Flamengo x São Paulo ao vivo: onde assistir, horário e informações da 20ª rodada do Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vice-líder do Brasileirão, Flamengo recebe o Tricolor no Rio de Janeiro em confronto válido pela 20ª rodada da competição; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo (26), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O confronto marca o início do returno para as duas equipes e também representa o retorno do Rubro-Negro ao Maracanã após a paralisação do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Enquanto o Flamengo tenta diminuir a diferença para o líder Palmeiras, o São Paulo busca recuperação após a derrota sofrida na última rodada.

Como chegam as equipes

O Flamengo ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e chega embalado pela goleada por 4 a 1 sobre a Chapecoense, fora de casa. O atacante Pedro marcou duas vezes e segue como principal artilheiro da competição.

Durante a pausa para a Copa do Mundo, a equipe comandada por Leonardo Jardim realizou amistosos em Brasília e na Europa, enfrentando adversários como Benfica e River Plate antes da retomada oficial da temporada.

O São Paulo, oitavo colocado na tabela, tenta reagir após a derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, de virada, na rodada passada. Após a partida, o técnico Dorival Júnior afirmou que o time sofreu um "apagão" em momentos decisivos e destacou a necessidade de maior concentração para evitar novas falhas.

Onde assistir Flamengo x São Paulo ao vivo

O duelo terá transmissão exclusiva pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

Pay-per-view: Premiere

Ingressos e expectativa de público

O Maracanã deve receber grande público para o confronto. Mais de 50 mil ingressos já haviam sido comercializados antecipadamente.

Os valores dos bilhetes variam entre R$ 30 e R$ 700. Para a torcida visitante, a entrada inteira foi disponibilizada por R$ 120.

Ficha de arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Anderson Daronco (RS) Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS) VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Ficha técnica