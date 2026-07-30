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Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Chapecoense tenta reagir na temporada, enquanto o Cruzeiro busca abrir vantagem no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Por Lucas Valle Publicado em 30/07/2026 às 14:02 | Atualizado em 30/07/2026 às 14:03
Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil - Arte/Blog do Torcedor

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A Chapecoense recebe o Cruzeiro neste domingo (02), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026.

O confronto reúne duas equipes que vivem momentos distintos na temporada. A Chapecoense tenta encerrar uma sequência sem vitórias e deixar para trás a má campanha no Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro busca manter o bom desempenho na Copa do Brasil e conquistar vantagem antes da decisão em Belo Horizonte.

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Momento das equipes

Chapecoense

A Chapecoense atravessa um momento delicado na temporada. Nos três compromissos mais recentes pelo Campeonato Brasileiro, a equipe empatou em 2 a 2 com o Santos e sofreu derrotas para Flamengo (4 a 0) e Bahia (2 a 0).

A campanha na Série A também preocupa. O Verdão do Oeste ocupa a lanterna da competição, com apenas 10 pontos conquistados, somando uma vitória, sete empates e 12 derrotas. Na Copa do Brasil, a Chape entrou diretamente na quinta fase do torneio e eliminou o Botafogo para seguir na competição.

O treinador terá uma lista extensa de desfalques. Anderson, João Paulo, Rafael Carvalheira, Robert Santos, Victor Caetano e Maurício Garcez seguem fora da partida.

Cruzeiro

O Cruzeiro chega para o confronto após alternar resultados no Campeonato Brasileiro. Antes da partida diante do Coritiba, disputada nesta quinta-feira (30), a Raposa havia derrotado o Internacional e sido superada pelo Botafogo.

Na Série A, a equipe mineira ocupa a 11ª colocação, com 27 pontos conquistados. Na campanha até o momento, soma sete vitórias, seis empates e sete derrotas. Já na Copa do Brasil, o time comandado por Artur Jorge garantiu vaga nas oitavas de final após eliminar o Goiás.

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Para o duelo na Arena Condá, o Cruzeiro não poderá contar com Sinisterra, Néiser Villarreal, Kauã Prates, Cássio e Gabriel Pec, todos em recuperação de lesões.

Onde assistir Chapecoense x Cruzeiro ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: SporTV
  • Pay-per-view: Premiere

Leia Também

Prováveis escalações

Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)

Matheus Aurélio; Bruno Tubarão (Everton), Bruno Leonardo (Rafael Thyere), Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David e Giovanni Augusto (Max Alves); Ênio, Bolasie e Marcinho (Kevin Ramírez).

  • Desfalques: Anderson, João Paulo, Rafael Carvalheira, Robert Santos, Victor Caetano e Maurício Garcez. 

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Marquinhos, Bruno Rodrigues (Wanderson) e Kaio Jorge.

  • Desfalques: Sinisterra, Néiser Villarreal, Kauã Prates, Cássio e Gabriel Pec (lesionados).

Arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)
  • Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
  • Assistente 2: Alex Sandro Quadros Thomé (RR)
  • Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)
  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.