fechar
Onde assistir |

Jogos de hoje (28/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Série B, Copa Sul-Americana e amistoso do Real Madrid movimentam a programação desta terça-feira (28), que também conta jogos internacionais

Por Lucas Valle Publicado em 28/07/2026 às 9:13
Imagem do atacante Neymar Jr. em ação pelo Santos no Brasileirão 2026
Imagem do atacante Neymar Jr. em ação pelo Santos no Brasileirão 2026 - Raul Baretta/ Santos FC.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A terça-feira (28) terá uma programação diversificada para os amantes do futebol, com partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, confrontos decisivos pela Copa Sul-Americana, amistosos internacionais e jogos das fases qualificatórias da Champions League e Conference League.

Os principais destaques ficam por conta do duelo entre Santos e Universidad Central, que vale vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, além dos três jogos da Série B envolvendo Juventude, Avaí, Ponte Preta, Athletic, Fortaleza e Botafogo-SP.

A programação ainda reserva amistosos internacionais com o retorno do Real Madrid aos gramados diante do Leganés e confrontos das fases qualificatórias da Champions League e Conference League.

Jogos desta terça-feira (28/07)

Campeonato Brasileiro - Série B

  • 19h30 - Juventude x Avaí - XSports, Disney+, ESPN 4 e SportyNet (YouTube)
  • 19h30 - Ponte Preta x Athletic - Disney+
  • 21h35 - Fortaleza x Botafogo-SP - RedeTV!, Disney+, ESPN 4 e SportyNet (YouTube)

Copa Sul-Americana

  • 19h - Tigre x Nacional - Disney+
  • 21h30 - Santos x Universidad Central - ESPN, Disney+ e SBT

Amistosos Internacionais

  • 13h - Real Madrid x Leganés - Real Madrid TV
  • 14h - Al-Ahli x Fulham - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Mérida x Al-Nassr - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Aston Villa x Real Sociedad - Sem transmissão para o Brasil

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Champions League - 2ª rodada qualificatória

  • 12h - KuPS x Sabah - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Lincoln Red Imps x Mjällby - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Dinamo x Thun - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h15 - Celje x Egnatia - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h45 - Hearts x Sturm - XSports e Canal GOAT Brazil
  • 16h - Shamrock Rovers x Ararat-Armenia - Sem transmissão para o Brasil

Conference League - qualificatória

  • 14h - Apollon x Dila - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Riga x Vardar - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h30 - CSKA 1948 Sofia x FC Spartak Trnava - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Drita x Floriana - Sem transmissão para o Brasil

Copa Africana Feminina

  • 14h - Zâmbia x Egito - Sem transmissão para o Brasil
  • 17h - Nigéria x Malawi - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta terça-feira (28) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

    • Disney+ – Plataforma de streaming da ESPN. É necessário ter uma assinatura ativa para acompanhar as partidas.
    • ESPN – Canal de TV por assinatura disponível nas principais operadoras de TV paga.
    • SportyNet – Conta com canal de TV fechada e transmissões gratuitas pelo canal oficial da SportyNet no YouTube.
    • SBT – Canal de TV aberta, disponível no canal 2 em diversas regiões do Brasil.
    • RedeTV! – Canal de TV aberta, disponível no canal 6 em diversas localidades.
    • XSports – Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras.
    • Real Madrid TV – Plataforma oficial do clube espanhol. Basta realizar um cadastro no site para assistir gratuitamente aos conteúdos disponibilizados

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Leia também

Corinthians x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e informações da 21ª rodada do Brasileirão
ONDE ASSISTIR

Corinthians x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e informações da 21ª rodada do Brasileirão
Santos x Universidad Central ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa Sul-Americana
JOGO DO SANTOS

Santos x Universidad Central ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa Sul-Americana

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

Siga Lucas Valle