Palmeiras x Fortaleza ao vivo: onde assistir, horário e informações das oitavas de final da Copa do Brasil

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Verdão recebe o Fortaleza pelo jogo de ida das oitavas de final em busca de vantagem na disputa por vaga nas quartas; confira os detalhes

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O Palmeiras recebe o Fortaleza neste domingo (2), às 16h (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

O confronto abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da competição. O mata-mata é disputado em dois jogos e, em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis.

Além da vaga na próxima fase, a Copa do Brasil também oferece ao campeão um lugar na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027.

Como chegam as equipes

O Palmeiras chega embalado pela liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. Na rodada mais recente, a equipe comandada por Abel Ferreira goleou o Vitória por 4 a 0 fora de casa.

Para o duelo, o Verdão conta com o retorno de Paulinho, recuperado de uma torção no tornozelo. A comissão técnica, no entanto, ainda monitora a condição física de alguns atletas antes de definir a escalação.

O Fortaleza, representante da Série B nesta fase da competição, ocupa a quarta colocação, com 34 pontos. A equipe vem de vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP e atravessa um momento de crescimento sob o comando de Paulo Autuori.

Na campanha até as oitavas de final, o Palmeiras eliminou a Jacuipense com placar agregado de 7 a 1, enquanto o Fortaleza superou o CRB por 2 a 1 no somatório dos dois jogos.

Onde assistir Palmeiras x Fortaleza ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em TV aberta, pelo sportv, na TV por assinatura, pelo Premiere, no pay-per-view, e pelo Amazon Prime Video, no streaming.

TV aberta: TV Globo

TV Globo TV por assinatura: sportv

sportv Pay-per-view: Premiere

Premiere Streaming: Amazon Prime Video

Como será a disputa das oitavas?

As oitavas de final da Copa do Brasil são disputadas em partidas de ida e volta. Não há o critério de gol qualificado e, em caso de igualdade na soma dos placares, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

Os classificados para as quartas de final conhecerão seus adversários em um novo sorteio promovido pela CBF, já que o chaveamento até a decisão ainda não está definido.

Ficha técnica