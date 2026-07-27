Atlético-GO x Operário-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série B

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Dragão tenta ampliar sequência invicta e encostar no G-6, enquanto o Fantasma defende a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro

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Atlético-GO e Operário-PR se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto reúne duas equipes que vivem bom momento na competição. O Atlético-GO busca ampliar a sequência de invencibilidade e encostar mais ainda no G-6, enquanto o Operário-PR tenta manter a vice-liderança e chegar ao sétimo jogo consecutivo sem perder.

Como chegam as equipes

O Atlético-GO atravessa uma fase de recuperação na Série B. A equipe comandada por Roger Silva chega embalada por três partidas de invencibilidade, com duas vitórias e um empate, ocupando a oitava colocação, com 28 pontos. Uma nova vitória pode colocar o Dragão ainda mais próximo do grupo de acesso.

Do outro lado, o Operário-PR vive um dos melhores momentos da temporada. O Fantasma iniciou a rodada na vice-liderança da Série B, com 35 pontos, e soma seis jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e um empate. Mesmo que não suba de posição na rodada, o clube paranaense seguirá entre os primeiros colocados da competição.

Onde assistir Atlético-GO x Operário-PR ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

Streaming: Disney+ (plano Premium)

Prováveis escalações

Atlético-GO (Técnico: Roger Silva)

Paulo Vitor; Ewerthon, Adriano Martins, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Igor Henrique, Leandro Vilela e Guilherme Marques; Marrony, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.

Operário-PR (Técnico: Luizinho Lopes)

Vágner Silva; Maguinho, Klaus, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Boschilla e Vinicius Mingotti; Berto, Pablo e Aylon.

Arbitragem

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) Assistente 1: Schumacher Marques Gomes (PB)

Schumacher Marques Gomes (PB) Assistente 2: Rafael Guedes de Lima (PB)

Rafael Guedes de Lima (PB) Quarto árbitro: Gabriel dos Santos Queiroz (GO)

Gabriel dos Santos Queiroz (GO) VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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