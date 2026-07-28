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Benfica x St. Gallen ao vivo: onde assistir, horário e informações da Liga Europa

Encarnados recebem o St. Gallen precisando reverter a derrota no jogo de ida para seguir na Liga Europa; confira mais detalhes do jogo da volta

Por Thiago Seabra Publicado em 28/07/2026 às 9:14
Imagem dos jogadores do Benfica em partida da Liga Portugal
Imagem dos jogadores do Benfica em partida da Liga Portugal - Cátia Luís e Isabel Cutileiro/ SL Benfica

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O Benfica recebe o St. Gallen nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília)20h em Portugal —, no Estádio da Luz, em Lisboa, pela segunda mão da 2ª pré-eliminatória da Liga Europa.

As Águias precisam reverter a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida, na Suíça. Para avançar diretamente, o clube português necessita vencer por dois gols de diferença.

O vencedor da eliminatória seguirá vivo na caminhada em busca de uma vaga na fase de liga da competição europeia.

Como chegam as equipes

O Benfica iniciou a temporada oficial com derrota por 2 a 1 diante do St. Gallen. Na partida de ida, os portugueses encontraram dificuldades diante da intensidade do adversário e sofreram o gol decisivo em uma jogada de bola parada.

Os gols do primeiro confronto foram marcados por Aliou Baldé e Tom Gaal, para o St. Gallen, enquanto Rafa Silva anotou o gol benfiquista. Os goleiros Ati-Zigi e Trubin também tiveram papel importante no resultado.

O técnico Marco Silva não poderá contar com o meio-campista Leandro Barreiro. Já o atacante Jhon Durán aparece como uma das opções para reforçar o setor ofensivo.

O St. Gallen chega embalado após vencer o Benfica e estrear no Campeonato Suíço com triunfo por 2 a 1 sobre o Zurique, mantendo o bom momento neste início de temporada.

Onde assistir Benfica x St. Gallen ao vivo

Até o momento, a partida não possui transmissão confirmada para o Brasil.

Em Portugal, o confronto será exibido pela SIC, em TV aberta, pela Sport TV 5, na TV por assinatura, e pela Benfica TV. Também haverá transmissão online pela plataforma LiveModeTV.

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O que aconteceu no jogo de ida?

O St. Gallen venceu o primeiro confronto por 2 a 1, na Suíça. Aliou Baldé abriu o placar aos 36 minutos, Rafa Silva empatou antes do intervalo e Tom Gaal marcou o gol da vitória suíça na etapa final.

Com o resultado, o Benfica precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente na competição.

Ficha técnica

  • Competição: Liga Europa – 2ª pré-eliminatória (segunda mão)
  • Jogo: Benfica x St. Gallen
  • Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)
  • Data: 30/07/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília) / 20h (Portugal)
  • Transmissão no Brasil: não confirmada até o momento
  • Transmissão em Portugal: SIC, Sport TV 5, Benfica TV e LiveModeTV

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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