Flamengo x São Paulo ao vivo: onde assistir, horário e informações da 20ª rodada do Brasileirão
Vice-líder do Brasileirão, Flamengo recebe o Tricolor no Rio de Janeiro em confronto válido pela 20ª rodada da competição; saiba mais
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Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo (26), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O confronto marca o início do returno para as duas equipes e também representa o retorno do Rubro-Negro ao Maracanã após a paralisação do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo de 2026.
Enquanto o Flamengo tenta diminuir a diferença para o líder Palmeiras, o São Paulo busca recuperação após a derrota sofrida na última rodada.
Como chegam as equipes
O Flamengo ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e chega embalado pela goleada por 4 a 1 sobre a Chapecoense, fora de casa. O atacante Pedro marcou duas vezes e segue como principal artilheiro da competição.
Durante a pausa para a Copa do Mundo, a equipe comandada por Leonardo Jardim realizou amistosos em Brasília e na Europa, enfrentando adversários como Benfica e River Plate antes da retomada oficial da temporada.
O São Paulo, oitavo colocado na tabela, tenta reagir após a derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, de virada, na rodada passada. Após a partida, o técnico Dorival Júnior afirmou que o time sofreu um "apagão" em momentos decisivos e destacou a necessidade de maior concentração para evitar novas falhas.
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Onde assistir Flamengo x São Paulo ao vivo
O duelo terá transmissão exclusiva pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.
- Pay-per-view: Premiere
Ingressos e expectativa de público
O Maracanã deve receber grande público para o confronto. Mais de 50 mil ingressos já haviam sido comercializados antecipadamente.
Os valores dos bilhetes variam entre R$ 30 e R$ 700. Para a torcida visitante, a entrada inteira foi disponibilizada por R$ 120.
Ficha de arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
- VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 20ª rodada
- Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 26/07/2026 (domingo)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)