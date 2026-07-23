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Flamengo x São Paulo ao vivo: onde assistir, horário e informações da 20ª rodada do Brasileirão

Vice-líder do Brasileirão, Flamengo recebe o Tricolor no Rio de Janeiro em confronto válido pela 20ª rodada da competição; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 23/07/2026 às 11:49
Imagem dos jogadores de Flamengo e São Paulo
Imagem dos jogadores de Flamengo e São Paulo - Adriano Fontes/Flamengo e Rubens Chiri/Saopaulofc.net

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Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo (26), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O confronto marca o início do returno para as duas equipes e também representa o retorno do Rubro-Negro ao Maracanã após a paralisação do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Enquanto o Flamengo tenta diminuir a diferença para o líder Palmeiras, o São Paulo busca recuperação após a derrota sofrida na última rodada.

Como chegam as equipes

O Flamengo ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e chega embalado pela goleada por 4 a 1 sobre a Chapecoense, fora de casa. O atacante Pedro marcou duas vezes e segue como principal artilheiro da competição.

Durante a pausa para a Copa do Mundo, a equipe comandada por Leonardo Jardim realizou amistosos em Brasília e na Europa, enfrentando adversários como Benfica e River Plate antes da retomada oficial da temporada.

O São Paulo, oitavo colocado na tabela, tenta reagir após a derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, de virada, na rodada passada. Após a partida, o técnico Dorival Júnior afirmou que o time sofreu um "apagão" em momentos decisivos e destacou a necessidade de maior concentração para evitar novas falhas.

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Onde assistir Flamengo x São Paulo ao vivo

O duelo terá transmissão exclusiva pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

  • Pay-per-view: Premiere

Ingressos e expectativa de público

O Maracanã deve receber grande público para o confronto. Mais de 50 mil ingressos já haviam sido comercializados antecipadamente.

Os valores dos bilhetes variam entre R$ 30 e R$ 700. Para a torcida visitante, a entrada inteira foi disponibilizada por R$ 120.

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Ficha de arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
  • VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 20ª rodada
  • Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 26/07/2026 (domingo)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

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