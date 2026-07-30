Internacional x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e informações das oitavas de final da Copa do Brasil
Colorado e Timão iniciam disputa por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil em duelo no Beira-Rio; confira mais detalhes do confronto
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Internacional e Corinthians se enfrentam neste domingo (2), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.
O confronto marca o início da disputa por uma vaga nas quartas de final da competição. A eliminatória será decidida em dois jogos e, em caso de empate no placar agregado, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.
Além da luta pelo título, os finalistas da Copa do Brasil garantem vaga na Copa Libertadores de 2027, com o campeão assegurando classificação direta para a fase de grupos.
Como chegam as equipes
O Internacional vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. O Colorado soma 22 pontos, ocupa a 16ª colocação e acumula uma sequência de cinco partidas sem vitória, com quatro derrotas e um empate.
No compromisso mais recente, a equipe empatou em 1 a 1 com o Flamengo, no Beira-Rio. O jovem Vitinho marcou o gol colorado, enquanto o time desperdiçou outras oportunidades criadas ao longo da partida.
O Corinthians inicia a defesa do título da Copa do Brasil em busca de sua quinta conquista na competição. Nos bastidores, a principal expectativa é pela recuperação física do atacante Memphis Depay, que trabalha para voltar aos gramados e manifestou o desejo de atuar na partida de volta da eliminatória.
O atacante aceitou um novo acordo contratual para permanecer no clube até julho de 2028, reduzindo seus vencimentos e reorganizando as condições financeiras de seu vínculo com o Timão.
Onde assistir Internacional x Corinthians ao vivo
O confronto terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video, no streaming.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Streaming: Amazon Prime Video
Como será a disputa das oitavas?
As oitavas de final da Copa do Brasil são disputadas em partidas de ida e volta. Não há o critério de gol qualificado e, em caso de igualdade na soma dos placares, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.
O confronto de volta está marcado para o dia 6 de agosto, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Após o encerramento das oitavas, a CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos das quartas de final.
Ficha técnica
- Competição: Copa do Brasil 2026 – Oitavas de final (jogo de ida)
- Jogo: Internacional x Corinthians
- Data: 02/08/2026 (domingo)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
- Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)