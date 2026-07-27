Vitória x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e prováveis pela 21ª rodada da Série A

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Líder do Brasileirão, Palmeiras visita o Vitória, que busca se aproximar da zona de classificação para a Copa Sul-Americana

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Vitória e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O duelo coloca frente a frente equipes que brigam por objetivos distintos na tabela. O Palmeiras tenta ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão, enquanto o Vitória busca se aproximar da zona de classificação para a Copa Sul-Americana e se afastar de vez da luta contra o rebaixamento.

Como chegam as equipes

Vitória

O Leão da Barra chega para o confronto após disputar três partidas desde a retomada do Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo. A equipe venceu o Vasco por 1 a 0, empatou sem gols com o Botafogo e acabou derrotada pelo Remo por 2 a 0 na última rodada.

Com 26 pontos, o Vitória ocupa a 13ª colocação da Série A. O Rubro-Negro está a apenas um ponto do Cruzeiro, primeiro time na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, e mantém cinco pontos de vantagem sobre o Vasco, equipe que abre o Z-4.

Dentro do Barradão, o Vitória tem a quarta melhor campanha da Série A, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Palmeiras

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chega embalado para mais um compromisso. Desde a retomada da competição, o Verdão venceu o Coritiba por 3 a 0 e foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1.

Mesmo com a derrota, a equipe comandada por Abel Ferreira segue na ponta da tabela, com 44 pontos, seis a mais que o Flamengo, 2° colocado, embora tenha um jogo a mais que o Rubro-Negro.

Outro ponto forte do Palmeiras é o desempenho fora de casa. O Verdão possui a melhor campanha como visitante da Série A, somando seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Onde assistir Vitória x Palmeiras ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: Globo

Globo Streaming: ge TV (YouTube)

ge TV (YouTube) Pay-per-view: Premiere

Prováveis escalações

Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Caíque Gonçalves e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renê.

Desfalques: Rúben Ismael (transição), Camutanga, Edu, Dudu, Nathan Mendes e Anderson Pato (lesionados).

Pendurados: Renê e Jair Ventura.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Emi Martínez (Bruno Fuchs ou Alexander Barboza), Gustavo Gómez e Murilo; Agustín Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio (Ramón Sosa), Jhon Arias e Paulinho.

Desfalques: Jefté (lesionado) e Flaco López (descanso após a Copa do Mundo).

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Alex Gomes Stefano (RJ) Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) Quarto árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)

Pierry Dias dos Santos (RJ) VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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