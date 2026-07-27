Jogos de hoje (27/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

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A programação desta segunda-feira reúne partidas da 20ª rodada da Série B e confrontos importantes pela Série C, enquanto a Série A não terá jogos

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A segunda-feira (27) será de poucas partidas, mas com confrontos importantes pelo Campeonato Brasileiro. A programação do dia conta com três jogos da 20ª rodada da Série B, além de dois duelos pela Série C.

O principal destaque fica por conta de Sport x Cuiabá, na Ilha do Retiro. O confronto pode colocar o Sport ainda mais próximo do G-6 da Série B, enquanto o Cuiabá tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Também entram em campo Atlético-GO x Operário-PR e CRB x Vila Nova. Pela Série C, Guarani e Floresta recebem Inter de Limeira e Maringá, respectivamente, em partidas importantes na reta final da primeira fase.

Jogos desta segunda-feira (27/07)

Campeonato Brasileiro - Série B

19h30 - Atlético-GO x Operário-PR - Disney+



19h30 - CRB x Vila Nova - ESPN, Disney+, XSports e Canal GOAT



19h30 - Sport x Cuiabá - Disney+



Campeonato Brasileiro - Série C



20h - Floresta x Maringá - SportyNet (YouTube)



20h - Guarani x Inter de Limeira - Canal do Benja e SportyNet (YouTube)

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta segunda-feira (27) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal: