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CRB x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série B

O Galo busca continuar na sequência sem derrotas na Série B, enquanto o Tigre tenta voltar a segunda colocação; Confira tudo sobre a partida

Por Lucas Valle Publicado em 27/07/2026 às 11:44 | Atualizado em 27/07/2026 às 12:33
CRB e Vila Nova se enfrentam pela Série B do Campeonato Brasileiro
CRB e Vila Nova se enfrentam pela Série B do Campeonato Brasileiro - Arte/ Blog do Torcedor

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CRB e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem bom momento na competição. O CRB chega embalado por duas vitórias consecutivas e busca encostar no G-6, enquanto o Vila Nova tenta conquistar mais três pontos para seguir firme na briga pelas primeiras colocações da tabela.

Como chegam as equipes

O CRB atravessa uma fase positiva na Série B. A equipe comandada por Fábio Matias venceu os dois últimos compromissos, sendo o mais recente um triunfo por 1 a 0 sobre o Ceará, fora de casa. Com 26 pontos, o Galo de Campina busca manter a sequência para seguir sonhando com uma vaga no grupo de acesso.

Do outro lado, o Vila Nova também chega motivado. Após vencer o Fortaleza por 2 a 1 na última rodada, o time goiano pode terminar a 20ª rodada na vice-liderança da Série B em caso de novo resultado positivo.

Onde assistir CRB x Vila Nova ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+ (plano Premium)
  • TV aberta: XSports
  • YouTube: Canal GOAT

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Prováveis escalações

CRB (Técnico: Fábio Matias)

Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lincon e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael

Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)

Helton Leite; Igor Cariús, Tiago Pagnussat, Breno Bora e Higor; Higor Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; André Luís, Dellatorre e Janderson.

Arbitragem

  • Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
  • Assistente 1: Maurício Coelho Silva Penna (RS)
  • Assistente 2: Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
  • Quarto árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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