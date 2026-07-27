Santos x Universidad Central ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa Sul-Americana
Peixe recebe a equipe venezuelana na Vila Belmiro com ampla vantagem construída no jogo de ida e mira vaga nas oitavas de final; confira
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O Santos recebe a Universidad Central nesta terça-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana 2026.
O Peixe entra em campo com ampla vantagem após vencer o confronto de ida por 4 a 1, em Valência, na Venezuela. Com isso, a equipe comandada por Cuca pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim garantirá a classificação às oitavas de final.
Quem avançar deste confronto enfrentará o Macará, do Equador, na próxima fase da competição continental.
Como chegam as equipes
O Santos vive situações distintas nas duas competições que disputa. Apesar da confortável vantagem na Sul-Americana, o clube atravessa momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, empatou por 2 a 2 com a Chapecoense, na Vila Belmiro, permanecendo na 14ª colocação, com 22 pontos.
O principal destaque da partida foi Neymar, que voltou a atuar pelo clube após a Copa do Mundo e marcou os dois gols santistas. Nos bastidores, porém, o camisa 10 também esteve no centro das atenções após notícias envolvendo cobranças a companheiros e episódios internos, posteriormente contestados pelo próprio jogador nas redes sociais.
Já a Universidad Central tenta uma reação histórica. Campeã venezuelana, a equipe chegou à Sul-Americana após ser eliminada na fase de grupos da Libertadores e precisará vencer por quatro gols de diferença para avançar diretamente. Um triunfo por três gols leva a decisão para os pênaltis.
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Onde assistir Santos x Universidad Central ao vivo
O confronto terá transmissão ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.
- TV aberta: SBT
- TV por assinatura: ESPN
- Streaming: Disney+
Possíveis escalações
Santos
- Gabriel Brazão; Gabriel Menino (ou Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, João Ananias e Gonzalo Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Benjamin Rollheiser; Miguelito, Thaciano e Rony.
Desfalques: Vinicius Lira (cirurgia no joelho) e Gustavo Henrique (lesão na coxa).
- Existe a possibilidade de preservação de jogadores como Neymar, Gabigol e Álvaro Barreal, devido à vantagem construída no primeiro jogo e ao calendário do Campeonato Brasileiro.
Pendurados: Gabriel Menino e Gonzalo Escobar.
Universidad Central
- Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Francisco Sole, Gonzalo Mottes e Yohan Cumana; Edwin Mosquera, Juan Camilo Zapata, Edwin Peraza e Samuel Sosa; Williams Lugo e Alexander Granko.
A equipe venezuelana não possui desfalques confirmados e deve atuar com força máxima.
Ficha técnica
- Competição: Copa Sul-Americana 2026 – Playoffs das oitavas de final (jogo de volta)
- Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
- Data: 28/07/2026 (terça-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Transmissão: SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)