Coritiba x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis pela 21ª rodada da Série A

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro em duelo direto por aproximação da zona de classificação para a Libertadores de 2027

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Coritiba e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam por uma vaga nas competições continentais da próxima temporada. Enquanto o Coritiba tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, o Cruzeiro busca se recuperar da derrota na última rodada e seguir firme na disputa por um lugar entre os primeiros colocados.

Como chegam as equipes

Coritiba

O Coxa ainda busca a primeira vitória desde a retomada do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. A equipe comandada por Fernando Seabra perdeu para o Palmeiras por 3 a 1 e, na rodada passada, empatou sem gols com o RB Bragantino.

O Coritiba ocupa a 10ª colocação, com 27 pontos conquistados. A equipe está a quatro pontos do RB Bragantino, primeiro clube dentro da zona de classificação para a Pré-Libertadores, e tem apenas um ponto de vantagem sobre o São Paulo, que abre a zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Apesar da campanha equilibrada na tabela, o desempenho em casa preocupa. O Coxa possui a terceira pior campanha como mandante do Brasileirão, com três vitórias, três empates e três derrotas no Couto Pereira.

Cruzeiro

A Raposa chega pressionada após perder por 1 a 0 para o Botafogo, no Mineirão, em confronto direto no meio da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo, o técnico Artur Jorge ganha dois reforços importantes. Gerson e Matheus Pereira retornam após cumprirem suspensão e devem voltar ao time titular.

Por outro lado, o Cruzeiro segue com problemas no departamento médico. Além de Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o clube não poderá contar com Sinisterra, Kauã Prates, Cássio e Gabriel Pec, que se recuperam de lesões.

Onde assistir Coritiba x Cruzeiro ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: SporTV



SporTV Pay-per-view: Premiere

Prováveis escalações

Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Josué e Lucas Ronier (Lavega); Breno Lopes e Pedro Rocha.

Desfalque: Vini Paulista (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).

Vini Paulista (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Pendurados: Fernando Seabra, Jacy e Josué.

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Marquinhos, Bruno Rodrigues (Wanderson) e Kaio Jorge.

Desfalques: Fagner (suspenso); Kauã Prates, Cássio, Gabriel Pec e Sinisterra (lesionados).

Fagner (suspenso); Kauã Prates, Cássio, Gabriel Pec e Sinisterra (lesionados). Pendurados: Matheus Henrique, Otávio Costa, Jonathan Jesus e Kauã Moraes.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) Assistente 1: Brígida Cirilo Ferreira (AL)

Brígida Cirilo Ferreira (AL) Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

Leone Carvalho Rocha (GO) Quarto árbitro: Tarcísio Nascimento Matos (TO)

Tarcísio Nascimento Matos (TO) VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!