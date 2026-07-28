Grêmio x Bolívar: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo jogo de volta das oitavas da Sul-Americana
Após perder o jogo de ida na altitude, Tricolor precisa vencer o Bolívar na Arena para seguir vivo na Copa Sul-Americana
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Grêmio e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.
No confronto de ida, disputado na altitude de La Paz, o Bolívar venceu por 3 a 2 e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Agora, o Tricolor Gaúcho precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis.
Como chegam as equipes
Grêmio
O Grêmio aproveita a força da sua torcida para ir em busca da classificação. Desde a retomada da temporada após a Copa do Mundo, o Tricolor ainda não venceu em partidas oficiais. A equipe perdeu para o Mirassol por 2 a 1, foi derrotada pelo Bolívar por 3 a 2 no jogo de ida e empatou por 1 a 1 com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.
Na Copa Sul-Americana, o time gaúcho garantiu vaga nos playoffs ao terminar a fase de grupos na segunda colocação de sua chave, com 11 pontos, dois atrás do líder e seis à frente do terceiro colocado.
Para a decisão, o técnico Luís Castro estará à beira do campo após desfalcar a equipe na viagem à Bolívia por questões médicas. Já o atacante Jovane Cabral, que estreou diante do Fluminense e deu uma assistência, não poderá atuar por não estar inscrito nesta fase da competição.
Bolívar
O Bolívar chega embalado para o duelo em Porto Alegre. A equipe boliviana soma três vitórias consecutivas: goleou o Guabirá por 4 a 0, venceu o Grêmio por 3 a 2 no jogo de ida dos playoffs e bateu o Real Potosí por 2 a 1 no campeonato nacional.
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O clube disputa a Copa Sul-Americana após terminar a fase de grupos da Libertadores na terceira colocação do Grupo C. Os bolivianos somaram cinco pontos e garantiram a vaga nos playoffs graças ao regulamento da Conmebol.
Onde assistir Grêmio x Bolívar ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Paramount+
Prováveis escalações
Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Walter Kannemann e Marlon (Pedro Gabriel); Nardoni (Gabriel Mec), Villasanti e Gabriel Mec; Amuzu, Carlos Vinícius e Tetê.
- Desfalque: Jovane Cabral (não inscrito na Copa Sul-Americana).
Bolívar (Técnico: Alejandro Restrepo)
Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Melgar, Robson e Ervin Vaca; Asprilla, Martín Cauteruccio e Pato Rodríguez.
Arbitragem
- Árbitro: Piero Maza (Chile)
- Assistente 1: A definir
- Assistente 2: A definir
- VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)
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