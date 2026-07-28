Qual jogo vai passar no SBT hoje (28)? Confira a programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

SBT transmite decisão da Sul-Americana nesta terça-feira, além da programação tradicional com novelas, jornalismo e entretenimento

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O principal destaque da programação do SBT nesta terça-feira, 28 de julho, é a transmissão de Santos x Universidad Central (Venezuela), pela partida de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A bola rola às 21h15 (de Brasília), com transmissão ao vivo na TV aberta e no +SBT. Já no YouTube do SBT Sports, a cobertura começa às 21h, com narração alternativa.

Após vencer o confronto de ida por 4 a 1, na Venezuela, o Santos entra em campo podendo perder por até dois gols de diferença para garantir vaga nas oitavas de final. O Universidad Central precisa vencer por quatro gols para avançar diretamente, enquanto uma vitória por três gols leva a decisão para os pênaltis.

Jogo do SBT hoje (28)

CONMEBOL Sul-Americana – Playoffs das oitavas de final

Jogo: Santos x Universidad Central (VEN)

Santos x Universidad Central (VEN) Horário: 21h15 (de Brasília)

21h15 (de Brasília) Onde assistir: SBT (TV aberta) e +SBT

SBT (TV aberta) e +SBT YouTube SBT Sports: cobertura a partir das 21h

Equipe de transmissão

Narração: Tiago Leifert

Tiago Leifert Comentários: Mauro Beting

Mauro Beting Análise de arbitragem: Nadine Basttos

Nadine Basttos Reportagens: André Galvão e Nina Galiotte

No YouTube do SBT Sports, a transmissão alternativa será comandada por Anderson Gonçalves, com comentários de Pedrinho Mídia e Felipe Melo.

Após o apito final, a cobertura continua com o Futlive, apresentado por Renata Saporito, com repercussão da partida, destaques dos demais jogos e análises.

Programação completa do SBT hoje (28/07)