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Escalação de Fluminense x Bahia hoje (29): veja os prováveis titulares pela 21ª rodada do Brasileirão

Tricolor e Esquadrão se enfrentam no Maracanã pela 21ª rodada do Brasileirão; confira os prováveis titulares, desfalques e pendurados

Por Thiago Seabra Publicado em 29/07/2026 às 14:00
- MARINA GARCIA/ FLUMINENSE F.C. e Letícia Martins/ EC Bahia

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Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

As equipes chegam para a partida com alterações em relação aos últimos compromissos.

O Tricolor deve contar com o retorno de Savarino, enquanto o Bahia terá mudanças na defesa e no meio-campo por causa de suspensões e desfalques.

Provável escalação do Fluminense

O técnico Luis Zubeldía deve repetir a base da equipe utilizada nas últimas rodadas.

A principal novidade é o retorno do atacante Savarino, que desfalcou o time na partida anterior por um desconforto na parte posterior da coxa esquerda.

Provável escalação:

  • Fábio;
  • Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê;
  • Hércules, Martinelli e Lucho Acosta;
  • Savarino, Canobbio e Hulk.

Desfalques do Fluminense

  • John Kennedy (suspenso);
  • Matheus Reis (recuperação de lesão no joelho);
  • Millán (recuperação de lesão na coxa);
  • Jemmes (recuperação de lesão na coxa).

Pendurados

  • Arana;
  • Guga;
  • Hércules;
  • Lucho Acosta;
  • Savarino.

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Provável escalação do Bahia

O técnico Rogério Ceni terá mudanças na equipe. Sem David Duarte e Zé Guilherme, ambos suspensos, a tendência é que Marcos Victor assuma uma vaga na defesa, enquanto Luciano Juba retorna ao time titular. Erick segue fora, e Jean Lucas deve ser mantido no meio-campo.

Provável escalação:

  • Ronaldo;
  • Roman Gomez, Marcos Victor, Ramos Mingo e Luciano Juba;
  • Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor;
  • Erick Pulga, Ademir e Alejo Veliz.

Desfalques do Bahia

  • David Duarte e Zé Guilherme (suspensos);
  • Caio Alexandre e Léo Vieira (lesão);
  • Marco Moreno (preparado para a próxima partida);
  • Kike Olivera (dores no tornozelo).

Pendurados

  • Erick;
  • Ronaldo;
  • Kanu;
  • Jean Lucas;
  • Ademir;
  • Erick Pulga;
  • Everaldo.

Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo

  • Data: quarta-feira, 29 de julho de 2026;
  • Horário: 21h30 (de Brasília);
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);
  • TV aberta: Globo;
  • Pay-per-view: Premiere.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.