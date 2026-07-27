Vasco x Independiente Medellin: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo jogo de volta da Sul-Americana
Após empate por 2 a 2 no jogo de ida, Vasco decide a classificação das oitavas de final da Copa Sul-Americana diante da torcida em São Januário
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Vasco e Independiente Medellín se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.
No confronto de ida, disputado na Colômbia, as equipes empataram por 2 a 2. John Edwin Montaño marcou os dois gols do Independiente Medellín, enquanto Claudio Spinelli balançou as redes para o Vasco, que também contou com um gol contra da defesa adversária para deixar a decisão totalmente aberta.
Como chegam as equipes
Vasco
O Gigante da Colina busca reencontrar o caminho das vitórias diante de sua torcida. Desde a retomada da temporada após a Copa do Mundo, o Cruz-Maltino ainda não venceu: foram dois empates e uma derrota, sendo o resultado mais recente o empate por 1 a 1 diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.
Na Copa Sul-Americana, a equipe comandada por Pedro Emanuel garantiu vaga nos playoffs ao terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo G, com 10 pontos. O Vasco somou três vitórias, um empate e duas derrotas, ficando atrás apenas do Olimpia, que avançou diretamente às oitavas de final.
Independiente Medellín
O Independiente Medellín chega em boa fase para a decisão em São Januário. A equipe colombiana está invicta há quatro partidas, com duas vitórias e dois empates, e tenta confirmar a classificação fora de casa.
O clube garantiu presença nos playoffs após terminar a fase de grupos da Copa Libertadores na terceira colocação do Grupo A. Com sete pontos conquistados, o Medellín somou duas vitórias, um empate e três derrotas, assegurando vaga na Sul-Americana conforme o regulamento da Conmebol.
Onde assistir Vasco x Independiente Medellín ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Disney+
- YouTube: Canal GOAT
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Prováveis escalações
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez (Johan Rojas), Adson e Claudio Spinelli (David).
- Desfalque: Cauan Barros (suspenso pelo terceiro cartão amarelo)
Independiente Medellín (Técnico: Alejandro Restrepo)
Éder Chaux; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela e Jhan Mena; Didier Moreno, Léider Loboa e Agustín Martegani; Juan Córdoba, Yony González e John Edwin Montaño.
Arbitragem
- Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)
- Assistente 1: Pablo González (Argentina)
- Assistente 2: Pablo Acevedo (Argentina)
- VAR: Héctor Paletta (Argentina)
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