fechar
Onde assistir |

Jogos de hoje (30/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Times brasileiros entram em campo nesta quinta-feira (30), pela Série A do Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana; confira os jogos de hoje

Por Lucas Valle Publicado em 30/07/2026 às 9:30 | Atualizado em 30/07/2026 às 9:30
Rodrigo Garro orienta jogadores do Corinthians
Rodrigo Garro orienta jogadores do Corinthians - Rodrigo Coca/Corinthians

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A quinta-feira (30) será movimentada para os fãs de futebol, com jogos pelo Campeonato Brasileiro, decisões da Copa Sul-Americana e uma grande programação das fases qualificatórias da Europa League e da Conference League.

Os principais destaques do dia ficam por conta do duelo entre Corinthians e Athletico, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada da Série A, além do confronto entre Coritiba e Cruzeiro, no Couto Pereira.

No cenário internacional, Grêmio e Bolívar disputam uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana, enquanto O'Higgins e Boca Juniors também entram em campo.

A agenda ainda conta com partidas importantes das eliminatórias da Europa League, incluindo Midtjylland x Besiktas, PAOK x Dynamo Kyiv e Benfica x St. Gallen, além de diversas partidas da Conference League. Completam a programação os jogos da Copa Africana Feminina e da Primera División do Paraguai.

Jogos desta terça-feira (30/07)

Campeonato Brasileiro - Série A

  • 19h30 - Corinthians x Athletico - CazéTV, Record e Premiere
  • 19h30 - Coritiba x Cruzeiro - Premiere, Globoplay e SporTV

Copa Sul-Americana

  • 19h - Grêmio x Bolívar - Paramount+
  • 21h30 - Caracas x Santa Fé - Paramount+
  • 21h30 - O'Higgins x Boca Juniors - ESPN e Disney+

Europa League - qualificatórias

  • 13h - Maccabi Tel Aviv x Sheriff - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Hradec Králové x Tromso - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Midtjylland x Besiktas - XSports e Canal GOAT Brazil
  • 14h - Pafos x Hajduk Split - OneFootball
  • 14h45 - PAOK x Dynamo Kyiv - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - CSKA Sofia x Qarabag - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Ferencváros x Twente - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Anderlecht x Hammarby - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h - Benfica x St. Gallen - Canal do Benja

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Conference League - qualificatórias

  • 11h - AC Escaldes x Vaduz - OneFootball
  • 11h - Tobol x Panevezys - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Noah x Zimbru - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Auda x FCSB - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Jablonec x Varazdin - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Ilves x Stjarnan - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Inter Turku x Basaksehir - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Kalju x Shelbourne - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Pyunik x Debreceni - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Zira x Paide - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h30 - Levadia x Goteborg - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Dinamo Minsk x Neftçi - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Gyor x Bissen - OneFootball
  • 14h - Nordsjaelland x GAIS - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Petrocub x Borac - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Velez x DAC 1904 - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Zalgiris x Dinamo Tbilisi - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - HB Tórshavn x Motherwell - OneFootball
  • 14h - Brann x Universitatea Cluj - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h30 - Beitar Jerusalem x AEK Larnaca - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h30 - Derry City x Rijeka - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h30 - The New Saints x Flora - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h30 - Valletta x Raków - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Ajax x Vojvodina - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - IF Vestri x RFS - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Ballkani x Bohemian FC - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Shkendija x Bravo - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Ludogorets x Hapoel Tel Aviv - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h15 - Sion x BATE Borisov - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h15 - Strassen x Partizan - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - CFR Cluj x Alashkert - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Austria Wien x Liepaja - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - GKS Katowice x Zilina - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Zrinjski x Valur - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Gent x LNZ Cherkasy - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Panathinaikos x Paksi - Canal GOAT Brazil
  • 15h45 - Coleraine x HJK - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h45 - Koper x NSÍ Runavík - OneFootball
  • 16h - Dinamo City x Aluminij - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h - Sutjeska x ML Vitebsk - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h - Hibernian x Malisheva - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h - Braga x Zeleznicar - Sem transmissão para o Brasil

Copa Africana Feminina

  • 14h - Senegal x Quênia - Sem transmissão para o Brasil
  • 17h - Marrocos x Argélia - Sem transmissão para o Brasil

Primera División (Paraguai)

  • 16h - San Lorenzo x Guaraní - Sem transmissão para o Brasil
  • 18h30 - Libertad x Recoleta - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta quinta-feira (30) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

  • CazéTV – Canal disponível no YouTube e em plataformas parceiras, com transmissões gratuitas.
  • Record - Emissora de TV aberta com cobertura nacional.
  • Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo, disponível mediante assinatura.
  • SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura.
  • Globoplay – Plataforma de streaming da Globo, que transmite a programação da TV aberta em diversas regiões.
  • Disney+ – Plataforma de streaming da ESPN. É necessário ter uma assinatura ativa para acompanhar as partidas.
  • ESPN – Canal de TV por assinatura disponível nas principais operadoras de TV paga.
  • Paramount+ – Serviço de streaming por assinatura com transmissões exclusivas de competições sul-americanas.
  • XSports – Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras.
  • Canal GOAT Brazil – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de competições internacionais.
  • OneFootball – Para assistir a jogos e vídeos ao vivo, basta acessar o site oficial, utilizar o aplicativo para celular ou baixar o app para Smart TVs.
  • Canal do Benja – Canal do jornalista Benjamin Back, disponível no YouTube com transmissões esportivas.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Midtjylland
Dynamo Kyiv

Leia também

Santos x Remo ao vivo: onde assistir, horário e informações das oitavas de final da Copa do Brasil
COPA DO BRASIL

Santos x Remo ao vivo: onde assistir, horário e informações das oitavas de final da Copa do Brasil
Palmeiras x Fortaleza ao vivo: onde assistir, horário e informações das oitavas de final da Copa do Brasil
COPA DO BRASIL

Palmeiras x Fortaleza ao vivo: onde assistir, horário e informações das oitavas de final da Copa do Brasil

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.