Real Madrid x Leganés ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada

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Equipe de José Mourinho faz o segundo amistoso da pré-temporada e segue preparando o elenco para o início da temporada 2026/27

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Real Madrid e Leganés se enfrentam nesta terça-feira (28), às 13h (de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano, na Cidade do Real Madrid, em Madri, pelo segundo amistoso da pré-temporada europeia.

Após estrear com vitória sobre o Alcorcón, o time comandado por José Mourinho segue utilizando os amistosos para dar ritmo ao elenco e avaliar opções antes do início da temporada 2026/27. Já o Leganés encara o duelo como mais um teste importante em sua preparação para as competições oficiais.

Momento das equipes

O Real Madrid iniciou a pré-temporada com vitória por 1 a 0 sobre o Alcorcón, em partida que marcou o retorno de José Mourinho ao comando da equipe merengue. O gol foi marcado por Daniel Yáñez, de pênalti, enquanto Arda Güler desperdiçou outra cobrança durante o amistoso.

O treinador português aproveita os primeiros compromissos para observar jovens jogadores e reforços, além de aumentar o ritmo de atletas que já se reapresentaram ao clube. Ainda assim, o elenco segue desfalcado de diversas estrelas que disputaram a Copa do Mundo de 2026.

Nomes como Vinicius Júnior, Mbappé, Endrick, Jude Bellingham, Tchouaméni, Cucurella, Konaté e Courtois ainda estão em período de férias e devem se reapresentar apenas na primeira ou segunda semana de agosto.

O Leganés também utiliza a pré-temporada para ajustar a equipe sob o comando de Rubén Albés. O amistoso diante do Real Madrid representa o principal teste do clube até o momento antes do início da temporada.

Los Pepineros terminaram a última temporada na 16ª colocação da Laliga 2 e por isso seguem na 2ª divisão espanhola nesta temporada. A última vez que jogou a 1ª divisão da Laliga foi na temporada 2024/25, onde foi rebaixado na 18ª colocação.

Onde assistir Real Madrid x Leganés ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Prováveis escalações



Real Madrid (Técnico: José Mourinho)

Lunin; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Camavinga, Cestero, Arda Güler; Mastantuono, Valero e Gonzalo García.

Desfalques: Vinicius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté e Thibaut Courtois (todos disputaram a Copa do Mundo de 2026)

Leganés (Técnico: Rubén Albés)

Soriano; Tejero, Pulido, Miquel e Franquesa; Diawara, Melero e Kechta; Juan Cruz, Rubén Peña e Álex Millán.