Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela semifinal do Brasileirão Sub-20
Equipes empataram por 3 a 3 no jogo de ida e decidem nesta quinta-feira (30) uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Sub-20, na Arena Barueri
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Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), na Arena Barueri, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2026.
Após um empate eletrizante por 3 a 3 no confronto de ida, disputado em Bragança Paulista, as equipes entram em campo com a classificação totalmente aberta. Quem vencer avança à final da competição. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis.
Onde assistir Palmeiras x RB Bragantino Sub-20 ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: SporTV
- Coritiba x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis pela 21ª rodada da Série A
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- Red Bull Bragantino x Santos ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pelo Paulistão Feminino
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Prováveis escalações
Palmeiras (Técnico: Allan Barcelos)
Kauan Lima; João Damasceno, Thiago Pimenta, Zié Koné e André Lucas; João Paulo, Felipe Teresa e Luis Pacheco; Vinicius Lima, Victor Gabriel e Antônio Marcos.
RB Bragantino (Técnico: Fernando Oliveira)
Rafael Monteiro; Ryan Augusto, Breno Moraes, Weimar Palacios e Marcos Vinicius; Rafael Lima, Gabriel Lopes e Chrystian Francisco; Yuri Alves, Jhuan Nunes e Filipinho.
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