizar as premiações conquistadas em competições nacionais e internacionais para quitar pendências salariais. Recentemente, o Santos também venceu a Universidad Central pela Copa Sul-Americana.
O Remo, por sua vez, atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 19ª colocação, com 21 pontos, e chega para o confronto após derrota por 2 a 1 para o Mirassol. O elenco encara a Copa do Brasil como uma oportunidade de reação na temporada.
Onde assistir Santos x Remo ao vivo
O jogo de ida das oitavas de final terá transmissão ao vivo pelo sportv, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.
- TV por assinatura: sportv
- Pay-per-view: Premiere
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Como será o confronto das oitavas?
O duelo será disputado em dois jogos. A partida de ida acontece na Vila Belmiro, enquanto o confronto de volta está marcado para o dia 4 de agosto, às 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém.
Em caso de empate na soma dos placares, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis. Nesta edição da Copa do Brasil, o chaveamento das quartas de final será definido por um novo sorteio realizado pela CBF.
Ficha técnica
- Competição: Copa do Brasil 2026 – Oitavas de final (jogo de ida)
- Jogo: Santos x Remo
- Data: 1º/08/2026 (sábado)
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)