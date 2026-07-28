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Ponte Preta x Athletic hoje (28/07): onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Brasileiro Série B

Macaca tenta iniciar reação no segundo turno diante do Athletic em Campinas, enquanto os mineiros buscam subir na classificação; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 28/07/2026 às 10:04
Imagem dos jogadores da Ponte Preta na Série B
Imagem dos jogadores da Ponte Preta na Série B - Marcos Ribolli/ PontePress

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Ponte Preta e Athletic Club-MG se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela abertura do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro 2026.

O confronto marca o início de uma nova etapa para as duas equipes na competição. Enquanto a Macaca tenta reagir para evitar o rebaixamento, o Athletic busca manter a boa fase e se aproximar da parte de cima da tabela.

Como chegam as equipes

A Ponte Preta vive uma situação delicada na Série B. O clube ocupa a 20ª e última colocação, com apenas oito pontos conquistados em 19 partidas. Além da posição na tabela, os modelos estatísticos apontam cerca de 99% de probabilidade de rebaixamento.

A Macaca chega pressionada após acumular 13 jogos sem vitória, sendo 12 derrotas nesse período. Os tropeços mais recentes foram diante de Operário-PR, Goiás e Criciúma. Fora de campo, o clube também enfrenta dificuldades financeiras e cumpre punição de transfer ban, que impede a inscrição de novos jogadores.

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O Athletic, por sua vez, ocupa a 11ª colocação, com 27 pontos, e chega embalado por uma sequência de três partidas de invencibilidade. Na rodada anterior, a equipe mineira venceu o São Bernardo por 2 a 1.

No primeiro turno da Série B, os clubes fizeram o único confronto da história entre eles, com vitória do Athletic por 2 a 1, em São João del-Rei.

Onde assistir Ponte Preta x Athletic ao vivo

O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

  • TV por assinatura: ESPN
  • Streaming: Disney+ Premium

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Possíveis escalações

Ponte Preta (Técnico: Márcio Zanardi)

  • Vinicius Ferrari; Sergio Palacios, Márcio Silva e Lucas Cunha; Júlio, Léo Gomes, Danilo Barcelos e Diego Porfírio; Elvis, Kevyson e Rodriguinho (ou David da Hora/Miguel).
  • Desfalques: Brandão e Daniel Baianinho (suspensos); Murilo Cavalcante (em recuperação física).

Athletic (Técnico: Alex de Souza)

  • Luan Polli; Lucas Belezi (ou Zeca), João Miguel e Jonathan Silva; Diogo Batista (ou Zeca), Ian Luccas, Jota e Enzo; Kauan Rodrigues, Carlinhos e Max.
  • Desfalques: Sidimar, Rodrigo Gelado e Ronaldo Tavares (lesionados).

Marcos Ribolli/ PontePress
Imagem dos jogadores da Ponte Preta na Série B - Marcos Ribolli/ PontePress

Ficha de arbitragem

  • Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
  • Assistentes: Bruno Muller (SC) e Hector Andrew Lisboa Jacques (SC)
  • Quarto árbitro: Gabriel Furlan (SP)
  • VAR: Philip George Bennett (RJ)

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 20ª rodada (abertura do segundo turno)
  • Jogo: Ponte Preta x Athletic Club-MG
  • Data: 28/07/2026 (terça-feira)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ Premium (streaming)

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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