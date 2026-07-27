Fluminense x Bahia ao vivo: onde assistir, horário e principais informações do Brasileirão
Tricolor carioca recebe o Bahia no Maracanã em confronto direto na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro; confira os detalhes
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O Fluminense recebe o Bahia nesta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O Tricolor das Laranjeiras entra em campo para defender sua posição no G4 da competição, enquanto o Esquadrão de Aço busca um resultado positivo para seguir na disputa por uma vaga entre os classificados à próxima Copa Libertadores.
Como chegam as equipes
O Fluminense ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro e chega após empate por 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre. Na partida, Hulk marcou de pênalti para o time carioca, que sofreu o empate nos minutos finais. O goleiro Fábio foi um dos destaques do confronto com importantes defesas.
O técnico Zubeldía monitora a situação do lateral Guilherme Arana, que deixou o gramado no último compromisso após sentir dores decorrentes de uma entrada adversária.
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O Bahia, comandado por Rogério Ceni, ocupa a sexta posição, com 31 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino. Na rodada anterior, empatou por 1 a 1 com o Corinthians, em um jogo marcado por três gols anulados da equipe baiana.
Após a partida, Rogério Ceni criticou a atuação da arbitragem, mas destacou a importância de somar pontos fora de casa e cobrou maior confiança da equipe para a sequência do campeonato.
Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo
O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em sinal aberto, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.
- TV aberta: Globo
- Pay-per-view: Premiere
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Ingressos e acesso ao Maracanã
O Fluminense adotou a biometria facial obrigatória para todos os setores e torcidas no Maracanã. Os check-ins para sócios foram iniciados em 20 de julho, enquanto a venda para o público geral e torcida visitante começou em 23 de julho.
Os ingressos para o público geral variam entre R$ 60, no setor Leste Inferior, e R$ 700, no Maracanã Mais, que oferece serviço de buffet. No setor destinado à torcida visitante (Norte), a entrada inteira custa R$ 90.
Também haverá estacionamento no Estádio Célio de Barros, com valores entre R$ 60 para sócios e R$ 100 para não sócios, mediante acesso por QR Code dinâmico.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 21ª rodada
- Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 29/07/2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Transmissão: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)