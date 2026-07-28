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Qual jogo vai passar no SBT hoje (28)? Confira a programação completa

SBT transmite decisão da Sul-Americana nesta terça-feira, além da programação tradicional com novelas, jornalismo e entretenimento

Por Thiago Seabra Publicado em 28/07/2026 às 9:34
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O principal destaque da programação do SBT nesta terça-feira, 28 de julho, é a transmissão de Santos x Universidad Central (Venezuela), pela partida de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A bola rola às 21h15 (de Brasília), com transmissão ao vivo na TV aberta e no +SBT. Já no YouTube do SBT Sports, a cobertura começa às 21h, com narração alternativa.

Após vencer o confronto de ida por 4 a 1, na Venezuela, o Santos entra em campo podendo perder por até dois gols de diferença para garantir vaga nas oitavas de final. O Universidad Central precisa vencer por quatro gols para avançar diretamente, enquanto uma vitória por três gols leva a decisão para os pênaltis.

Jogo do SBT hoje (28)

CONMEBOL Sul-Americana – Playoffs das oitavas de final

  • Jogo: Santos x Universidad Central (VEN)
  • Horário: 21h15 (de Brasília)
  • Onde assistir: SBT (TV aberta) e +SBT
  • YouTube SBT Sports: cobertura a partir das 21h

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Equipe de transmissão

  • Narração: Tiago Leifert
  • Comentários: Mauro Beting
  • Análise de arbitragem: Nadine Basttos
  • Reportagens: André Galvão e Nina Galiotte

No YouTube do SBT Sports, a transmissão alternativa será comandada por Anderson Gonçalves, com comentários de Pedrinho Mídia e Felipe Melo.

Após o apito final, a cobertura continua com o Futlive, apresentado por Renata Saporito, com repercussão da partida, destaques dos demais jogos e análises.

Programação completa do SBT hoje (28/07)

  • 06h00 – Se Liga, Brasil
  • 08h30 – Primeiro Impacto
  • 12h45 – Chaves
  • 14h00 – A Desalmada
  • 15h30 – Fofocalizando
  • 17h00 – Sortilégio
  • 18h30 – Aqui Agora
  • 19h45 – SBT Brasil
  • 20h45 – A História de Joana
  • 21h15 – CONMEBOL Sul-Americana (Santos x Universidad Central)
  • 23h15 – Programa do Ratinho
  • 00h15 – The Noite com Danilo Gentili
  • 01h15 – Operação Mesquita
  • 01h45 – SBT Notícias

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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