Qual jogo vai passar no SBT hoje (28)? Confira a programação completa
SBT transmite decisão da Sul-Americana nesta terça-feira, além da programação tradicional com novelas, jornalismo e entretenimento
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O principal destaque da programação do SBT nesta terça-feira, 28 de julho, é a transmissão de Santos x Universidad Central (Venezuela), pela partida de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
A bola rola às 21h15 (de Brasília), com transmissão ao vivo na TV aberta e no +SBT. Já no YouTube do SBT Sports, a cobertura começa às 21h, com narração alternativa.
Após vencer o confronto de ida por 4 a 1, na Venezuela, o Santos entra em campo podendo perder por até dois gols de diferença para garantir vaga nas oitavas de final. O Universidad Central precisa vencer por quatro gols para avançar diretamente, enquanto uma vitória por três gols leva a decisão para os pênaltis.
Jogo do SBT hoje (28)
CONMEBOL Sul-Americana – Playoffs das oitavas de final
- Jogo: Santos x Universidad Central (VEN)
- Horário: 21h15 (de Brasília)
- Onde assistir: SBT (TV aberta) e +SBT
- YouTube SBT Sports: cobertura a partir das 21h
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Equipe de transmissão
- Narração: Tiago Leifert
- Comentários: Mauro Beting
- Análise de arbitragem: Nadine Basttos
- Reportagens: André Galvão e Nina Galiotte
No YouTube do SBT Sports, a transmissão alternativa será comandada por Anderson Gonçalves, com comentários de Pedrinho Mídia e Felipe Melo.
Após o apito final, a cobertura continua com o Futlive, apresentado por Renata Saporito, com repercussão da partida, destaques dos demais jogos e análises.
Programação completa do SBT hoje (28/07)
- 06h00 – Se Liga, Brasil
- 08h30 – Primeiro Impacto
- 12h45 – Chaves
- 14h00 – A Desalmada
- 15h30 – Fofocalizando
- 17h00 – Sortilégio
- 18h30 – Aqui Agora
- 19h45 – SBT Brasil
- 20h45 – A História de Joana
- 21h15 – CONMEBOL Sul-Americana (Santos x Universidad Central)
- 23h15 – Programa do Ratinho
- 00h15 – The Noite com Danilo Gentili
- 01h15 – Operação Mesquita
- 01h45 – SBT Notícias