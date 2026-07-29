Escalação de Fluminense x Bahia hoje (29): veja os prováveis titulares pela 21ª rodada do Brasileirão
Tricolor e Esquadrão se enfrentam no Maracanã pela 21ª rodada do Brasileirão; confira os prováveis titulares, desfalques e pendurados
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Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
As equipes chegam para a partida com alterações em relação aos últimos compromissos.
O Tricolor deve contar com o retorno de Savarino, enquanto o Bahia terá mudanças na defesa e no meio-campo por causa de suspensões e desfalques.
Provável escalação do Fluminense
O técnico Luis Zubeldía deve repetir a base da equipe utilizada nas últimas rodadas.
A principal novidade é o retorno do atacante Savarino, que desfalcou o time na partida anterior por um desconforto na parte posterior da coxa esquerda.
Provável escalação:
- Fábio;
- Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê;
- Hércules, Martinelli e Lucho Acosta;
- Savarino, Canobbio e Hulk.
Desfalques do Fluminense
- John Kennedy (suspenso);
- Matheus Reis (recuperação de lesão no joelho);
- Millán (recuperação de lesão na coxa);
- Jemmes (recuperação de lesão na coxa).
Pendurados
- Arana;
- Guga;
- Hércules;
- Lucho Acosta;
- Savarino.
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Provável escalação do Bahia
O técnico Rogério Ceni terá mudanças na equipe. Sem David Duarte e Zé Guilherme, ambos suspensos, a tendência é que Marcos Victor assuma uma vaga na defesa, enquanto Luciano Juba retorna ao time titular. Erick segue fora, e Jean Lucas deve ser mantido no meio-campo.
Provável escalação:
- Ronaldo;
- Roman Gomez, Marcos Victor, Ramos Mingo e Luciano Juba;
- Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor;
- Erick Pulga, Ademir e Alejo Veliz.
Desfalques do Bahia
- David Duarte e Zé Guilherme (suspensos);
- Caio Alexandre e Léo Vieira (lesão);
- Marco Moreno (preparado para a próxima partida);
- Kike Olivera (dores no tornozelo).
Pendurados
- Erick;
- Ronaldo;
- Kanu;
- Jean Lucas;
- Ademir;
- Erick Pulga;
- Everaldo.
Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo
- Data: quarta-feira, 29 de julho de 2026;
- Horário: 21h30 (de Brasília);
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);
- TV aberta: Globo;
- Pay-per-view: Premiere.