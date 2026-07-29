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Jogos de hoje (29/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Internacional e Flamengo medem forças no Beira-Rio, Vasco decide vaga na Copa Sul-Americana e Vitória recebe o líder Palmeiras; confira a programação

Por Lucas Valle Publicado em 29/07/2026 às 9:09
Pedro em comemoração de um dos gols do Flamengo sobre a Chapecoense pelo Brasileirão
Pedro em comemoração de um dos gols do Flamengo sobre a Chapecoense pelo Brasileirão - RENATO PADILHA/ESTADÃO CONTEÚDO

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A quarta-feira (29) promete fortes emoções para os fãs de futebol, com partidas importantes pelo Campeonato Brasileiro, decisões pela Copa Sul-Americana e confrontos das fases preliminares da Champions League e da Conference League.

Os principais destaques ficam por conta dos duelos entre Internacional e Flamengo, no Beira-Rio, e Fluminense x Bahia, no Maracanã, além do confronto entre Vitória e Palmeiras, que coloca frente a frente equipes que brigam na parte de cima da tabela da Série A.

A programação também reserva jogos decisivos pela Copa Sul-Americana, com Vasco x Independiente Medellín valendo vaga nas oitavas de final, além de RB Bragantino x Sporting Cristal e Cienciano x Lanús. No cenário internacional, a rodada conta ainda com partidas das qualificatórias da Champions League e da Conference League.

Jogos desta terça-feira (29/07)

Campeonato Brasileiro - Série A

  • 19h30 - Internacional x Flamengo - Prime Video
  • 19h30 - Mirassol x Remo - Premiere
  • 21h30 - Fluminense x Bahia - Globo, Globoplay e Premiere
  • 21h30 - Vitória x Palmeiras - Globo, Globoplay e Premiere

Copa Sul-Americana

  • 19h - Vasco x Independiente Medellín - ESPN e Disney+
  • 21h30 - Cienciano x Lanús - Paramount+
  • 21h30 - RB Bragantino x Sporting Cristal - Paramount+

Champions League - qualificatórias

  • 12h - Kairat x Omonia - XSports e Canal GOAT Brazil
  • 13h - Kauno Zalgiris x Klaksvik - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Lech x AGF - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h30 - Hapoel Be'er Sheva x Vikingur - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h30 - Universitatea Craiova x Levski Sofia - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Estrela Vermelha x Larne FC - OneFootball
  • 15h - Górnik x Fenerbahçe - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h15 - Slovan x Iberia - Sem transmissão para o Brasil

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Conference League - qualificatórias

  • 12h - KuPS x Sabah - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Lincoln Red Imps x Mjällby - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Dinamo x Thun - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h15 - Celje x Egnatia - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h45 - Hearts x Sturm - XSports e Canal GOAT Brazil
  • 16h - Shamrock Rovers x Ararat-Armenia - Sem transmissão para o Brasil

Conference League - qualificatória

  • 11h30 - Dukagjini x Lugano - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Copenhague x Polissya - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Rapid x Santa Coloma - Sem transmissão para o Brasil

Copa Africana Feminina

  • 14h -Gana x Cabo Verde - Sem transmissão para o Brasil
  • 17h - Camarões x Mali - Sem transmissão para o Brasil

Primera División (Paraguai)

  • 16h - Sportivo Luqueño x Trinidense - Sem transmissão para o Brasil
  • 18h30 - Nacional x Olimpia - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta terça-feira (28) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

    • Prime Video – Plataforma de streaming da Amazon. É necessário possuir uma assinatura ativa para acompanhar as transmissões
    • Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo, disponível mediante assinatura.
    • Globo – Canal de TV aberta disponível em todo o Brasil.
    • Globoplay – Plataforma de streaming da Globo, que transmite a programação da TV aberta em diversas regiões.
    • Disney+ – Plataforma de streaming da ESPN. É necessário ter uma assinatura ativa para acompanhar as partidas.
    • ESPN – Canal de TV por assinatura disponível nas principais operadoras de TV paga.
    • Paramount+ – Serviço de streaming por assinatura com transmissões exclusivas de competições sul-americanas.
    • XSports – Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras.
    • Canal GOAT Brazil – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de competições internacionais.
    • OneFootball – Para assistir a jogos e vídeos ao vivo, basta acessar o site oficial, utilizar o aplicativo para celular ou baixar o app para Smart TVs.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.