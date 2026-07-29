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Jogos da Globo hoje (29/07): veja qual partida vai passar na TV aberta

A emissora transmite dois jogos da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (29), ambos às 21h30; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 29/07/2026 às 10:12
Mauricio, do Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Coritiba FC
Mauricio, do Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Coritiba FC - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

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A TV Globo transmite nesta quarta-feira (29) duas partidas válidas pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Os confrontos começam às 21h30 (horário de Brasília) e também terão exibição no Premiere.

Os jogos da emissora são Fluminense x Bahia, no Maracanã, e Vitória x Palmeiras, no Barradão.

Qual jogo vai passar na Globo hoje (29)?

Horário Jogo Competição Transmissão
21h30 Fluminense x Bahia Brasileirão Série A Globo e Premiere
21h30 Vitória x Palmeiras Brasileirão Série A Globo, ge tv e Premiere

Fluminense x Bahia: como chegam as equipes

O Fluminense recebe o Bahia no Maracanã defendendo a permanência no G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca ocupa a quarta colocação e vem de empate por 1 a 1 com o Grêmio na rodada anterior.

O técnico Zubeldía monitora a situação do lateral Guilherme Arana, que deixou o último jogo após sentir dores decorrentes de uma entrada adversária.

O Bahia, comandado por Rogério Ceni, aparece na sexta posição, com 31 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino. Na rodada passada, empatou por 1 a 1 com o Corinthians, em uma partida na qual teve três gols anulados.

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Vitória x Palmeiras: líder encara desafio no Barradão

O Vitória tenta se aproximar da zona de classificação para a Copa Sul-Americana e ampliar a distância para a zona de rebaixamento. O Rubro-Negro ocupa a 13ª colocação, com 26 pontos, e vem de derrota para o Remo por 2 a 0.

Como mandante, a equipe baiana tem a quarta melhor campanha da Série A, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota.

O Palmeiras entra em campo na liderança do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, seis de vantagem sobre o Flamengo, embora tenha um jogo a mais. A equipe de Abel Ferreira também ostenta a melhor campanha como visitante da competição, com seis vitórias, três empates e uma derrota.

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Programação da Globo hoje (29/07)

Horário Programa
04h00 Hora Um
06h00 Bom Dia local
08h30 Bom Dia Brasil
09h30 Encontro com Patrícia Poeta
10h35 Mais Você
11h45 Jornal local – 1ª edição
13h00 Globo Esporte
13h25 Jornal Hoje
14h45 Além do Tempo
15h25 Sessão da Tarde – Turma da Mônica: Lições
16h45 Boletim local
17h00 Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil
18h05 A Nobreza do Amor
18h45 Jornal local – 2ª edição
19h15 Coração Acelerado
20h00 Jornal Nacional
20h35 Quem Ama Cuida
21h20 Campeonato Brasileiro
23h30 Segue o Jogo
23h45 Justiça 2
00h30 Jornal da Globo

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.