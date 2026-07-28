Jogos de hoje (28/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Série B, Copa Sul-Americana e amistoso do Real Madrid movimentam a programação desta terça-feira (28), que também conta jogos internacionais
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A terça-feira (28) terá uma programação diversificada para os amantes do futebol, com partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, confrontos decisivos pela Copa Sul-Americana, amistosos internacionais e jogos das fases qualificatórias da Champions League e Conference League.
Os principais destaques ficam por conta do duelo entre Santos e Universidad Central, que vale vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, além dos três jogos da Série B envolvendo Juventude, Avaí, Ponte Preta, Athletic, Fortaleza e Botafogo-SP.
A programação ainda reserva amistosos internacionais com o retorno do Real Madrid aos gramados diante do Leganés e confrontos das fases qualificatórias da Champions League e Conference League.
Jogos desta terça-feira (28/07)
Campeonato Brasileiro - Série B
- 19h30 - Juventude x Avaí - XSports, Disney+, ESPN 4 e SportyNet (YouTube)
- 19h30 - Ponte Preta x Athletic - Disney+
- 21h35 - Fortaleza x Botafogo-SP - RedeTV!, Disney+, ESPN 4 e SportyNet (YouTube)
Copa Sul-Americana
- 19h - Tigre x Nacional - Disney+
- 21h30 - Santos x Universidad Central - ESPN, Disney+ e SBT
Amistosos Internacionais
- 13h - Real Madrid x Leganés - Real Madrid TV
- 14h - Al-Ahli x Fulham - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Mérida x Al-Nassr - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Aston Villa x Real Sociedad - Sem transmissão para o Brasil
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Champions League - 2ª rodada qualificatória
- 12h - KuPS x Sabah - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Lincoln Red Imps x Mjällby - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Dinamo x Thun - Sem transmissão para o Brasil
- 15h15 - Celje x Egnatia - Sem transmissão para o Brasil
- 15h45 - Hearts x Sturm - XSports e Canal GOAT Brazil
- 16h - Shamrock Rovers x Ararat-Armenia - Sem transmissão para o Brasil
Conference League - qualificatória
- 14h - Apollon x Dila - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Riga x Vardar - Sem transmissão para o Brasil
- 14h30 - CSKA 1948 Sofia x FC Spartak Trnava - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Drita x Floriana - Sem transmissão para o Brasil
Copa Africana Feminina
- 14h - Zâmbia x Egito - Sem transmissão para o Brasil
- 17h - Nigéria x Malawi - Sem transmissão para o Brasil
Onde assistir aos jogos de hoje?
As partidas desta terça-feira (28) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:
- Disney+ – Plataforma de streaming da ESPN. É necessário ter uma assinatura ativa para acompanhar as partidas.
- ESPN – Canal de TV por assinatura disponível nas principais operadoras de TV paga.
- SportyNet – Conta com canal de TV fechada e transmissões gratuitas pelo canal oficial da SportyNet no YouTube.
- SBT – Canal de TV aberta, disponível no canal 2 em diversas regiões do Brasil.
- RedeTV! – Canal de TV aberta, disponível no canal 6 em diversas localidades.
- XSports – Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras.
- Real Madrid TV – Plataforma oficial do clube espanhol. Basta realizar um cadastro no site para assistir gratuitamente aos conteúdos disponibilizados