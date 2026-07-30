Mirassol x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e informações das oitavas de final da Copa do Brasil
Equipes iniciam disputa por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil em duelo no interior paulista; confira mais detalhes do jogo
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Mirassol e Grêmio se enfrentam neste domingo (2), às 18h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.
O confronto marca o início da disputa por uma vaga nas quartas de final da competição. A decisão será em dois jogos e, caso haja empate no placar agregado, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.
Além da vaga na próxima fase, os finalistas da Copa do Brasil garantem presença na Copa Libertadores de 2027.
Como chegam as equipes
O Mirassol vive um momento positivo. A equipe venceu o Remo por 2 a 1 na rodada mais recente do Campeonato Brasileiro, chegou aos 23 pontos e deixou a zona de rebaixamento. O time comandado por Rafael Guanaes tem explorado a bola parada como uma de suas principais armas ofensivas.
Outro fator que aumenta a confiança do clube paulista é o retrospecto recente diante do adversário. No dia 17 de julho, Mirassol e Grêmio se enfrentaram no Maião pelo Campeonato Brasileiro, com vitória dos donos da casa por 2 a 1.
O Grêmio, por outro lado, atravessa um período de instabilidade. O Tricolor acumula cinco partidas sem vitória, empatou em 1 a 1 com o Fluminense e foi derrotado pelo Bolívar por 3 a 2 pela Copa Sul-Americana. No Brasileirão, ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos.
Nos bastidores, o clube passa por mudanças no elenco. O meia Willian não será utilizado no restante da temporada, enquanto o croata Filip Krovinovi? foi anunciado como reforço. Para o confronto, o goleiro Weverton deve retornar ao time titular.
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Onde assistir Mirassol x Grêmio ao vivo
O jogo terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video, plataforma de streaming.
- Streaming: Amazon Prime Video
Como será a disputa das oitavas?
As oitavas de final da Copa do Brasil são disputadas em partidas de ida e volta. Não existe o critério de gol qualificado e, em caso de igualdade no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.
O confronto de volta está marcado para o dia 5 de agosto, às 19h30, na Arena do Grêmio. Após o encerramento das oitavas de final, a CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos das quartas.
Ficha técnica
- Competição: Copa do Brasil 2026 – Oitavas de final (jogo de ida)
- Jogo: Mirassol x Grêmio
- Data: 02/08/2026 (domingo)
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), Mirassol (SP)
- Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)