Vasco x Independiente Medellin: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo jogo de volta da Sul-Americana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após empate por 2 a 2 no jogo de ida, Vasco decide a classificação das oitavas de final da Copa Sul-Americana diante da torcida em São Januário

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Vasco e Independiente Medellín se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

No confronto de ida, disputado na Colômbia, as equipes empataram por 2 a 2. John Edwin Montaño marcou os dois gols do Independiente Medellín, enquanto Claudio Spinelli balançou as redes para o Vasco, que também contou com um gol contra da defesa adversária para deixar a decisão totalmente aberta.

Como chegam as equipes

Vasco

O Gigante da Colina busca reencontrar o caminho das vitórias diante de sua torcida. Desde a retomada da temporada após a Copa do Mundo, o Cruz-Maltino ainda não venceu: foram dois empates e uma derrota, sendo o resultado mais recente o empate por 1 a 1 diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.

Na Copa Sul-Americana, a equipe comandada por Pedro Emanuel garantiu vaga nos playoffs ao terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo G, com 10 pontos. O Vasco somou três vitórias, um empate e duas derrotas, ficando atrás apenas do Olimpia, que avançou diretamente às oitavas de final.

Independiente Medellín

O Independiente Medellín chega em boa fase para a decisão em São Januário. A equipe colombiana está invicta há quatro partidas, com duas vitórias e dois empates, e tenta confirmar a classificação fora de casa.

O clube garantiu presença nos playoffs após terminar a fase de grupos da Copa Libertadores na terceira colocação do Grupo A. Com sete pontos conquistados, o Medellín somou duas vitórias, um empate e três derrotas, assegurando vaga na Sul-Americana conforme o regulamento da Conmebol.

Onde assistir Vasco x Independiente Medellín ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Disney+

Disney+ YouTube: Canal GOAT

Prováveis escalações

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez (Johan Rojas), Adson e Claudio Spinelli (David).

Desfalque: Cauan Barros (suspenso pelo terceiro cartão amarelo)

Independiente Medellín (Técnico: Alejandro Restrepo)

Éder Chaux; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela e Jhan Mena; Didier Moreno, Léider Loboa e Agustín Martegani; Juan Córdoba, Yony González e John Edwin Montaño.

Arbitragem

Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)

Maximiliano Ramírez (Argentina) Assistente 1: Pablo González (Argentina)

Pablo González (Argentina) Assistente 2: Pablo Acevedo (Argentina)

Pablo Acevedo (Argentina) VAR: Héctor Paletta (Argentina)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!