Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Chapecoense tenta reagir na temporada, enquanto o Cruzeiro busca abrir vantagem no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Chapecoense recebe o Cruzeiro neste domingo (02), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026.
O confronto reúne duas equipes que vivem momentos distintos na temporada. A Chapecoense tenta encerrar uma sequência sem vitórias e deixar para trás a má campanha no Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro busca manter o bom desempenho na Copa do Brasil e conquistar vantagem antes da decisão em Belo Horizonte.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Momento das equipes
Chapecoense
A Chapecoense atravessa um momento delicado na temporada. Nos três compromissos mais recentes pelo Campeonato Brasileiro, a equipe empatou em 2 a 2 com o Santos e sofreu derrotas para Flamengo (4 a 0) e Bahia (2 a 0).
A campanha na Série A também preocupa. O Verdão do Oeste ocupa a lanterna da competição, com apenas 10 pontos conquistados, somando uma vitória, sete empates e 12 derrotas. Na Copa do Brasil, a Chape entrou diretamente na quinta fase do torneio e eliminou o Botafogo para seguir na competição.
O treinador terá uma lista extensa de desfalques. Anderson, João Paulo, Rafael Carvalheira, Robert Santos, Victor Caetano e Maurício Garcez seguem fora da partida.
Cruzeiro
O Cruzeiro chega para o confronto após alternar resultados no Campeonato Brasileiro. Antes da partida diante do Coritiba, disputada nesta quinta-feira (30), a Raposa havia derrotado o Internacional e sido superada pelo Botafogo.
Na Série A, a equipe mineira ocupa a 11ª colocação, com 27 pontos conquistados. Na campanha até o momento, soma sete vitórias, seis empates e sete derrotas. Já na Copa do Brasil, o time comandado por Artur Jorge garantiu vaga nas oitavas de final após eliminar o Goiás.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para o duelo na Arena Condá, o Cruzeiro não poderá contar com Sinisterra, Néiser Villarreal, Kauã Prates, Cássio e Gabriel Pec, todos em recuperação de lesões.
Onde assistir Chapecoense x Cruzeiro ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: SporTV
- Pay-per-view: Premiere
Prováveis escalações
Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Matheus Aurélio; Bruno Tubarão (Everton), Bruno Leonardo (Rafael Thyere), Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David e Giovanni Augusto (Max Alves); Ênio, Bolasie e Marcinho (Kevin Ramírez).
- Desfalques: Anderson, João Paulo, Rafael Carvalheira, Robert Santos, Victor Caetano e Maurício Garcez.
Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Marquinhos, Bruno Rodrigues (Wanderson) e Kaio Jorge.
- Desfalques: Sinisterra, Néiser Villarreal, Kauã Prates, Cássio e Gabriel Pec (lesionados).
Arbitragem
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
- Assistente 2: Alex Sandro Quadros Thomé (RR)
- Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!