Coritiba x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis pela 21ª rodada da Série A
Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro em duelo direto por aproximação da zona de classificação para a Libertadores de 2027
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Coritiba e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam por uma vaga nas competições continentais da próxima temporada. Enquanto o Coritiba tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, o Cruzeiro busca se recuperar da derrota na última rodada e seguir firme na disputa por um lugar entre os primeiros colocados.
Como chegam as equipes
Coritiba
O Coxa ainda busca a primeira vitória desde a retomada do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. A equipe comandada por Fernando Seabra perdeu para o Palmeiras por 3 a 1 e, na rodada passada, empatou sem gols com o RB Bragantino.
O Coritiba ocupa a 10ª colocação, com 27 pontos conquistados. A equipe está a quatro pontos do RB Bragantino, primeiro clube dentro da zona de classificação para a Pré-Libertadores, e tem apenas um ponto de vantagem sobre o São Paulo, que abre a zona de classificação para a Copa Sul-Americana.
Apesar da campanha equilibrada na tabela, o desempenho em casa preocupa. O Coxa possui a terceira pior campanha como mandante do Brasileirão, com três vitórias, três empates e três derrotas no Couto Pereira.
Cruzeiro
A Raposa chega pressionada após perder por 1 a 0 para o Botafogo, no Mineirão, em confronto direto no meio da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro.
Para o duelo, o técnico Artur Jorge ganha dois reforços importantes. Gerson e Matheus Pereira retornam após cumprirem suspensão e devem voltar ao time titular.
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Por outro lado, o Cruzeiro segue com problemas no departamento médico. Além de Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o clube não poderá contar com Sinisterra, Kauã Prates, Cássio e Gabriel Pec, que se recuperam de lesões.
Onde assistir Coritiba x Cruzeiro ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: SporTV
- Pay-per-view: Premiere
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Prováveis escalações
Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Josué e Lucas Ronier (Lavega); Breno Lopes e Pedro Rocha.
- Desfalque: Vini Paulista (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).
- Pendurados: Fernando Seabra, Jacy e Josué.
Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Marquinhos, Bruno Rodrigues (Wanderson) e Kaio Jorge.
- Desfalques: Fagner (suspenso); Kauã Prates, Cássio, Gabriel Pec e Sinisterra (lesionados).
- Pendurados: Matheus Henrique, Otávio Costa, Jonathan Jesus e Kauã Moraes.
Arbitragem
- Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
- Assistente 1: Brígida Cirilo Ferreira (AL)
- Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)
- Quarto árbitro: Tarcísio Nascimento Matos (TO)
- VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
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