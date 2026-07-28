Benfica x St. Gallen ao vivo: onde assistir, horário e informações da Liga Europa
Encarnados recebem o St. Gallen precisando reverter a derrota no jogo de ida para seguir na Liga Europa; confira mais detalhes do jogo da volta
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O Benfica recebe o St. Gallen nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília) — 20h em Portugal —, no Estádio da Luz, em Lisboa, pela segunda mão da 2ª pré-eliminatória da Liga Europa.
As Águias precisam reverter a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida, na Suíça. Para avançar diretamente, o clube português necessita vencer por dois gols de diferença.
O vencedor da eliminatória seguirá vivo na caminhada em busca de uma vaga na fase de liga da competição europeia.
Como chegam as equipes
O Benfica iniciou a temporada oficial com derrota por 2 a 1 diante do St. Gallen. Na partida de ida, os portugueses encontraram dificuldades diante da intensidade do adversário e sofreram o gol decisivo em uma jogada de bola parada.
Os gols do primeiro confronto foram marcados por Aliou Baldé e Tom Gaal, para o St. Gallen, enquanto Rafa Silva anotou o gol benfiquista. Os goleiros Ati-Zigi e Trubin também tiveram papel importante no resultado.
O técnico Marco Silva não poderá contar com o meio-campista Leandro Barreiro. Já o atacante Jhon Durán aparece como uma das opções para reforçar o setor ofensivo.
O St. Gallen chega embalado após vencer o Benfica e estrear no Campeonato Suíço com triunfo por 2 a 1 sobre o Zurique, mantendo o bom momento neste início de temporada.
Onde assistir Benfica x St. Gallen ao vivo
Até o momento, a partida não possui transmissão confirmada para o Brasil.
Em Portugal, o confronto será exibido pela SIC, em TV aberta, pela Sport TV 5, na TV por assinatura, e pela Benfica TV. Também haverá transmissão online pela plataforma LiveModeTV.
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- Brasil: sem transmissão confirmada
- Portugal (TV aberta): SIC
- Portugal (TV por assinatura): Sport TV 5
- Portugal: Benfica TV
- Streaming: LiveModeTV
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O que aconteceu no jogo de ida?
O St. Gallen venceu o primeiro confronto por 2 a 1, na Suíça. Aliou Baldé abriu o placar aos 36 minutos, Rafa Silva empatou antes do intervalo e Tom Gaal marcou o gol da vitória suíça na etapa final.
Com o resultado, o Benfica precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente na competição.
Ficha técnica
- Competição: Liga Europa – 2ª pré-eliminatória (segunda mão)
- Jogo: Benfica x St. Gallen
- Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)
- Data: 30/07/2026 (quinta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília) / 20h (Portugal)
- Transmissão no Brasil: não confirmada até o momento
- Transmissão em Portugal: SIC, Sport TV 5, Benfica TV e LiveModeTV