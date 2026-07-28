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Grêmio x Bolívar: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo jogo de volta das oitavas da Sul-Americana

Após perder o jogo de ida na altitude, Tricolor precisa vencer o Bolívar na Arena para seguir vivo na Copa Sul-Americana

Por Lucas Valle Publicado em 28/07/2026 às 12:14 | Atualizado em 28/07/2026 às 12:16
Grêmio e Bolívar se enfrentam pelas oitavas da Copa Sul-Americana
Grêmio e Bolívar se enfrentam pelas oitavas da Copa Sul-Americana - Arte/Blog do Torcedor

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Grêmio e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

No confronto de ida, disputado na altitude de La Paz, o Bolívar venceu por 3 a 2 e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Agora, o Tricolor Gaúcho precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis.

Como chegam as equipes

Grêmio

O Grêmio aproveita a força da sua torcida para ir em busca da classificação. Desde a retomada da temporada após a Copa do Mundo, o Tricolor ainda não venceu em partidas oficiais. A equipe perdeu para o Mirassol por 2 a 1, foi derrotada pelo Bolívar por 3 a 2 no jogo de ida e empatou por 1 a 1 com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Na Copa Sul-Americana, o time gaúcho garantiu vaga nos playoffs ao terminar a fase de grupos na segunda colocação de sua chave, com 11 pontos, dois atrás do líder e seis à frente do terceiro colocado.

Para a decisão, o técnico Luís Castro estará à beira do campo após desfalcar a equipe na viagem à Bolívia por questões médicas. Já o atacante Jovane Cabral, que estreou diante do Fluminense e deu uma assistência, não poderá atuar por não estar inscrito nesta fase da competição.

Bolívar

O Bolívar chega embalado para o duelo em Porto Alegre. A equipe boliviana soma três vitórias consecutivas: goleou o Guabirá por 4 a 0, venceu o Grêmio por 3 a 2 no jogo de ida dos playoffs e bateu o Real Potosí por 2 a 1 no campeonato nacional.

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O clube disputa a Copa Sul-Americana após terminar a fase de grupos da Libertadores na terceira colocação do Grupo C. Os bolivianos somaram cinco pontos e garantiram a vaga nos playoffs graças ao regulamento da Conmebol.

Onde assistir Grêmio x Bolívar ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: Paramount+

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Prováveis escalações

Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Walter Kannemann e Marlon (Pedro Gabriel); Nardoni (Gabriel Mec), Villasanti e Gabriel Mec; Amuzu, Carlos Vinícius e Tetê.

  • Desfalque: Jovane Cabral (não inscrito na Copa Sul-Americana).

Bolívar (Técnico: Alejandro Restrepo)

Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Melgar, Robson e Ervin Vaca; Asprilla, Martín Cauteruccio e Pato Rodríguez.

Arbitragem

  • Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • Assistente 1: A definir
  • Assistente 2: A definir
  • VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.