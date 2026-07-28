fechar
Onde assistir |

Coritiba x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis pela 21ª rodada da Série A

Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro em duelo direto por aproximação da zona de classificação para a Libertadores de 2027

Por Lucas Valle Publicado em 28/07/2026 às 13:26
Coritiba e Cruzeiro se enfrentam pelo Brasileirão
Coritiba e Cruzeiro se enfrentam pelo Brasileirão - Arte/ Blog do Torcedor

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Coritiba e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam por uma vaga nas competições continentais da próxima temporada. Enquanto o Coritiba tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, o Cruzeiro busca se recuperar da derrota na última rodada e seguir firme na disputa por um lugar entre os primeiros colocados.

Como chegam as equipes

Coritiba

O Coxa ainda busca a primeira vitória desde a retomada do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. A equipe comandada por Fernando Seabra perdeu para o Palmeiras por 3 a 1 e, na rodada passada, empatou sem gols com o RB Bragantino.

O Coritiba ocupa a 10ª colocação, com 27 pontos conquistados. A equipe está a quatro pontos do RB Bragantino, primeiro clube dentro da zona de classificação para a Pré-Libertadores, e tem apenas um ponto de vantagem sobre o São Paulo, que abre a zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Apesar da campanha equilibrada na tabela, o desempenho em casa preocupa. O Coxa possui a terceira pior campanha como mandante do Brasileirão, com três vitórias, três empates e três derrotas no Couto Pereira.

Cruzeiro

A Raposa chega pressionada após perder por 1 a 0 para o Botafogo, no Mineirão, em confronto direto no meio da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo, o técnico Artur Jorge ganha dois reforços importantes. Gerson e Matheus Pereira retornam após cumprirem suspensão e devem voltar ao time titular.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Por outro lado, o Cruzeiro segue com problemas no departamento médico. Além de Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o clube não poderá contar com Sinisterra, Kauã Prates, Cássio e Gabriel Pec, que se recuperam de lesões. 

Onde assistir Coritiba x Cruzeiro ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: SporTV
  • Pay-per-view: Premiere

Leia Também

Prováveis escalações

Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Josué e Lucas Ronier (Lavega); Breno Lopes e Pedro Rocha.

  • Desfalque: Vini Paulista (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).
  • Pendurados: Fernando Seabra, Jacy e Josué.

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Marquinhos, Bruno Rodrigues (Wanderson) e Kaio Jorge.

  • Desfalques: Fagner (suspenso); Kauã Prates, Cássio, Gabriel Pec e Sinisterra (lesionados).
  • Pendurados: Matheus Henrique, Otávio Costa, Jonathan Jesus e Kauã Moraes.

Arbitragem

  • Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
  • Assistente 1: Brígida Cirilo Ferreira (AL)
  • Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)
  • Quarto árbitro: Tarcísio Nascimento Matos (TO)
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Leia também

Corinthians x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e informações da 21ª rodada do Brasileirão
ONDE ASSISTIR

Corinthians x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e informações da 21ª rodada do Brasileirão
Jogos de hoje (28/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
JOGOS DE HOJE

Jogos de hoje (28/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.