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Red Bull Bragantino x Santos ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pelo Paulistão Feminino

Bragantinas e Sereias da Vila disputam confronto direto por uma vaga na zona de classificação do Campeonato Paulista; confira mais

Por Thiago Seabra Publicado em 28/07/2026 às 10:17
Imagem das jogadoras do Santos F.C.
Imagem das jogadoras do Santos F.C. - Reinaldo Campos/ Santos F.C

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Red Bull Bragantino e Santos se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Benito Agnelo Castellano (Benitão), em Rio Claro (SP), pela quinta rodada do Campeonato Paulista Feminino 2026.

O confronto é direto na disputa por uma vaga na próxima fase da competição. As duas equipes chegam empatadas em pontos e buscam se manter na zona de classificação do estadual.

Reinaldo Campos/ Santos
Imagem das jogadoras do Santos - Reinaldo Campos/ Santos

Como chegam as equipes

Red Bull Bragantino e Santos somam cinco pontos após quatro rodadas, com campanhas idênticas: uma vitória, dois empates e uma derrota.

As Sereias da Vila aparecem na quinta colocação por levarem vantagem no saldo de gols. A equipe marcou quatro vezes e sofreu quatro gols. No último compromisso pelo Paulistão, venceu o Taubaté por 1 a 0. Já pelo Campeonato Brasileiro, também derrotou o América-MG por 1 a 0.

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As Bragantinas ocupam a sexta posição. O time balançou as redes três vezes e sofreu oito gols até o momento. Na rodada anterior, empatou por 1 a 1 com o Mirassol.

O histórico do confronto favorece a equipe de Bragança Paulista. Em 12 partidas, foram sete vitórias do Red Bull Bragantino, dois triunfos do Santos e três empates. O encontro mais recente aconteceu pelo Campeonato Brasileiro Feminino, em maio de 2026, quando o Bragantino venceu por 1 a 0, com gol de Martina Del Trecco.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Santos ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura.

  • TV por assinatura: SporTV

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Possíveis escalações

Red Bull Bragantino (Técnico: Humberto Simão)

Thalya; Catarina, Camila Ambrózio, Jé Soares e Carol Tavares; Marzia, Ana Carla e Rafa Mineira; Miriã, Lurdinha e Martina.

Santos (Técnico: Marcelo Frigerio)

Taty Amaro; Samara, Ana Alice, Rafa Martins e Larissa Vasconcelos; Katrine, Rafa Andrade e Suzane Pires; Analuyza, Larroquette e Carol Baiana.

Ficha de arbitragem

  • Árbitra: Ana Caroline D'Eleuterio de Sousa Carvalho
  • Assistentes: Eduarda Gomide Rubio e Welber Venancio da Silva
  • VAR: Vinicius Furlan

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Paulista Feminino – 5ª rodada
  • Jogo: Red Bull Bragantino x Santos
  • Data: 28/07/2026 (terça-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Benito Agnelo Castellano (Benitão), Rio Claro (SP)
  • Transmissão: SporTV (TV por assinatura)

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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