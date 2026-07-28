Corinthians x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e informações da 21ª rodada do Brasileirão
Timão recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena buscando encostar no G5 do Campeonato Brasileiro; confira mais detalhes do confronto
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O Corinthians recebe o Athletico-PR nesta quinta-feira (30), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O Timão tenta aproveitar o fator casa para voltar a vencer e diminuir a diferença para o grupo dos primeiros colocados da competição. Já o Furacão busca somar pontos fora de casa em mais um compromisso do Brasileirão.
Como chegam as equipes
O Corinthians ocupa a nona colocação, com 28 pontos, e está a três pontos do Red Bull Bragantino, equipe que fecha o G5 do Campeonato Brasileiro.
Na rodada anterior, o clube paulista empatou por 1 a 1 com o Bahia, fora de casa. O Timão abriu o placar no início da partida, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo e garantiu um ponto após resistir à pressão adversária na etapa final.
O técnico Fernando Diniz terá problemas para montar a lateral esquerda. Angileri, autor do gol contra o Bahia, cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, Matheus Bidu segue em recuperação de um corte na cabeça e dores na região do púbis, enquanto Hugo ainda é dúvida após lesão no menisco.
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Entre as alternativas para o setor aparecem Pedro Milans, improvisado na última partida, além dos volantes Allan e Raniele, que também podem atuar na função.
Nos bastidores, o Corinthians negocia a renovação contratual do atacante Memphis Depay, enquanto Vitinho passará por um procedimento cirúrgico após um novo problema físico.
Onde assistir Corinthians x Athletico-PR ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pela Record, na TV aberta, pelo Premiere, no sistema de pay-per-view, e pela CazéTV, no YouTube.
- TV aberta: Record
- Pay-per-view: Premiere
- YouTube: CazéTV
Destaques da partida
O Corinthians entra em campo tentando reduzir a diferença para o grupo de classificação à Libertadores, enquanto busca encerrar a sequência de empates e voltar a vencer diante da torcida.
O confronto também marca mais um desafio para Fernando Diniz, que precisará encontrar uma solução para a lateral esquerda em razão dos desfalques no elenco.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 21ª rodada
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
- Data: 30/07/2026 (quinta-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Transmissão: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)