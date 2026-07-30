Jogos de hoje (30/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Times brasileiros entram em campo nesta quinta-feira (30), pela Série A do Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana; confira os jogos de hoje
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A quinta-feira (30) será movimentada para os fãs de futebol, com jogos pelo Campeonato Brasileiro, decisões da Copa Sul-Americana e uma grande programação das fases qualificatórias da Europa League e da Conference League.
Os principais destaques do dia ficam por conta do duelo entre Corinthians e Athletico, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada da Série A, além do confronto entre Coritiba e Cruzeiro, no Couto Pereira.
No cenário internacional, Grêmio e Bolívar disputam uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana, enquanto O'Higgins e Boca Juniors também entram em campo.
A agenda ainda conta com partidas importantes das eliminatórias da Europa League, incluindo Midtjylland x Besiktas, PAOK x Dynamo Kyiv e Benfica x St. Gallen, além de diversas partidas da Conference League. Completam a programação os jogos da Copa Africana Feminina e da Primera División do Paraguai.
Jogos desta terça-feira (30/07)
Campeonato Brasileiro - Série A
- 19h30 - Corinthians x Athletico - CazéTV, Record e Premiere
- 19h30 - Coritiba x Cruzeiro - Premiere, Globoplay e SporTV
Copa Sul-Americana
- 19h - Grêmio x Bolívar - Paramount+
- 21h30 - Caracas x Santa Fé - Paramount+
- 21h30 - O'Higgins x Boca Juniors - ESPN e Disney+
Europa League - qualificatórias
- 13h - Maccabi Tel Aviv x Sheriff - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Hradec Králové x Tromso - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Midtjylland x Besiktas - XSports e Canal GOAT Brazil
- 14h - Pafos x Hajduk Split - OneFootball
- 14h45 - PAOK x Dynamo Kyiv - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - CSKA Sofia x Qarabag - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Ferencváros x Twente - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Anderlecht x Hammarby - Sem transmissão para o Brasil
- 16h - Benfica x St. Gallen - Canal do Benja
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Conference League - qualificatórias
- 11h - AC Escaldes x Vaduz - OneFootball
- 11h - Tobol x Panevezys - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Noah x Zimbru - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Auda x FCSB - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Jablonec x Varazdin - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Ilves x Stjarnan - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Inter Turku x Basaksehir - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Kalju x Shelbourne - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Pyunik x Debreceni - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Zira x Paide - Sem transmissão para o Brasil
- 13h30 - Levadia x Goteborg - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Dinamo Minsk x Neftçi - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Gyor x Bissen - OneFootball
- 14h - Nordsjaelland x GAIS - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Petrocub x Borac - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Velez x DAC 1904 - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Zalgiris x Dinamo Tbilisi - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - HB Tórshavn x Motherwell - OneFootball
- 14h - Brann x Universitatea Cluj - Sem transmissão para o Brasil
- 14h30 - Beitar Jerusalem x AEK Larnaca - Sem transmissão para o Brasil
- 14h30 - Derry City x Rijeka - Sem transmissão para o Brasil
- 14h30 - The New Saints x Flora - Sem transmissão para o Brasil
- 14h30 - Valletta x Raków - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Ajax x Vojvodina - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - IF Vestri x RFS - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Ballkani x Bohemian FC - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Shkendija x Bravo - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Ludogorets x Hapoel Tel Aviv - Sem transmissão para o Brasil
- 15h15 - Sion x BATE Borisov - Sem transmissão para o Brasil
- 15h15 - Strassen x Partizan - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - CFR Cluj x Alashkert - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Austria Wien x Liepaja - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - GKS Katowice x Zilina - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Zrinjski x Valur - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Gent x LNZ Cherkasy - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Panathinaikos x Paksi - Canal GOAT Brazil
- 15h45 - Coleraine x HJK - Sem transmissão para o Brasil
- 15h45 - Koper x NSÍ Runavík - OneFootball
- 16h - Dinamo City x Aluminij - Sem transmissão para o Brasil
- 16h - Sutjeska x ML Vitebsk - Sem transmissão para o Brasil
- 16h - Hibernian x Malisheva - Sem transmissão para o Brasil
- 16h - Braga x Zeleznicar - Sem transmissão para o Brasil
Copa Africana Feminina
- 14h - Senegal x Quênia - Sem transmissão para o Brasil
- 17h - Marrocos x Argélia - Sem transmissão para o Brasil
Primera División (Paraguai)
- 16h - San Lorenzo x Guaraní - Sem transmissão para o Brasil
- 18h30 - Libertad x Recoleta - Sem transmissão para o Brasil
Onde assistir aos jogos de hoje?
As partidas desta quinta-feira (30) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:
- CazéTV – Canal disponível no YouTube e em plataformas parceiras, com transmissões gratuitas.
- Record - Emissora de TV aberta com cobertura nacional.
- Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo, disponível mediante assinatura.
- SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura.
- Globoplay – Plataforma de streaming da Globo, que transmite a programação da TV aberta em diversas regiões.
- Disney+ – Plataforma de streaming da ESPN. É necessário ter uma assinatura ativa para acompanhar as partidas.
- ESPN – Canal de TV por assinatura disponível nas principais operadoras de TV paga.
- Paramount+ – Serviço de streaming por assinatura com transmissões exclusivas de competições sul-americanas.
- XSports – Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras.
- Canal GOAT Brazil – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de competições internacionais.
- OneFootball – Para assistir a jogos e vídeos ao vivo, basta acessar o site oficial, utilizar o aplicativo para celular ou baixar o app para Smart TVs.
- Canal do Benja – Canal do jornalista Benjamin Back, disponível no YouTube com transmissões esportivas.