Jogos da Globo hoje (29/07): veja qual partida vai passar na TV aberta
A emissora transmite dois jogos da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (29), ambos às 21h30; confira os detalhes
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A TV Globo transmite nesta quarta-feira (29) duas partidas válidas pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Os confrontos começam às 21h30 (horário de Brasília) e também terão exibição no Premiere.
Os jogos da emissora são Fluminense x Bahia, no Maracanã, e Vitória x Palmeiras, no Barradão.
Qual jogo vai passar na Globo hoje (29)?
|Horário
|Jogo
|Competição
|Transmissão
|21h30
|Fluminense x Bahia
|Brasileirão Série A
|Globo e Premiere
|21h30
|Vitória x Palmeiras
|Brasileirão Série A
|Globo, ge tv e Premiere
Fluminense x Bahia: como chegam as equipes
O Fluminense recebe o Bahia no Maracanã defendendo a permanência no G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca ocupa a quarta colocação e vem de empate por 1 a 1 com o Grêmio na rodada anterior.
O técnico Zubeldía monitora a situação do lateral Guilherme Arana, que deixou o último jogo após sentir dores decorrentes de uma entrada adversária.
O Bahia, comandado por Rogério Ceni, aparece na sexta posição, com 31 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino. Na rodada passada, empatou por 1 a 1 com o Corinthians, em uma partida na qual teve três gols anulados.
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Vitória x Palmeiras: líder encara desafio no Barradão
O Vitória tenta se aproximar da zona de classificação para a Copa Sul-Americana e ampliar a distância para a zona de rebaixamento. O Rubro-Negro ocupa a 13ª colocação, com 26 pontos, e vem de derrota para o Remo por 2 a 0.
Como mandante, a equipe baiana tem a quarta melhor campanha da Série A, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota.
O Palmeiras entra em campo na liderança do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, seis de vantagem sobre o Flamengo, embora tenha um jogo a mais. A equipe de Abel Ferreira também ostenta a melhor campanha como visitante da competição, com seis vitórias, três empates e uma derrota.
Programação da Globo hoje (29/07)
|Horário
|Programa
|04h00
|Hora Um
|06h00
|Bom Dia local
|08h30
|Bom Dia Brasil
|09h30
|Encontro com Patrícia Poeta
|10h35
|Mais Você
|11h45
|Jornal local – 1ª edição
|13h00
|Globo Esporte
|13h25
|Jornal Hoje
|14h45
|Além do Tempo
|15h25
|Sessão da Tarde – Turma da Mônica: Lições
|16h45
|Boletim local
|17h00
|Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil
|18h05
|A Nobreza do Amor
|18h45
|Jornal local – 2ª edição
|19h15
|Coração Acelerado
|20h00
|Jornal Nacional
|20h35
|Quem Ama Cuida
|21h20
|Campeonato Brasileiro
|23h30
|Segue o Jogo
|23h45
|Justiça 2
|00h30
|Jornal da Globo