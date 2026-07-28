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Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela semifinal do Brasileirão Sub-20

Equipes empataram por 3 a 3 no jogo de ida e decidem nesta quinta-feira (30) uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Sub-20, na Arena Barueri

Por Lucas Valle Publicado em 28/07/2026 às 14:41
Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam pelo Brasileirão Sub-20
Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam pelo Brasileirão Sub-20 - Arte/ Blog do Torcedor

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Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), na Arena Barueri, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2026.

Após um empate eletrizante por 3 a 3 no confronto de ida, disputado em Bragança Paulista, as equipes entram em campo com a classificação totalmente aberta. Quem vencer avança à final da competição. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis.

 

Onde assistir Palmeiras x RB Bragantino Sub-20 ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: SporTV

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Prováveis escalações

Palmeiras (Técnico: Allan Barcelos)

Kauan Lima; João Damasceno, Thiago Pimenta, Zié Koné e André Lucas; João Paulo, Felipe Teresa e Luis Pacheco; Vinicius Lima, Victor Gabriel e Antônio Marcos.

RB Bragantino (Técnico: Fernando Oliveira)

Rafael Monteiro; Ryan Augusto, Breno Moraes, Weimar Palacios e Marcos Vinicius; Rafael Lima, Gabriel Lopes e Chrystian Francisco; Yuri Alves, Jhuan Nunes e Filipinho.

 

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.