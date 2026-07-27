Internacional x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e informações da 21ª rodada do Brasileirão

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Colorado tenta encerrar sequência negativa diante do Flamengo no Beira-Rio em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão; confira

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O Internacional recebe o Flamengo nesta quarta-feira (29), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O Colorado tenta reagir após uma sequência de quatro derrotas consecutivas na competição, enquanto o Rubro-Negro busca manter a pressão sobre a liderança da tabela na abertura da segunda metade do campeonato.

Como chegam as equipes

O Internacional ocupa a 16ª colocação, com 21 pontos, mesma pontuação do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Na última rodada, a equipe comandada por Paulo Pezzolano foi derrotada por 2 a 0 pelo Athletico-PR, ampliando a sequência negativa no Brasileirão.

Além do momento delicado na tabela, o Colorado terá uma sequência de jogos importantes nas próximas semanas, enfrentando o líder Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Nos bastidores, o vice-presidente Victor Grunberg afirmou compreender a insatisfação da torcida diante da campanha da equipe. O clube também oficializou a contratação do meia Calebe e negocia o empréstimo do lateral Iago Borduchi. O goleiro Rochet segue como ausência nos compromissos recentes.

O Flamengo chega após empate por 1 a 1 com o São Paulo, resultado que manteve o clube na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca aproveitou os tropeços de concorrentes diretos para reduzir a diferença em relação ao líder da competição.

Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo

O confronto terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video, plataforma de streaming detentora dos direitos da partida.

Streaming: Amazon Prime Video

Destaques da partida

O duelo coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na temporada. Enquanto o Internacional tenta se afastar da parte inferior da classificação, o Flamengo segue na disputa pelas primeiras posições da Série A.

A competição também passa a contar com o sistema de impedimento semiautomático, tecnologia já utilizada nas rodadas mais recentes do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica