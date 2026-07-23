Jogos de hoje (23/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Quinta-feira tem decisões na Série B, com o encerramento do primeiro turno, além de confrontos da Sul-Americana, Europa League e Conference League
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A quinta-feira (23) será movimentada para os fãs de futebol, com partidas pelo Campeonato Brasileiro das Séries A e B, além dos playoffs da Copa Sul-Americana e das fases qualificatórias da Europa League e da Conference League. Os torcedores também poderão acompanhar confrontos importantes envolvendo clubes brasileiros e tradicionais equipes do futebol europeu.
Entre os destaques do dia estão os duelos entre Botafogo x Vitória, Corinthians x Remo e os jogos da Série B, Athletic x São Bernardo, Cuiabá x Atlético-GO e Botafogo-SP x Juventude que fecham o primeiro turno da competição. No cenário internacional, a agenda conta ainda com partidas de Benfica, Ajax, Anderlecht, PAOK e Panathinaikos em competições continentais.
Jogos desta quinta-feira (23/07)
Campeonato Brasileiro - Série A
- 19h30 - Botafogo x Vitória - Premiere e Record
- 19h30 - Corinthians x remo - Premiere e SporTV
Campeonato Brasileiro - Série B
- 19h30 - Athletic x São Bernardo - Disney+
- 20h30 - Cuiabá x Atlético-GO - Disney+
- 21h30 - Botafogo-SP x Juventude - Xsports, Disney+, ESPN 4 e SportyNet
Copa Sul-Americana
- 19h - Bolívar x Grêmio - Paramount +
- 21h30 - Boca Juniors x O'Higgins - ESPN e Disney+
- 21h30 - Independiente Santa Fe x Caracas - Paramount +
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Europa League
- 13 - Qarabag x CSKA Sofia - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Dynamo Kyiv x PAOK - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Hammarby x Anderlecht - OneFootball
- 14h - Sheriff x Maccabi Tel Aviv - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Tromsø x Hradec Králové - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Beikta x Midtjylland - Canal GOAT Brazil
- 15h - St. Gallen x Benfica - OneFootball
- 15h - Twente x Ferencváros - UOL Esporte
- 16h - Hajduk Split x Pafos - Sem transmissão para o Brasil
Conference League
- 11h30 - FC Malisheva x Hibernian - Sem transmissão para o Brasil
- 12h - Alashkert x CFR Cluj - Sem transmissão para o Brasil
- 12h - Liepaja x Austria Wien - Sem transmissão para o Brasil
- 12h30 - Panevezys x Tobol - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - DVSC x Pyunik - Canal GOAT Brazil
- 13h - Dila x Apollon - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Flora x TNS - Sem transmissão para o Brasil
- 13h HJK x Coleraine - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Paide x Zira - Sem transmissão para o Brasil
- 13h30 - AEK Larnaca x Beitar Jerusalem - Sem transmissão para o Brasil
- 13h30 - DAC 1904 x Velez - Sem transmissão para o Brasil
- 13h30 - RFS x IF Vestri - Sem transmissão para o Brasil
- 13h30 - Raków x Valletta - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - BATE x Sion - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Dinamo Tbilisi x Zalgiris - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Santa Coloma x Rapid Wien - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Universitatea Cluj x Brann - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Zimbru x Noah - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - GAIS x Nordsjaelland - OneFootball
- 14h - ML Vitebsk x Sutjeska - Sem transmissão para o Brasil
- 14h30 - Vaduz x AC Escaldes - OneFootball
- 14h45 - FCSB x Auda - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Vojvodina x Ajax - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Aluminij x Dinamo City - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Varazdin x Jablonec - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Paksi x Panathinaikos - XSports
- 15h - Polissya x Copenhague - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Lugano x Dukagjini - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Borac x Petrocub - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Hapoel Tel Aviv x Ludogorets - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - LNZ Cherkasy x Gent - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Zilina x GKS Katowice - Sem transmissão para o Brasil
- 15h45 - Rijeka x Derry City - Sem transmissão para o Brasil
- 15h45 - Motherwell x HB Tórshavn - Sem transmissão para o Brasil
- 15h45 - Bravo x Shkendija - Sem transmissão para o Brasil
- 15h45 - NSÍ Runavík x Koper - OneFootball
- 15h45 - Shelbourne x Kalju - OneFootball
- 16h - Partizan x Strassen - Sem transmissão para o Brasil
- 16h - Stjarnan x Ilves - Sem transmissão para o Brasil
- 16h15 - Valur x Zrinjski - Sem transmissão para o Brasil