Escalação de Fluminense x Bahia hoje (29): veja os prováveis titulares pela 21ª rodada do Brasileirão

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Tricolor e Esquadrão se enfrentam no Maracanã pela 21ª rodada do Brasileirão; confira os prováveis titulares, desfalques e pendurados

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Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

As equipes chegam para a partida com alterações em relação aos últimos compromissos.

O Tricolor deve contar com o retorno de Savarino, enquanto o Bahia terá mudanças na defesa e no meio-campo por causa de suspensões e desfalques.

Provável escalação do Fluminense

O técnico Luis Zubeldía deve repetir a base da equipe utilizada nas últimas rodadas.

A principal novidade é o retorno do atacante Savarino, que desfalcou o time na partida anterior por um desconforto na parte posterior da coxa esquerda.

Provável escalação:

Fábio;

Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê;

Hércules, Martinelli e Lucho Acosta;

Savarino, Canobbio e Hulk.

Desfalques do Fluminense

John Kennedy (suspenso);

Matheus Reis (recuperação de lesão no joelho);

Millán (recuperação de lesão na coxa);

Jemmes (recuperação de lesão na coxa).

Pendurados

Arana;

Guga;

Hércules;

Lucho Acosta;

Savarino.

Provável escalação do Bahia

O técnico Rogério Ceni terá mudanças na equipe. Sem David Duarte e Zé Guilherme, ambos suspensos, a tendência é que Marcos Victor assuma uma vaga na defesa, enquanto Luciano Juba retorna ao time titular. Erick segue fora, e Jean Lucas deve ser mantido no meio-campo.

Provável escalação:

Ronaldo;

Roman Gomez, Marcos Victor, Ramos Mingo e Luciano Juba;

Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor;

Erick Pulga, Ademir e Alejo Veliz.

Desfalques do Bahia

David Duarte e Zé Guilherme (suspensos);

Caio Alexandre e Léo Vieira (lesão);

Marco Moreno (preparado para a próxima partida);

Kike Olivera (dores no tornozelo).

Pendurados

Erick;

Ronaldo;

Kanu;

Jean Lucas;

Ademir;

Erick Pulga;

Everaldo.

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