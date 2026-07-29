Jogos de hoje (29/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

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Internacional e Flamengo medem forças no Beira-Rio, Vasco decide vaga na Copa Sul-Americana e Vitória recebe o líder Palmeiras; confira a programação

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A quarta-feira (29) promete fortes emoções para os fãs de futebol, com partidas importantes pelo Campeonato Brasileiro, decisões pela Copa Sul-Americana e confrontos das fases preliminares da Champions League e da Conference League.

Os principais destaques ficam por conta dos duelos entre Internacional e Flamengo, no Beira-Rio, e Fluminense x Bahia, no Maracanã, além do confronto entre Vitória e Palmeiras, que coloca frente a frente equipes que brigam na parte de cima da tabela da Série A.

A programação também reserva jogos decisivos pela Copa Sul-Americana, com Vasco x Independiente Medellín valendo vaga nas oitavas de final, além de RB Bragantino x Sporting Cristal e Cienciano x Lanús. No cenário internacional, a rodada conta ainda com partidas das qualificatórias da Champions League e da Conference League.

Jogos desta terça-feira (29/07)

Campeonato Brasileiro - Série A

19h30 - Internacional x Flamengo - Prime Video



19h30 - Mirassol x Remo - Premiere

21h30 - Fluminense x Bahia - Globo, Globoplay e Premiere



21h30 - Vitória x Palmeiras - Globo, Globoplay e Premiere

Copa Sul-Americana

19h - Vasco x Independiente Medellín - ESPN e Disney+

21h30 - Cienciano x Lanús - Paramount+

21h30 - RB Bragantino x Sporting Cristal - Paramount+

Champions League - qualificatórias

12h - Kairat x Omonia - XSports e Canal GOAT Brazil

13h - Kauno Zalgiris x Klaksvik - Sem transmissão para o Brasil

14h - Lech x AGF - Sem transmissão para o Brasil

14h30 - Hapoel Be'er Sheva x Vikingur - Sem transmissão para o Brasil

14h30 - Universitatea Craiova x Levski Sofia - Sem transmissão para o Brasil

15h - Estrela Vermelha x Larne FC - OneFootball

15h - Górnik x Fenerbahçe - Sem transmissão para o Brasil

15h15 - Slovan x Iberia - Sem transmissão para o Brasil

Conference League - qualificatórias

12h - KuPS x Sabah - Sem transmissão para o Brasil



13h - Lincoln Red Imps x Mjällby - Sem transmissão para o Brasil



15h - Dinamo x Thun - Sem transmissão para o Brasil



15h15 - Celje x Egnatia - Sem transmissão para o Brasil



15h45 - Hearts x Sturm - XSports e Canal GOAT Brazil



16h - Shamrock Rovers x Ararat-Armenia - Sem transmissão para o Brasil



Conference League - qualificatória



11h30 - Dukagjini x Lugano - Sem transmissão para o Brasil

14h - Copenhague x Polissya - Sem transmissão para o Brasil

15h30 - Rapid x Santa Coloma - Sem transmissão para o Brasil

Copa Africana Feminina



14h -Gana x Cabo Verde - Sem transmissão para o Brasil



17h - Camarões x Mali - Sem transmissão para o Brasil

Primera División (Paraguai)

16h - Sportivo Luqueño x Trinidense - Sem transmissão para o Brasil



18h30 - Nacional x Olimpia - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta terça-feira (28) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal: