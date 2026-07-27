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Bahia x Botafogo ao vivo pelo Brasileirão Feminino A1: onde assistir, horário e situação das equipes

O Bahia busca ganhar para subir na tabela, enquanto o Botafogo tenta encerrar sequência negativa e escapar da zona de rebaixamento

Por Maju Siqueira Publicado em 27/07/2026 às 18:05
Bahia x Botafogo pelo Brasileirão Feminino A1
Bahia x Botafogo pelo Brasileirão Feminino A1 - Blog do torcedor

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O Bahia enfrenta o Botafogo nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1.

Momento das equipes

O Bahia faz uma campanha consistente na competição. A equipe soma 21 pontos em 12 jogos, com aproveitamento de 58%, e vem de um empate fora de casa contra o Fluminense. Jogando diante da torcida, as Mulheres de Aço buscam a vitória para subir na tabela e podem terminar a rodada na quarta colocação, dependendo dos demais resultados.

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O Botafogo vive um cenário completamente diferente. A equipe carioca tem apenas cinco pontos em 12 partidas, com aproveitamento de cerca de 13%, e chega para o confronto após seis derrotas consecutivas. Na luta contra o rebaixamento, o Alvinegro precisa voltar a vencer para manter vivas as chances de permanência na elite do futebol feminino.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • NSports

Ficha da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro Feminino A1
  • Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana (BA)
  • Data: Segunda-feira
  • Horário: 19h (de Brasília)

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