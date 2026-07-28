Jogos de hoje (28/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

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Série B, Copa Sul-Americana e amistoso do Real Madrid movimentam a programação desta terça-feira (28), que também conta jogos internacionais

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A terça-feira (28) terá uma programação diversificada para os amantes do futebol, com partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, confrontos decisivos pela Copa Sul-Americana, amistosos internacionais e jogos das fases qualificatórias da Champions League e Conference League.

Os principais destaques ficam por conta do duelo entre Santos e Universidad Central, que vale vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, além dos três jogos da Série B envolvendo Juventude, Avaí, Ponte Preta, Athletic, Fortaleza e Botafogo-SP.

A programação ainda reserva amistosos internacionais com o retorno do Real Madrid aos gramados diante do Leganés e confrontos das fases qualificatórias da Champions League e Conference League.

Jogos desta terça-feira (28/07)

Campeonato Brasileiro - Série B

19h30 - Juventude x Avaí - XSports, Disney+, ESPN 4 e SportyNet (YouTube)

19h30 - Ponte Preta x Athletic - Disney+

21h35 - Fortaleza x Botafogo-SP - RedeTV!, Disney+, ESPN 4 e SportyNet (YouTube)

Copa Sul-Americana

19h - Tigre x Nacional - Disney+



21h30 - Santos x Universidad Central - ESPN, Disney+ e SBT

Amistosos Internacionais



13h - Real Madrid x Leganés - Real Madrid TV



14h - Al-Ahli x Fulham - Sem transmissão para o Brasil



14h - Mérida x Al-Nassr - Sem transmissão para o Brasil



15h30 - Aston Villa x Real Sociedad - Sem transmissão para o Brasil

Champions League - 2ª rodada qualificatória



12h - KuPS x Sabah - Sem transmissão para o Brasil



13h - Lincoln Red Imps x Mjällby - Sem transmissão para o Brasil



15h - Dinamo x Thun - Sem transmissão para o Brasil



15h15 - Celje x Egnatia - Sem transmissão para o Brasil



15h45 - Hearts x Sturm - XSports e Canal GOAT Brazil



16h - Shamrock Rovers x Ararat-Armenia - Sem transmissão para o Brasil



Conference League - qualificatória



14h - Apollon x Dila - Sem transmissão para o Brasil



14h - Riga x Vardar - Sem transmissão para o Brasil



14h30 - CSKA 1948 Sofia x FC Spartak Trnava - Sem transmissão para o Brasil



15h - Drita x Floriana - Sem transmissão para o Brasil



Copa Africana Feminina



14h - Zâmbia x Egito - Sem transmissão para o Brasil



17h - Nigéria x Malawi - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta terça-feira (28) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal: