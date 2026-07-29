Jogos da Globo hoje (29/07): veja qual partida vai passar na TV aberta

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A emissora transmite dois jogos da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (29), ambos às 21h30; confira os detalhes

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A TV Globo transmite nesta quarta-feira (29) duas partidas válidas pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Os confrontos começam às 21h30 (horário de Brasília) e também terão exibição no Premiere.

Os jogos da emissora são Fluminense x Bahia, no Maracanã, e Vitória x Palmeiras, no Barradão.

Qual jogo vai passar na Globo hoje (29)?

Horário Jogo Competição Transmissão 21h30 Fluminense x Bahia Brasileirão Série A Globo e Premiere 21h30 Vitória x Palmeiras Brasileirão Série A Globo, ge tv e Premiere

Fluminense x Bahia: como chegam as equipes

O Fluminense recebe o Bahia no Maracanã defendendo a permanência no G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca ocupa a quarta colocação e vem de empate por 1 a 1 com o Grêmio na rodada anterior.

O técnico Zubeldía monitora a situação do lateral Guilherme Arana, que deixou o último jogo após sentir dores decorrentes de uma entrada adversária.

O Bahia, comandado por Rogério Ceni, aparece na sexta posição, com 31 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino. Na rodada passada, empatou por 1 a 1 com o Corinthians, em uma partida na qual teve três gols anulados.

Vitória x Palmeiras: líder encara desafio no Barradão

O Vitória tenta se aproximar da zona de classificação para a Copa Sul-Americana e ampliar a distância para a zona de rebaixamento. O Rubro-Negro ocupa a 13ª colocação, com 26 pontos, e vem de derrota para o Remo por 2 a 0.

Como mandante, a equipe baiana tem a quarta melhor campanha da Série A, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota.

O Palmeiras entra em campo na liderança do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, seis de vantagem sobre o Flamengo, embora tenha um jogo a mais. A equipe de Abel Ferreira também ostenta a melhor campanha como visitante da competição, com seis vitórias, três empates e uma derrota.

Programação da Globo hoje (29/07)