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Vasco x Independiente Medellin: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo jogo de volta da Sul-Americana

Após empate por 2 a 2 no jogo de ida, Vasco decide a classificação das oitavas de final da Copa Sul-Americana diante da torcida em São Januário

Por Lucas Valle Publicado em 27/07/2026 às 14:39
Vasco e Independiente Medellín se enfrentam pela Sul-Americana
Vasco e Independiente Medellín se enfrentam pela Sul-Americana - Arte/Blog do Torcedor

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Vasco e Independiente Medellín se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

No confronto de ida, disputado na Colômbia, as equipes empataram por 2 a 2. John Edwin Montaño marcou os dois gols do Independiente Medellín, enquanto Claudio Spinelli balançou as redes para o Vasco, que também contou com um gol contra da defesa adversária para deixar a decisão totalmente aberta.

Como chegam as equipes

Vasco

O Gigante da Colina busca reencontrar o caminho das vitórias diante de sua torcida. Desde a retomada da temporada após a Copa do Mundo, o Cruz-Maltino ainda não venceu: foram dois empates e uma derrota, sendo o resultado mais recente o empate por 1 a 1 diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.

Na Copa Sul-Americana, a equipe comandada por Pedro Emanuel garantiu vaga nos playoffs ao terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo G, com 10 pontos. O Vasco somou três vitórias, um empate e duas derrotas, ficando atrás apenas do Olimpia, que avançou diretamente às oitavas de final.

Independiente Medellín

O Independiente Medellín chega em boa fase para a decisão em São Januário. A equipe colombiana está invicta há quatro partidas, com duas vitórias e dois empates, e tenta confirmar a classificação fora de casa.

O clube garantiu presença nos playoffs após terminar a fase de grupos da Copa Libertadores na terceira colocação do Grupo A. Com sete pontos conquistados, o Medellín somou duas vitórias, um empate e três derrotas, assegurando vaga na Sul-Americana conforme o regulamento da Conmebol.

Onde assistir Vasco x Independiente Medellín ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: Disney+
  • YouTube: Canal GOAT

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Prováveis escalações

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez (Johan Rojas), Adson e Claudio Spinelli (David).

  • Desfalque: Cauan Barros (suspenso pelo terceiro cartão amarelo)

Independiente Medellín (Técnico: Alejandro Restrepo)

Éder Chaux; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela e Jhan Mena; Didier Moreno, Léider Loboa e Agustín Martegani; Juan Córdoba, Yony González e John Edwin Montaño.

Arbitragem

  • Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)
  • Assistente 1: Pablo González (Argentina)
  • Assistente 2: Pablo Acevedo (Argentina)
  • VAR: Héctor Paletta (Argentina)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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