Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Galo e Verdão vivem grande fase na temporada e iniciam a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, em Belo Horizonte
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Atlético-MG e Juventude se enfrentam neste sábado (1º), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem bons momentos na temporada. O Atlético-MG chega embalado após resultados positivos no Campeonato Brasileiro, enquanto o Juventude tenta manter a grande fase que o colocou na vice-liderança da Série B e entre os oito melhores da Copa do Brasil.
Momento das equipes
Atlético-MG
O Galo atravessa um momento de recuperação na temporada. Nos dois compromissos mais recentes, a equipe comandada por Eduardo Domínguez empatou em 1 a 1 com o Bahia e venceu o Palmeiras por 2 a 1, resultado que aumentou a confiança do elenco.
No Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG ocupa a 8ª colocação, com 28 pontos conquistados. Já na Copa do Brasil, o clube garantiu vaga nas oitavas de final após eliminar o Ceará na fase anterior.
Apesar da boa fase, o treinador argentino terá desfalques importantes. Estão fora da partida o atacante Cuello (lesão no posterior da coxa), o zagueiro Léo Duarte (lesão muscular na coxa direita) e os meio-campistas Patrick e Índio, ambos em recuperação de lesões no joelho.
Juventude
O Juventude chega para o duelo vivendo uma das melhores sequências da temporada. Nos últimos dez jogos, o time gaúcho acumulou sete vitórias, um empate e apenas duas derrotas.
A campanha na Série B também chama atenção. O Verdão ocupa a vice-liderança da competição, com 35 pontos, e aparece como um dos principais candidatos ao acesso à elite do futebol brasileiro em 2027.
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Na Copa do Brasil, a equipe de Maurício Barbieri eliminou Guaporé, Tuna Luso, Águia de Marabá e São Paulo para alcançar as oitavas de final.
Para a partida em Belo Horizonte, o Juventude não poderá contar com Luis Mandaca, Allanzinho e Pablo, todos entregues ao departamento médico.
Onde assistir Atlético-MG x Juventude ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Amazon Prime Video
Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Preciado, Natanael, Ruan, Lyanco e Guilherme Arana; Tomás Pérez, Maycon, Bernard e Victor Hugo; Cassierra.
Desfalques: Cuello (lesão no posterior da coxa), Léo Duarte (lesão muscular na coxa direita), Patrick (lesão ligamentar no joelho direito) e Índio (lesão no joelho direito).
Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)
Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza; Fábio Lima, Marcos Paulo e Alisson Safira.
Desfalques: Luis Mandaca, Allanzinho e Pablo (lesionados).
Arbitragem
- Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
- Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)
- Assistente 2: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
- Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
- VAR: Daiane Muniz (SP)
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