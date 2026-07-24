Mirassol x Remo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis pela 21ª rodada da Série A
Separados por apenas um ponto, Mirassol e Remo fazem confronto decisivo na luta para deixar a zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro
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Mirassol e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
O confronto reúne duas equipes que lutam para deixar a parte de baixo da tabela. O Remo ocupa a 18ª colocação, com 21 pontos, enquanto o Mirassol aparece logo atrás, na 19ª posição, com 20 pontos e um jogo a menos. Quem vencer, ganhará pontos cruciais na briga contra o rebaixamento.
Como chegam as equipes
Mirassol
O Mirassol chega para o confronto após empatar por 1 a 1 com o Vasco na última rodada. Desde a retomada do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo, a equipe venceu o Grêmio e empatou com o clube carioca, mostrando evolução na competição.
Mesmo assim, o Leão ocupa a 19ª colocação, com 20 pontos, e precisa da vitória para tentar deixar a zona de rebaixamento. Jogando em casa, o desempenho ainda preocupa: o Mirassol tem apenas a 16ª melhor campanha como mandante na Série B.
Para a partida, o técnico Rafael Guanaes não contará com Walter, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além dos lesionados Negueba e Alex Muralha. Japa e José Aldo são dúvidas após deixarem o último jogo com problemas físicos.
Remo
O Remo também faz confronto direto contra o Z-4. Após perder por 3 a 0 para o Corinthians na volta da Copa do Mundo, a equipe paraense se recuperou ao vencer o Vitória por 2 a 0, em casa, chegando aos 21 pontos.
O Leão Azul iniciou a rodada na 18ª colocação, um ponto à frente do Mirassol, e busca um resultado positivo fora de casa para aumentar a distância para os adversários diretos. Como visitante, o Remo possui a 14ª melhor campanha da Série B.
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Onde assistir Mirassol x Remo ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere
Prováveis escalações
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Georgemy (Thomazella); Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch (Willian Machado) e Reinaldo; Denilson, Chico (Aldo Filho) e Eduardo (Japa); Edson Carioca, Gustavo Silva e Bruno Santos.
- Desfalques: Walter (suspenso), Negueba e Alex Muralha (lesionados).
- Dúvidas: Japa e José Aldo.
Remo (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe (Zé Ivaldo) e Mayk; Zé Welison, Patrick e Zé Ricardo (Vitor Bueno); Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga.
- Dúvidas: Danilo Santos (Negociação)
- Desfalques: Júnior Santos, Allan e Kaio Pantaleão (Lesionados)
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
- Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
- Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (PR)
- Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
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