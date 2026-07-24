Jogos de hoje (24/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Apesar da ausência de partidas das principais ligas europeias, a sexta-feira (24) terá jogos do Brasileirão Feminino e amistosos internacionais
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A sexta-feira (24) não terá muitas opções no catálogo para os amantes do futebol. Sem partidas das principais ligas europeias e sem a maioria das principais competições do Campeonato Brasileiro, os destaques ficam por conta do Brasileiro Feminino e de alguns amistosos internacionais envolvendo clubes tradicionais do cenário mundial.
Ainda assim, o dia reserva confrontos importantes para os torcedores, como Flamengo x Grêmio, Cruzeiro x São Paulo e Internacional x Fluminense pela Série A1 do Brasileirão Feminino, além de amistosos com equipes como Manchester United, Barcelona, Galatasaray, Benfica e Lyon.
Jogos desta sexta-feira (24/07)
Campeonato Brasileiro Feminino - Série A1
- 19h - América-MG x Santos - UOL Esporte
- 19h - Flamengo x Grêmio - SporTV
- 20h - Internacional x Fluminense - YouTube NSPORTS
- 21h30 - Cruzeiro x São Paulo - SporTV
Amistosos Internacionais
- 9h - Wolfsburg x Lyon - Sem transmissão para o Brasil
- 11h - Bournemouth x St. Pauli - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Al Hilal x Sundowns - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Rosenborg x Manchester United - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Benfica x Belenenses - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Royal Antwerp x Olympiacos - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Barcelona x Europa - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Galatasaray x Monza - Sem transmissão para o Brasil
- Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série A
- Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série A
- Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série A
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Liga Profesional (Argentina)
- 16h45 - Gimnasia Mendoza x Central Córdoba - Sem transmissão para o Brasil
- 19h - Racing x Gimnasia - Sem transmissão para o Brasil
- 19h - Vélez Sarsfield x Instituto - Sem transmissão para o Brasil
- 21h15 - Platense x Unión de Santa Fe - Sem transmissão para o Brasil
- 21h15 - Huracán x Banfield - ESPN e Disney+