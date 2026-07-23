Jogos de hoje (23/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quinta-feira tem decisões na Série B, com o encerramento do primeiro turno, além de confrontos da Sul-Americana, Europa League e Conference League

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A quinta-feira (23) será movimentada para os fãs de futebol, com partidas pelo Campeonato Brasileiro das Séries A e B, além dos playoffs da Copa Sul-Americana e das fases qualificatórias da Europa League e da Conference League. Os torcedores também poderão acompanhar confrontos importantes envolvendo clubes brasileiros e tradicionais equipes do futebol europeu.

Entre os destaques do dia estão os duelos entre Botafogo x Vitória, Corinthians x Remo e os jogos da Série B, Athletic x São Bernardo, Cuiabá x Atlético-GO e Botafogo-SP x Juventude que fecham o primeiro turno da competição. No cenário internacional, a agenda conta ainda com partidas de Benfica, Ajax, Anderlecht, PAOK e Panathinaikos em competições continentais.

Jogos desta quinta-feira (23/07)

Campeonato Brasileiro - Série A

19h30 - Botafogo x Vitória - Premiere e Record

19h30 - Corinthians x remo - Premiere e SporTV

Campeonato Brasileiro - Série B

19h30 - Athletic x São Bernardo - Disney+

20h30 - Cuiabá x Atlético-GO - Disney+

21h30 - Botafogo-SP x Juventude - Xsports, Disney+, ESPN 4 e SportyNet

Copa Sul-Americana

19h - Bolívar x Grêmio - Paramount +



21h30 - Boca Juniors x O'Higgins - ESPN e Disney+



21h30 - Independiente Santa Fe x Caracas - Paramount +

Europa League

13 - Qarabag x CSKA Sofia - Sem transmissão para o Brasil

14h - Dynamo Kyiv x PAOK - Sem transmissão para o Brasil

14h - Hammarby x Anderlecht - OneFootball

14h - Sheriff x Maccabi Tel Aviv - Sem transmissão para o Brasil

14h - Tromsø x Hradec Králové - Sem transmissão para o Brasil

15h - Beikta x Midtjylland - Canal GOAT Brazil

15h - St. Gallen x Benfica - OneFootball

15h - Twente x Ferencváros - UOL Esporte

16h - Hajduk Split x Pafos - Sem transmissão para o Brasil

Conference League