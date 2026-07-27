CRB x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série B
O Galo busca continuar na sequência sem derrotas na Série B, enquanto o Tigre tenta voltar a segunda colocação; Confira tudo sobre a partida
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CRB e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem bom momento na competição. O CRB chega embalado por duas vitórias consecutivas e busca encostar no G-6, enquanto o Vila Nova tenta conquistar mais três pontos para seguir firme na briga pelas primeiras colocações da tabela.
Como chegam as equipes
O CRB atravessa uma fase positiva na Série B. A equipe comandada por Fábio Matias venceu os dois últimos compromissos, sendo o mais recente um triunfo por 1 a 0 sobre o Ceará, fora de casa. Com 26 pontos, o Galo de Campina busca manter a sequência para seguir sonhando com uma vaga no grupo de acesso.
Do outro lado, o Vila Nova também chega motivado. Após vencer o Fortaleza por 2 a 1 na última rodada, o time goiano pode terminar a 20ª rodada na vice-liderança da Série B em caso de novo resultado positivo.
Onde assistir CRB x Vila Nova ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+ (plano Premium)
- TV aberta: XSports
- YouTube: Canal GOAT
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Prováveis escalações
CRB (Técnico: Fábio Matias)
Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lincon e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael
Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)
Helton Leite; Igor Cariús, Tiago Pagnussat, Breno Bora e Higor; Higor Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; André Luís, Dellatorre e Janderson.
Arbitragem
- Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
- Assistente 1: Maurício Coelho Silva Penna (RS)
- Assistente 2: Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
- Quarto árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
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