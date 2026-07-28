Ponte Preta x Athletic hoje (28/07): onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Brasileiro Série B
Macaca tenta iniciar reação no segundo turno diante do Athletic em Campinas, enquanto os mineiros buscam subir na classificação; confira
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Ponte Preta e Athletic Club-MG se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela abertura do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro 2026.
O confronto marca o início de uma nova etapa para as duas equipes na competição. Enquanto a Macaca tenta reagir para evitar o rebaixamento, o Athletic busca manter a boa fase e se aproximar da parte de cima da tabela.
Como chegam as equipes
A Ponte Preta vive uma situação delicada na Série B. O clube ocupa a 20ª e última colocação, com apenas oito pontos conquistados em 19 partidas. Além da posição na tabela, os modelos estatísticos apontam cerca de 99% de probabilidade de rebaixamento.
A Macaca chega pressionada após acumular 13 jogos sem vitória, sendo 12 derrotas nesse período. Os tropeços mais recentes foram diante de Operário-PR, Goiás e Criciúma. Fora de campo, o clube também enfrenta dificuldades financeiras e cumpre punição de transfer ban, que impede a inscrição de novos jogadores.
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O Athletic, por sua vez, ocupa a 11ª colocação, com 27 pontos, e chega embalado por uma sequência de três partidas de invencibilidade. Na rodada anterior, a equipe mineira venceu o São Bernardo por 2 a 1.
No primeiro turno da Série B, os clubes fizeram o único confronto da história entre eles, com vitória do Athletic por 2 a 1, em São João del-Rei.
Onde assistir Ponte Preta x Athletic ao vivo
O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+ Premium, no streaming.
- TV por assinatura: ESPN
- Streaming: Disney+ Premium
Possíveis escalações
Ponte Preta (Técnico: Márcio Zanardi)
- Vinicius Ferrari; Sergio Palacios, Márcio Silva e Lucas Cunha; Júlio, Léo Gomes, Danilo Barcelos e Diego Porfírio; Elvis, Kevyson e Rodriguinho (ou David da Hora/Miguel).
- Desfalques: Brandão e Daniel Baianinho (suspensos); Murilo Cavalcante (em recuperação física).
Athletic (Técnico: Alex de Souza)
- Luan Polli; Lucas Belezi (ou Zeca), João Miguel e Jonathan Silva; Diogo Batista (ou Zeca), Ian Luccas, Jota e Enzo; Kauan Rodrigues, Carlinhos e Max.
- Desfalques: Sidimar, Rodrigo Gelado e Ronaldo Tavares (lesionados).
Ficha de arbitragem
- Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
- Assistentes: Bruno Muller (SC) e Hector Andrew Lisboa Jacques (SC)
- Quarto árbitro: Gabriel Furlan (SP)
- VAR: Philip George Bennett (RJ)
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 20ª rodada (abertura do segundo turno)
- Jogo: Ponte Preta x Athletic Club-MG
- Data: 28/07/2026 (terça-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ Premium (streaming)