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Jogos de hoje (27/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

A programação desta segunda-feira reúne partidas da 20ª rodada da Série B e confrontos importantes pela Série C, enquanto a Série A não terá jogos

Por Lucas Valle Publicado em 27/07/2026 às 9:38 | Atualizado em 27/07/2026 às 9:39
Sport 2x2 Operário-PR, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Sport 2x2 Operário-PR, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A segunda-feira (27) será de poucas partidas, mas com confrontos importantes pelo Campeonato Brasileiro. A programação do dia conta com três jogos da 20ª rodada da Série B, além de dois duelos pela Série C.

O principal destaque fica por conta de Sport x Cuiabá, na Ilha do Retiro. O confronto pode colocar o Sport ainda mais próximo do G-6 da Série B, enquanto o Cuiabá tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Também entram em campo Atlético-GO x Operário-PR e CRB x Vila Nova. Pela Série C, Guarani e Floresta recebem Inter de Limeira e Maringá, respectivamente, em partidas importantes na reta final da primeira fase.

Jogos desta segunda-feira (27/07)

Campeonato Brasileiro - Série B

  • 19h30 - Atlético-GO x Operário-PR - Disney+
  • 19h30 - CRB x Vila Nova - ESPN, Disney+, XSports e Canal GOAT
  • 19h30 - Sport x Cuiabá - Disney+

Campeonato Brasileiro - Série C

  • 20h - Floresta x Maringá - SportyNet (YouTube)
  • 20h - Guarani x Inter de Limeira - Canal do Benja e SportyNet (YouTube)

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Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta segunda-feira (27) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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