fechar
Onde assistir |

Jogos de hoje (24/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Apesar da ausência de partidas das principais ligas europeias, a sexta-feira (24) terá jogos do Brasileirão Feminino e amistosos internacionais

Por Lucas Valle Publicado em 24/07/2026 às 8:37
Matheus Cunha, atacante do Manchester United
Matheus Cunha, atacante do Manchester United - Instagram/Matheus Cunha

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A sexta-feira (24) não terá muitas opções no catálogo para os amantes do futebol. Sem partidas das principais ligas europeias e sem a maioria das principais competições do Campeonato Brasileiro, os destaques ficam por conta do Brasileiro Feminino e de alguns amistosos internacionais envolvendo clubes tradicionais do cenário mundial.

Ainda assim, o dia reserva confrontos importantes para os torcedores, como Flamengo x Grêmio, Cruzeiro x São Paulo e Internacional x Fluminense pela Série A1 do Brasileirão Feminino, além de amistosos com equipes como Manchester United, Barcelona, Galatasaray, Benfica e Lyon.

Jogos desta sexta-feira (24/07)

Campeonato Brasileiro Feminino - Série A1

  • 19h - América-MG x Santos - UOL Esporte
  • 19h - Flamengo x Grêmio - SporTV
  • 20h - Internacional x Fluminense - YouTube NSPORTS
  • 21h30 - Cruzeiro x São Paulo - SporTV

Amistosos Internacionais

  • 9h - Wolfsburg x Lyon - Sem transmissão para o Brasil
  • 11h - Bournemouth x St. Pauli - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Al Hilal x Sundowns - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Rosenborg x Manchester United - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Benfica x Belenenses - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Royal Antwerp x Olympiacos - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Barcelona x Europa - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Galatasaray x Monza - Sem transmissão para o Brasil

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Liga Profesional (Argentina)

  • 16h45 - Gimnasia Mendoza x Central Córdoba - Sem transmissão para o Brasil
  • 19h - Racing x Gimnasia - Sem transmissão para o Brasil
  • 19h - Vélez Sarsfield x Instituto - Sem transmissão para o Brasil
  • 21h15 - Platense x Unión de Santa Fe - Sem transmissão para o Brasil
  • 21h15 - Huracán x Banfield - ESPN e Disney+

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Leia também

Athletico-PR x Internacional ao vivo: onde assistir, horário e informações do Brasileirão
BRASILEIRÃO 2026

Athletico-PR x Internacional ao vivo: onde assistir, horário e informações do Brasileirão
Jogos de hoje (23/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
JOGOS DE HOJE

Jogos de hoje (23/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

Siga Lucas Valle