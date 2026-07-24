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Palmeiras x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, horário e informações da 20ª rodada do Brasileirão

Líder do Brasileirão, Palmeiras recebe o Atlético-MG no início do returno tentando manter a vantagem na ponta da tabela; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 24/07/2026 às 10:20
Imagem dos jogadores de Palmeiras e Atlético-MG
Imagem dos jogadores de Palmeiras e Atlético-MG - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon e Pedro Souza / Atlético

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Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (26), às 19h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O confronto abre o returno para as duas equipes. O Verdão chega embalado pela melhor campanha do primeiro turno sob o comando de Abel Ferreira, enquanto o Galo tenta reagir para se aproximar da zona de classificação à próxima Libertadores.

Como chegam as equipes

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 44 pontos e vem de vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba. O resultado garantiu ao clube paulista sua melhor campanha em um primeiro turno desde a chegada do técnico Abel Ferreira.

Apesar do bom momento, o Verdão terá uma série de problemas para montar a equipe.

Estão suspensos Khellven, Alexander Barboza e Ramón Sosa. No departamento médico seguem Giay, Felipe Anderson e Jefté, enquanto Flaco López permanece em período de descanso após disputar a Copa do Mundo. Já Vitor Roque ainda é dúvida e depende de avaliação física.

Como notícias positivas, Abel Ferreira retorna ao banco de reservas após cumprir suspensão, assim como o atacante Paulinho, que também volta a ficar à disposição.

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O Atlético-MG ocupa a 13ª colocação, com 25 pontos, e chega após empate por 1 a 1 com o Bahia. A equipe mineira busca reduzir a distância para a parte de cima da tabela e iniciar o returno com uma vitória fora de casa.

O técnico Eduardo Domínguez aguarda a liberação de Ivan Román, Preciado, Gustavo Scarpa e Alan Minda, enquanto Léo Duarte e Alan Franco seguem como desfalques por lesão.

Onde assistir Palmeiras x Atlético-MG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

Destaques do confronto

O Palmeiras inicia o returno com o melhor ataque e a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, mantendo vantagem na liderança da competição.

Do lado alviverde, Maurício vive grande fase após marcar dois gols na vitória sobre o Coritiba. Já o Atlético-MG aposta na criação de oportunidades para voltar a vencer e diminuir a distância para a zona de classificação continental.

No primeiro turno, as equipes empataram por 2 a 2 na Arena MRV.

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 20ª rodada
  • Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
  • Data: 26/07/2026 (domingo)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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