Vitória x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e prováveis pela 21ª rodada da Série A
Líder do Brasileirão, Palmeiras visita o Vitória, que busca se aproximar da zona de classificação para a Copa Sul-Americana
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Vitória e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O duelo coloca frente a frente equipes que brigam por objetivos distintos na tabela. O Palmeiras tenta ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão, enquanto o Vitória busca se aproximar da zona de classificação para a Copa Sul-Americana e se afastar de vez da luta contra o rebaixamento.
Como chegam as equipes
Vitória
O Leão da Barra chega para o confronto após disputar três partidas desde a retomada do Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo. A equipe venceu o Vasco por 1 a 0, empatou sem gols com o Botafogo e acabou derrotada pelo Remo por 2 a 0 na última rodada.
Com 26 pontos, o Vitória ocupa a 13ª colocação da Série A. O Rubro-Negro está a apenas um ponto do Cruzeiro, primeiro time na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, e mantém cinco pontos de vantagem sobre o Vasco, equipe que abre o Z-4.
Dentro do Barradão, o Vitória tem a quarta melhor campanha da Série A, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota.
Palmeiras
Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chega embalado para mais um compromisso. Desde a retomada da competição, o Verdão venceu o Coritiba por 3 a 0 e foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1.
Mesmo com a derrota, a equipe comandada por Abel Ferreira segue na ponta da tabela, com 44 pontos, seis a mais que o Flamengo, 2° colocado, embora tenha um jogo a mais que o Rubro-Negro.
Outro ponto forte do Palmeiras é o desempenho fora de casa. O Verdão possui a melhor campanha como visitante da Série A, somando seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.
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Onde assistir Vitória x Palmeiras ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: Globo
- Streaming: ge TV (YouTube)
- Pay-per-view: Premiere
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Prováveis escalações
Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Caíque Gonçalves e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renê.
-
Desfalques: Rúben Ismael (transição), Camutanga, Edu, Dudu, Nathan Mendes e Anderson Pato (lesionados).
-
Pendurados: Renê e Jair Ventura.
Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Emi Martínez (Bruno Fuchs ou Alexander Barboza), Gustavo Gómez e Murilo; Agustín Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio (Ramón Sosa), Jhon Arias e Paulinho.
- Desfalques: Jefté (lesionado) e Flaco López (descanso após a Copa do Mundo).
Arbitragem
- Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
- Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
- Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
- Quarto árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
- VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
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